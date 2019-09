La terza settimana del mese di settembre 2019 ha ormai preso il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 17 settembre 2019, giornata che vedrà il Capricorno recuperare in amore dopo due giornate pesanti. Per i Gemelli problemi che si superano nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo dell'intera giornata.

Ariete: in amore vivremo ancora una giornata utile per capire che cosa c'è che non va in una storia.

Nel lavoro situazione valida per gli incontri ma anche per le prospettive immediate che offre una situazione professionale.

Toro: per i sentimenti occasioni in questa giornata con la Luna che torna nel vostro segno. Nel lavoro chi può farsi avanti adesso non deve bloccarsi per timore.

Gemelli: a livello amoroso giornata migliore, si può ricucire uno strappo. Nel lavoro una persona importante può aiutarvi a superare un problema.

Cancro: per i sentimenti Luna che non è più opposta, i tormenti e le indecisioni delle ultime giornate sono superate. A livello lavorativo situazione di forza che deve essere sfruttata.

Leone: giornata che vi darà una grande carica in amore, potrà tornare una grande forza. Nel lavoro, coloro che hanno un'attività in proprio da tempo stanno cercando di cambiare una situazione.

Vergine: in amore giornata decisamente migliore, approcci favoriti e novità. Nel lavoro se non c'è stata chiarezza in un rapporto ora si potrà finalmente ottenere qualcosa in più.

Previsioni e oroscopo del 17 settembre 2019: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso la Luna non è più opposta, questo indica un momento di forza per questo giornata. A livello lavorativo Venere attraversa il vostro segno insieme a Mercurio, buone le novità che porteranno.

Scorpione: per i sentimenti Luna in opposizione e quindi giornate da tenere sotto controllo. Nel lavoro situazione astrologica che non segnala un blocco, ma è probabile che tra oggi e domani ci siano tensioni.

Sagittario: per i sentimenti occorre stare attenti a qualche spesa di troppo, discussioni legate ai soldi nelle coppie. Nel lavoro occorre sfruttare Giove nel segno se volete fare nuove richieste.

Capricorno: a livello amoroso dopo due giorni un po' pesanti le cose sembrano andare meglio. Nel lavoro i problemi rinviati si ripresentano tutti insieme.

Acquario: in amore cielo di forza, nel pomeriggio però tornerà una certa instabilità.

Nel lavoro si può ripartire, tuttavia attenzione al denaro perché recentemente avete speso troppo.

Pesci: per i sentimenti pomeriggio migliore della mattina, nuove emozioni in arrivo. Nel lavoro le cose vanno bene ma c'è sempre uno stato di stanchezza da controllare.