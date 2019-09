Il mese di ottobre per i nativi Pesci sarà ottimo sotto molti punti di vista, da quello lavorativo a quello sentimentale. In amore potreste fare degli incontri importanti che potrebbero regalarvi dolci emozioni, mentre in ambito lavorativo, sarete in una fase di recupero, dove riuscirete nuovamente a fare degli ottimi guadagni e tornerete nuovamente a cavalcare l'onda del successo. Ciò nonostante, tutto questo potrebbe crearvi qualche problema a livello fisico, quindi tornate alla ribalta ma senza fretta. La fortuna vi assisterà, non avete nulla di cui preoccuparvi.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di ottobre per i nativi sotto il segno dei Pesci.

Amore e amicizie

Finalmente l'ambito sentimentale tornerà ad essere un punto di riferimento per i nativi del segno. Ricomincerete a vivere una forte intesa di coppia già a partire dall'inizio del mese, passando delle giornate piacevoli. Sarete inclini ad organizzare più gite, più serate di divertimento, l'importante è che rimaniate il più a lungo accanto alla vostra dolce metà.

Alcune relazioni sentimentali che si sono concluse male potrebbero avere un ritorno di fiamma. Se state rimandando da tempo un progetto da proporre al partner questo sarà il momento adatto, mentre le coppie in crisi dovranno cercare di affrontare i loro problemi oppure prendere la decisione di lasciarsi.

I single avranno molte occasioni per poter riuscire a conquistare l'amore della loro vita, mentre chi è alla ricerca dell'amore farà tanti nuovi incontri: alcuni diventeranno delle amicizie, mentre altri potrebbero trasformarsi in qualcosa di più grande.

Sarete particolarmente inclini verso le amicizie. Riuscirete a trovare il giusto pretesto per passare del tempo in compagnia delle persone di cui più vi fidate, rafforzando il vostro legame.

La fortuna vi assisterà per tutto il tempo necessario, regalandovi tanti momenti di felicità, da soli o con chi amate. Attenzione però alla salute in quanto anche se ci saranno tanti successi in arrivo, potrebbe capitarvi di essere più impegnati del solito. In questi casi, cercate di non strafare, provate a suddividervi gli impegni e il lavoro in più giornate.

Lavoro e impegni

L'ambito lavorativo sarà in rialzo, dandovi risultati più che soddisfacenti. Nei mesi precedenti avete sofferto un po’, ma adesso riuscirete a recuperare. I guadagni ci saranno, ma arriveranno soltanto nella seconda parte del mese, quindi pazientate ancora un po’.

Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, troverete le risposte alle vostre domande, saprete cosa fare per riuscire a raggiungere l'obiettivo.

Sarà per voi una grande soddisfazione.