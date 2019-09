L'Oroscopo del giorno mercoledì 18 settembre 2019 è pronto a dare un giudizio su come sarà il prossimo mercoledì di metà settimana. Come sempre, sotto osservazione principalmente i settori riguardanti amore e lavoro in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quest'oggi, l'Astrologia applicata ai segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco ha già fatto le sue scelte: mercoledì saranno i simpatici amici nativi dell'Acquario a sorridere di felicità.

Il volenteroso segno d'Aria avrà l'appoggio incondizionato della positiva specularità di Marte e Sole, entrambi posizionati in Vergine e nel frangente in splendido trigono a Plutone, Saturno e alla Luna. Ad avere problemi anche di un certo rilievo, intanto, gli amici appartenenti alla Bilancia e al Sagittario, valutati nelle previsioni di mercoledì 18 settembre con le tre stelle indicative dei periodi 'sottotono'.

Andiamo a scoprire qualcosa di più concreto e, in anteprima assoluta, la nuova ed esclusiva classifica a stelline giornaliera

Classifica stelline 18 settembre 2019

Il prossimo mercoledì è pronto per essere valutato. Al vertice della nuova classifica stelline interessante il giorno 18 settembre 2019, come anticipato risultano coloro nativi nel segno dell'Acquario, super favoriti sia in campo sentimentale che nelle vicissitudini quotidiane in generale.

Pertanto a quest'ultimi spetta di diritto la posizione al 'top del giorno'. Altresì, in evidenza nella scaletta di oggi troviamo in ottima forma Scorpione e Pesci, ambedue valutati a cinque stelle e favorevolmente appoggiati da convergenze astrali di notevole portata. Bene, a questo punto andiamo pure nei dettagli analizzando attentamente il resoconto espresso dalle stelline quotidiane poste di seguito:

Oroscopo mercoledì 18 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Una giornata classificata secondo le vostre effemeridi quotidiane con il segno del 'sottotono'.

In alcune situazioni, forse vi sentirete un po' più vulnerabili del solito: non abbiate paura, soprattutto perché nessuna conseguenza negativa vi aspetta all'angolo. In amore, in questa giornata sarete eccessivamente apprensivi, questo sì. È consigliata pertanto una certa freddezza e razionalità nelle decisioni da prendere. Se il partner dovesse farvi davvero arrabbiare, guardatelo come fosse trasparente oppure non guardatelo affatto, senza dare seguito ad eventuali provocazioni.

Single, Venere in 'pausa' nel periodo nulla farà per arginare eventuali contrasti a stampo affettivo, questa situazione porterà più di qualche incertezza in amore. Dovrete cercare di essere più disponibili, magari cercando di conciliare il piacere con il dovere: le previsioni del giorno invitano ad organizzarsi per tempo. Nel lavoro, sarà la giornata delle scelte. Proprio voi sarete chiamati a prendere decisioni: valutate e poi procedete nel fare la cosa che vi sembrerà razionalmente la più giusta.

Scorpione - Partirà in grande stile questo vostro mercoledì di metà settimana, preludio senz'altro ad una giornata davvero con i contro-fiocchi. Parlando in generale, nessuna difficoltà dovrebbe interporsi tra voi e le situazioni a cui andrete incontro. Detto ciò, diciamo che per quanto riguarda l'amore, i pianeti attualmente vostri amici aiuteranno senz'altro a sgombrare il vostro cuore dai problemi aumentando così le probabilità di realizzare i vostri sogni d’amore più reconditi. Le relazioni di lunga data saranno le più fortunate nel periodo: investite da un’ottima luce, renderanno il rapporto sentimentale sincero e molto piacevole da vivere. Single, girerà bene il fronte legato agli affetti ed ai sentimenti in generale. Senz'altro potrete contare su qualcuno a cui dedicare i vostri pensieri, confidare le vostre paure o persone di cui fidarsi o magari sentirsi protetti. Questa condizione vi darà senz'altro una bellissima sensazione di benessere e tanta gioia di vivere. Nel lavoro, finalmente una buona notizia rallegrerà la vostra giornata. Diciamo che potrebbe trattarsi di una nuova proposta: un'occasione assolutamente da non perdere; afferratela al volo se riterrete possa essere utile.

