L'Oroscopo di mercoledì approfondisce le opportunità lavorative dando un nuovo input in campo professionale soprattutto a Capricorno, Vergine, Toro, Scorpione e Pesci. Buone le capacità organizzative poiché potenziate da un dinamismo e tanta forza di volontà. In amore, le previsioni astrologiche promettono bene per Bilancia, Leone, Sagittario, Acquario e Gemelli che potranno presto concretizzare i loro sogni sentimentali.

Astri e oroscopo di mercoledì

Ariete: Luna in posizione favorevole riesce a mitigare alcune incomprensioni sentimentali o familiari. L'umore diventa vivace e attimi di puro divertimento sono assicurati da un Giove molto ottimista. I single potranno darsi alle conquiste amorose e saranno fortunati. Alcune difficoltà in ambito lavorativo saranno stimolanti.

Toro: Urano e Plutone in sinergia avviano un'evoluzione interiore profonda e consapevole.

Una spinta positiva sottolinea cosa c'è che non va in campo professionale e in quello amoroso, esortando ad apportare le correzioni dovute per ottenere successo.

Gemelli: generosi e nobili d'animo, sentirete forte un influsso lunare che dal Leone regala un certo atteggiamento autoritario e ambizioso che influenza benevolmente la sfera lavorativa. In amore, slanci calorosi nei confronti delle persone che amate saranno difficili da trattenere, quindi via libera alla sincerità del cuore.

Cancro: un'energia inesauribile sarà tutta da investire nel settore professionale per emergere con successo. Marte garantisce una nuova vitalità e sarete molto determinati nel portare a termine i progetti ambiti. Quest'amore per l'azione potrebbe portarvi a essere un tantino incoscienti in campo sentimentale.

Leone: affettuosi in amore ma anche molto autoritari, assumerete un atteggiamento di attitudine al comando che potrà essere benefico per il lavoro, garantendo il pieno controllo dei colleghi che sono subordinati alle vostre direttive.

Ma in amore, lasciate maggiore campo libero alle emozioni.

Vergine: molto decisi e dinamici con Marte nel segno, seguirete con padronanza l'attuazione dei sogni amorosi e niente e nessuno potrà distogliervi da questo obiettivo. Sangue freddo quindi e lottate senza paura per qualcosa di molto prezioso. Buono il lavoro, soprattutto quello di concentrazione.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: in amore, lamenterete il fatto di sentirvi trascurati dal partner, ma non farete niente per migliorare la situazione.

Alcune frustrazioni passate potrebbero ritornare nel presente e riviverle servirà a perfezionare una sensibilità personale che non tiene conto del giudizio degli altri e sarà tutta da utilizzare anche nel lavoro per arginare tensioni e stress.

Scorpione: l'amore risplende nella casa astrologica dedicata al mistero. L'intesa sentimentale prende il volo e i single potranno infiammare il cuore di una persona che hanno scelto come probabile futuro compagno.

Giove fortunato dal Sagittario getta le basi per un aumento economico.

Sagittario: vivaci e molto ottimisti, potrebbero giungere splendide novità in amore grazie a Sole, Mercurio e Venere che splendono in modo raggiante dalla Bilancia. La fortuna sorride e potrebbe capitare anche un piccolo colpo di fortuna in campo lavorativo.

Capricorno: la perseveranza sarà un'arma vincente per concretizzare i progetti lavorativi e acquisire un avanzamento di carriera. State gettando le fondamenta per erigere una struttura stabile e impeccabile, a prova di urti. Anche in campo amoroso, un grande senso di responsabilità sprigiona il desiderio di un rapporto stabile e duraturo.

Acquario: attenzione a un'opposizione lunare che potrebbe innescare un eccesso di pomposità, sprigionando il desiderio di lasciarsi andare a manie di grandezza difficili da gestire. Il desiderio di affermarvi in amore o in campo professionale è forte.

Pesci: l'espansione di una nuova consapevolezza supera i limiti dell'immaginabile e molte situazioni che prima sembravano lontane si avvicinano ai vostri occhi. Mistici e sognatori in amore grazie alla vicinanza di Urano a Nettuno, riuscirete a migliorare anche la situazione lavorativa attingendo a una forte sensibilità.