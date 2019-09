L'Oroscopo del giorno 19 settembre 2019 annuncia il magico ed esaltante ingresso della Luna nel campo dei Gemelli. È proprio quello che ci voleva per ultimare presto e bene eventuali preparativi soprattutto in vista del prossimo weekend. Sotto esame in questo contesto la giornata di giovedì messa 'sotto-sopra' di proposito a vantaggio dei sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Vediamo allora di anticipare qualcosa in merito a possibili positività/negatività pronosticate in esclusiva ai segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Diciamo subito che tra i sei predetti segni, i migliori in assoluto saranno Scorpione e Acquario, in questo caso valutati al 'top' da cinque stelle super-fortunate. A dare sostegno e piacevole compagnia ai due segni al vertice della classifica provvisoria, senz'altro il generoso simbolo del Sagittario, sottoscritto in periodo normale, pertanto valutato con quattro stelle. Invece, parlando sempre in merito ai segni sotto analisi in questo contesto, le previsioni di giovedì 19 settembre indicano che ad avere un periodo abbastanza in salita saranno gli amici appartenenti a Bilancia e Pesci: curiosi di conoscere qualche indizio in più?

Bene, a seguire è pronta a tale scopo la 'famosa' scaletta con le stelline del giorno e, come da prassi, l'incontro quotidiano con le nostre predizioni astrologiche segno per segno.

Classifica stelline 19 settembre 2019

L'Astrologia quotidiana è pronta a dare il benestare a quei pochi segni valutati in periodo positivo. A fare da ago della bilancia tra positività e negatività sarà senz'altro la bella presenza della Luna in Gemelli con la splendida cornice sia di Sole e Marte in Vergine nonché di Venere e Mercurio in Bilancia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vista l'attuale 'Carta Astrale', la classifica stelline interessante il giorno 19 settembre 2019 annuncia un periodo favorevole a Scorpione, Acquario e Sagittario. Invece si tratterà di avere molta pazienza per coloro appartenenti al Capricorno, quest'oggi previsto 'sottotono'. Per concludere, ci sarà bisogno di un bel po' di concentrazione in più del solito a chi ha nel proprio Tema Natale il simbolo della Bilancia o dei Pesci, ambedue valutati in periodo da 'ko'.

La scaletta riepilogativa:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Sagittario;

★★★: Capricorno;

★★: Bilancia, Pesci.

Oroscopo giovedì 19 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo giovedì inizierà abbastanza male per voi Bilancia. Diciamo che tensioni e frecciatine non risolveranno eventuali problemi in atto, dunque meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul dialogo.

In amore perciò, usate i guanti di velluto perché ci vorrà senz'altro abbastanza astuzia per prendere il partner dal verso giusto. Quest'ultimo sarà irritabile, sappiatelo; solo con la vostra proverbiale pazienza lo riporterete alla calma. Single, per quanto riguarda l’amore oggi e domani di certo vi piacerà 'giocare' con i sentimenti: attenti, non sempre riuscirete a trovare qualcuno disposto ad assecondarvi.

Venere vi aiuterà ad avere più fascino del solito, ma non oggi: le previsioni del giorno perciò invitano a restare tranquilli in attesa di prossimi sviluppi. Nel lavoro, un progetto sul quale avevate riposto molte aspettative potrebbe sgonfiarsi all'improvviso lasciandovi con un pugno di mosche in mano. Inutile stare lì a recriminare, magari scaricando la delusione sul primo che capita a portata di mano. SE così fosse, rimboccatevi le maniche e ricominciate!

Scorpione - Sulla carta si presume possa essere molto positiva questa parte della settimana, con un giovedì in linea con i migliori desideri. Se saprete giocare bene e velocemente le vostre carte, ovviamente senza aver fretta di concludere, forse porterete a casa un’ottima soddisfazione. In amore, se siete già felicemente in coppia vi sentirete completamente appagati e ricambiati senza riserve dal partner, sotto tutti i punti di vista. Finalmente ritroverete (ne siamo certi) quella piacevole complicità appartenuta ai primi momenti del rapporto: godeteveli in armonia con chi amate. Single, inutile aspettare ancora, ok? Con il buonumore della giornata le stelle vi consiglieranno senz'altro di lasciarsi andare ai buoni propositi che di certo non mancherà di suggerirvi il cuore. Vivrete quasi certamente di buone sensazioni sulla pelle dell'anima, alcune in grado di cancellare eventuali brutti ricordi di eventi passati (sapete bene a cosa ci riferiamo, vero?). Nel lavoro, ci sarà sicuramente una situazione di crescita con discrete prospettive anche per un futuro più roseo. Sarà forse arrivato il momento di dare una svolta alla vita professionale? Non si sa, nell'attesa apritevi pure a eventuali nuove responsabilità.