Sagittario - Giornata di metà settimana non tanto buona, perciò oggi vi sentite in vena di cambiare subito tutte quelle cose che sembrano portare tumulto e disagio nella vostra vita. L'amore e di conseguenza anche l'umore saranno ballerini, pertanto potrebbero dare qualche preoccupazione cui porre rimedio: chiarite subito con il partner le cose che non vanno, senza rimandare nuovamente come di solito fate, ok? Fate le vostre richieste e siate aperti al dialogo, in modo da risolvere tutti i problemi nella giornata di oggi o massimo di domani, per poi far tornare il sereno nella vostra vita di coppia. Single, qualche litigio potrebbe rompere un clima idilliaco che si stava già instaurando tra voi e la persona che sapete. Se così fosse, allora rimandate i corteggiamenti ad un momento più favorevole. Non preoccupatevi più di tanto, vedrete che tutto si sistemerà. Nel lavoro, le stelle vi consigliano di trovare il tempo per valutare con calma ed attenzione gli avvenimenti che stanno capitando in questo momento. Consiglio: nel periodo eviterete confusioni se affronterete i problemi uno per volta.

Astrologia del giorno 18 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Partirà leggermente a marcia bassa questo mercoledì di metà settimana, riprendendo consistenza positiva solo a fine periodo. In alcuni casi, probabilmente sarà lecito aspettarsi situazioni abbastanza faticose con le quali doversi confrontare. Le predizioni di mercoledì intanto, visto il periodo a quattro stelle invitano ad avere un po' più di pazienza in amore: una serata speciale con la persona del cuore, magari incorniciata dalla bella presenza di amici simpatici, sarà la medicina giusta per staccare con i problemi che ogni giorno dovete affrontare. Iniziate ad organizzare subito qualcosa di interessante in modo da essere sicuri di partire con il piede giusto. Single, avrete ottime probabilità di ritrovare il benessere psicofisico, ma solo dopo aver risolto qualche questione in sospeso; solo allora sarete pronti per innamorarvi di nuovo (messaggio recepito, sì o no?). Nel lavoro intanto, il ritmo della giornata sarà veramente incalzante, vi sentirete pertanto stanchi e stressati. Malgrado ciò, la giornata lavorativa proseguirà per il meglio e, anche oggi, riuscirete ad organizzare portando a termine le cose segnate in agenda.

Acquario 'top del giorno' - Si preannuncia un mercoledì felicemente all'insegna dell'amore e dei sentimenti più sinceri. In generale, a guidarvi potrebbe essere benissimo un fortuito colpo di fortuna: saprete trovare modi alternativi ed eccitanti in grado di dare soddisfazione al partner oppure per vivacizzare una traballante intesa di coppia. In campo sentimentale pertanto, sarete carichi di energia positiva e saprete trasmettere una grande vitalità al rapporto di coppia. Senz'altro incoraggerete la partecipazione della persona amata ai vostri progetti di vita la quale saprà di certo consigliare la scelta migliore. Le stelle in generale prevedono per oggi una giornata ricca di influenze stimolanti in grado di dare briglia sciolte a tutta la vostra migliore fantasia. Single, fidatevi delle vostre sensazioni, probabilmente vi guideranno verso le decisioni migliori. Un viaggio in questo periodo (ovviamente per chi ne avrà possibilità) consentirà di divertirsi come non mai, permettendo di 'staccare la spina' e ricaricare tanta buona energia. Nel lavoro invece, saprete rispondere alla richiesta di svecchiare procedure, rinnovare tecniche e metodi. Sarete in grado di proporre soluzioni a cui nessuno aveva pensato prima: complimenti!

Pesci - Si preannuncia una giornata ottima, valutata nell'oroscopo del giorno 18 settembre con le cinque stelline riguardanti i periodi 'top'. Diciamo subito che la maggior parte di voi Pesci vi sentirete felici ed appagati dell'attuale vita di coppia. Infatti, la giornata si prospetta quasi tutta all'insegna di una buona intesa e di un ottimo dialogo, il che vi consentirà di mantenere a lungo la stima e l'ammirazione della persona amata. Se single invece, preparatevi a lottare con determinazione per conquistare il cuore di chi sapete. Vincere le battaglie sentimentali per voi è di vitale importanza, ma la vera vittoria (forse) sarà quella di arrendersi ai sentimenti reciproci nonché ai desideri del cuore... Nel lavoro, tenete la testa sulle spalle e guardate davanti a voi senza abbassare lo sguardo. Sarete finalmente consapevoli dei traguardi che potete raggiungere, grazie alla vostra tenacia e alla innegabile determinazione cui farete affidamento. Però, potrebbero anche manifestarsi diversi momenti un po' critici: tranquilli, li risolverete alla grande.