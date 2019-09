L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce il transito di Luna in Toro che rende molto romantici e sensuali anche Pesci, Capricorno, Gemelli e Leone. L'astro d'argento, in sinergia con Urano nella casa astrologica seconda, rende i sentimenti anche molto possessivi, ecco perché l'influenza del satellite notturno potrebbe generare un'eccessiva gelosia difficile da tenere a bada. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Passione e gelosia nell'oroscopo dell'amore

Ariete: molto amabili in coppia, irradierete l'ambiente familiare con un istinto premuroso e affettuoso che di certo non passa inosservato. In amore, valuterete con mente lucida i pro e i contro della storia, trovando le soluzioni giuste al momento giusto.

Toro: affettuosi e dolci grazie all'entrata di Luna nel segno, riuscirete ad aprirvi all'amore con maggiore concretezza, vivendo splendidi momenti romantici.

Grazie all'influsso dell'astro d'argento riuscirete anche a evitare di incaponirvi su alcune idee ossessive.

Gemelli: soddisfatti e appagati dalla relazione amorosa, non cercherete altre novità lasciandovi coccolare dalla pigrizia, ma vivrete splendidi momenti romantici.

Cancro: l'influenza lunare si fa sentire nella casa della famiglia e mitiga gli affetti rendendovi dolci, socievoli e molto affascinanti.

Attenzione solo a non diventare troppo possessivi nei confronti della persona amata, rischiando di farvi prendere da pensieri negativi suggeriti da una spiccata gelosia.

Leone: un istinto molto materno e protettivo nei confronti del partner viene garantito da Luna in posizione favorevole, che potrebbe "intrufolare" anche nella mente l'idea di procreare un figlio. Passionali ma anche molto possessivi, attenzione a non eccedere lasciandovi prendere da un istinto geloso difficile da arginare.

Vergine: l'energia marziana si fa sentire e potrebbe rendervi aggressivi in amore. Questa carica dinamica e molto sensuale acquista calore poiché illuminata da Sole nel segno che innesca una particolare voglia di agire e imporre il vostro io nella coppia.

Luna in Toro nelle previsioni astrologiche di mercoledì

Bilancia: attenzione a una quadratura di Venere con Plutone che scombussola l'amore di coppia.

Nuove trasformazioni dovranno essere attuate affinché possiate raggiungere la felicità, ma attenzione a non usare tattiche sovversive per tenere sotto controllo il partner, giocando magari sul senso di colpa.

Scorpione: Luna in opposizione rende l'amore di coppia pigro e alcune difficoltà economiche si sommeranno alle tensioni già vissute di recente, rabbuiando ancora di più la storia. Cercate di scacciare via le negatività affinché il sereno torni a illuminare la relazione, senza intestardirvi per un poco.

Sagittario: Giove e il focoso Marte cercano di compenetrarsi ma sono troppo differenti tra loro ed ecco che entra in gioco una quadratura in cui le insicurezze lottano contro un dinamismo vorace. Il tutto potrebbe provocare molta insoddisfazione in coppia.

Capricorno: nuove energie emotive animano la coppia e alcuni cambiamenti potrebbero costringervi ad adeguarvi a questa trasformazione, proprio per far rimanere in vita la relazione amorosa. Plutone vigila sulla storia e indica la strada giusta per attuare questa evoluzione, spetta a voi concretizzarla in modo positivo.

Acquario: l'astro d'argento in posizione di quadratura potrebbe creare qualche ostacolo alla realizzazione dei desideri. Un atteggiamento bizzarro ed emotivamente instabile potrebbe sprigionare momenti di nervosismo e tensioni difficili da risolvere.

Pesci: Marte e Sole in opposizione offuscano un po' il cielo astrologico, creando qualche tensione e generando impazienza. Luna in compenso veglia sulla storia amorosa, mitigando le emozioni con i suoi influssi benefici.