L'Oroscopo dell'amore per i single di martedì evidenzia le sfide amorose che ciascun segno zodiacale svolge per concretizzare i sogni amorosi. L'entrata di Venere e Mercurio nel segno della Bilancia punta un riflettore sull'amore raffinato e la voglia di confrontarsi con un dialogo più approfondito. Splendide novità sono presenti nelle seguenti previsioni astrologiche e sono da approfondire segno per segno, traendo spunto per primeggiare in campo sentimentale.

Configurazioni planetarie fortunate nell'oroscopo di martedì

Ariete: Luna in opposizione a Venere rende le relazioni amorose che stanno per nascere burrascose. Potreste pensare anche di intraprendere molteplici storie, proiettando sull'altro un lato del carattere che non volete riconoscere. In ogni caso, non lascerete fluire alcune sensazioni forse per paura di subire un abbandono.

Toro: siete in splendida forma grazie a Saturno dal Capricorno e Marte dalla Vergine quindi pronti a intrecciare nuove intese amorose, sciogliendo alcuni dubbi con una spiccata capacità introspettiva.

Gemelli: un certo savoir-faire sarà utile per sprigionare fascino e conquistare una persona che avete "puntato" da un po'. Contate sull'influsso favorevole di Venere e Mercurio, che in congiunzione dal domicilio della Bilancia potenziano la sfera sentimentale e aprono le porte a un dialogo utile per concretizzare le nuove storie d'amore.

Cancro: attenzione che Mercurio e Venere in aspetto dissonante potrebbero elargire una mancanza di obiettività che confonde un po' le idee.

Non fidatevi quindi di una capacità di giudizio alterata che potrebbe crearvi delusioni amorose.

Leone: cercate di comunicare non solo a parole, ma anche potenziando una gestualità che diventa molto coinvolgente. Mercurio è alleato dal cielo astrologico settimo ed è in posizione favorevole per sviluppare nuovi incontri promettenti per l'amore.

Vergine: Mercurio è passato nel domicilio vicino ma non abbandona voi Vergine e lascia alcuni suggerimenti sul modo di amare che grazie al suo influsso diventa più concreto. Allontanando le nubi che offuscano la mente avrete una visione chiara di una storia iniziata da poco.

Previsioni astrali ricche di opportunità

Bilancia: molto selettivi con Venere nel segno, prediligerete un probabile futuro partner che affascini con la sua eleganza. Amate il bello e l'astro venusiano sottolinea questo aspetto, dando anche la possibilità di concretizzare l'amore con un unione stabile.

Scorpione: alcune intuizioni risulteranno definitive per sboccare una situazione tenuta in bilico da alcune difficoltà di tipo familiare.

Sono favoriti i nuovi incontri amorosi.

Sagittario: finalmente Mercurio diventa alleato con Giove nel concretizzare alcune storie lasciate in sospeso. Potrete così approcciarvi meglio ai nuovi amori, in modo più coscienzioso e profondo grazie agli influssi intellettuali di un Mercurio molto saggio nelle faccende del cuore.

Capricorno: il modo di amare diventa molto rispettoso e la posizione favorevole dell'astro venusiano dà il via a un approfondimento della sfera amorosa che tiene conto di una maggiore stabilità.

State ricercando l'amore vero e le novità sentimentali di certo non mancheranno, anche Mercurio è in posizione favorevole.

Acquario: alcune difficoltà hanno impedito la concretizzazione di una storia amorosa ma adesso che avete allontanato dicerie e pettegolezzi, potrete aprirvi all'amore con spirito più libero. Seguite e mettete in pratica alcune idee che suggeriscono Mercurio e Venere, non ve ne pentirete.

Pesci: un nuovo entusiasmo pervade l'animo e potrete aprirvi all'amore con maggiore energia, adesso che Venere non è più in opposizione. Le occasioni si presenteranno in maniera imprevedibile, spetterà a voi coglierle al volo con intraprendenza.