Sagittario - La giornata del 19 settembre si annuncia abbastanza positiva per voi Sagittario, ma non abbastanza da permettervi di scherzare con la superficialità: intesi? Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare situazioni potenzialmente pronte ad esplodere, altrimenti... In amore, potrebbe darsi che il vostro cuore sia appagato a metà/fine pomeriggio: riceverete probabilmente una piacevole gratificazione da una persona che stimate e alla quale volete un mondo di bene. In alcuni casi vi darete da fare e vi sentirete utili per qualcuno, cosa che renderà questa giornata particolarmente piacevole e degna di essere goduta piano piano, in semplicità e serenità. Single, sarete ricchi di fantasia e divertimento: in alcune situazioni gli astri invogliano ad affrontare questa giornata con spensieratezza e lieve distacco. Se appartenenti alla seconda decade avrete più possibilità di ricevere stimoli giusti per iniziare nuovi interessi oppure per fare quello che più vi aggrada. Nel lavoro, non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri e le vostre opinioni, ok? L'unica cosa che dovreste tenere sotto controllo oggi e domani sarà semplicemente il tono e il modo con i quali intenderete esporre eventuali idee.

Astrologia del giorno 19 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giovedì previsto quasi sicuramente 'sottotono'. Secondo l'Astrologia applicata a voi del Capricorno, avrete non poche curiosità e in qualche caso voglia d'evasione dalla solita monotonia quotidiana. Di conseguenza, anche all’interno dei rapporti più collaudati potranno insorgere improvvisamente 'strani bisogni': forse il desiderio di qualcosa di nuovo dettato dalla curiosità o dalle circostanze: le predizioni di giovedì invitano ad essere cauti e responsabili... In amore, non sarete al top, infatti potreste avere una dose eccessiva di ansia: attenti, non è proprio questo il momento giusto per chiedere spiegazioni o fare domande provocatorie alla persona amata. In questo modo, di certo eviterete qualsiasi tipo di tensione e in molti casi riuscirete anche ad abbassare i toni nelle discussioni (che non si faranno attendere!). Single, non riscontrerete quella sintonia che speravate potesse instaurarsi con colui/lei fonte dei vostri interessi amorosi. Forse vi renderete protagonisti persino di piccoli capricci che puntualmente non verranno assecondati da chi sapete. In alcuni casi l'umore sarà altalenante ma non per questo vi mancherà la voglia di sperimentare nuove amicizie: soffrirete un po' la solitudine e trovare una persona con la quale sfogarsi potrebbe essere la medicina perfetta per voi, oggi. Nel lavoro, con 'un colpo al cerchio e uno alla botte' supererete brillantemente tanti piccoli problemi. Adesso però, dovete fare un ultimo sforzo per raggiungere il traguardo desiderato.

Acquario - Questa parte dell'attuale settimana, per molti di voi Acquario, partirà e chiuderà con abbondante serenità. Parlando in linea generale, ci saranno momenti in cui le stelle sembreranno gridare a molti di voi di vivere a pieno la vita e non pensare a nulla: datevi da fare, oggi è arrivato il momento di impostare qualche buon progetto a lungo termine o avviare qualcosa di mai fatto prima. In campo sentimentale, brillanti e dinamici come siete voi nativi, potrete contare sulle complicità planetarie di questo giovedì per impostare in modo nuovo l'intesa con la persona amata. Approfittate della bontà dell'attuale cielo astrologico per mettere in evidenza problemi da risolvere o perplessità che ultimamente vi stanno tenendo in ansia, specialmente se siete già in coppia. Single, mostrerete alcune vostre doti nascoste e sarete stuzzicanti e piccanti in molteplici situazioni: sfruttando questa opportunità, senz'altro vi porterà tante belle novità. Sarete animati da un grande ottimismo in grado di far risvegliare presto l'umore e la voglia di vivere: preparatevi ad affrontare questa giornata con lo spirito giusto, ok? Nel lavoro invece, la specularità positiva generata da Sole e Marte in Vergine annuncia nuove proposte e/o opportunità in arrivo. Alcune tra queste risulteranno imperdibili per voi nativi: fatevi consigliare da una persona esperta. Intanto, nuovi percorsi formativi in preventivo: mantenete la lucidità necessaria.

Pesci - Il prossimo giovedì in calendario sarà decisamente poco congeniale, per non dire pessimo, per molti di voi nativi in Pesci. In qualche caso, si renderà necessario un dialogo chiarificatore o di confronto con le persone interessate al problema: cercare di capire in che modo risolvere la (eventuale) questione. Fatelo insieme a chi sapete, in modo da soddisfare entrambi le parti in causa. Secondo l'oroscopo del giorno 19 settembre, riguardo l'amore, gli astri consigliano una pausa di riflessione, molto utile a chi è già alle prese con un (grosso?) problema familiare: i pensieri e le preoccupazioni potrebbero accumularsi e predisporvi a momenti di notevole affaticamento. Se single invece, il vostro cattivo umore avrà un'influenza negativa sulle nuove relazioni interpersonali. Non vi saranno tuttavia discussioni o grossi problemi; diciamo che avrete solo bisogno di ragionare in silenzio. Perciò il consiglio è quello di dedicare questa giornata alla riflessione declinando eventuali inviti con un sorriso: ma non siate scortesi! Nel lavoro, per chiudere, cercherete di operare su di voi per metabolizzare in fretta gli imprevisti. Cercate di non trasformare i problemi in drammi esistenziali...