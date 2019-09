L'Oroscopo del giorno 5 settembre 2019 mette in primo piano un evento davvero interessante: curiosi di sapere di cosa si tratta? Ebbene, come da titolo, la scena astrologica quest'oggi è tutta rivolta al nuovo transito lunare in atto a partire dalle ore 05:08 del primissimo mattino di questo giovedì. Per la precisione assisteremo al passaggio della Luna in Sagittario che nel frattempo passerà in congiunzione con Giove, pianeta presente già nel comparto del predetto segno di Fuoco.

Prima di dare, come sempre, un'infarinatura generale in merito ai simboli astrali migliori e peggiori, ci preme ricordare che in questo contesto andremo ad analizzare esclusivamente i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. A coloro poco ferrati in materia diciamo che saranno messi 'sotto torchio' i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Dite la verità, siete o no ansiosi di sapere come è stato valutato il vostro segno?

Bene, allora togliamo subito dubbi a riguardo: la giornata in questione vedrà senz'altro ottime performance, sia in ambito sentimentale che lavorativo, per gli amici del Sagittario: il segno di Fuoco potrà contare su un'ottima giornata, in questo caso classificata al 'top'. A fare da cornice al Sagittario solamente altri due segni: Capricorno e Pesci, meritatamente sottoscritti da cinque splendide stelline indice di positività e buona sorte.

A questo punto vorreste sapere qualcos'altro, in primis a coloro in coda alla classifica, giusto? Allora, senza dilungarci ulteriormente vi invitiamo a dare un'occhiata alla scaletta con le stelle posta a seguire e, nel passo successivo, scoprire cosa dicono le previsioni di giovedì 5 settembre segno per segno.

Classifica stelline 5 settembre 2019

Con la puntualità che da sempre ci contraddistingue, con piacere mettiamo a disposizione di tutti il frutto dei nostri ultimi studi sull'Astrologia: la classifica stelline quotidiana (parziale).

In primo piano nella scaletta seguente, la giornata di giovedì 5 settembre 2019, nel frangente impostata sui simboli astrali relativi alla seconda metà dello zodiaco. Come visto in precedenza nell'anteprima di apertura, ai primi posti della classifica troviamo il Sagittario (top del giorno) seguito a passo breve da Capricorno e Pesci (cinque stelle). La parte centrale della classifica di oggi invece, quella per intenderci indicante i periodi di routine, è rappresentata da Bilancia e Capricorno (quattro stelle).

A chiudere in gruppo, purtroppo, gli amici nativi dello Scorpione (tre stelle): il generoso segno d'Acqua sarà ancora sotto stress dall'opposizione in atto tra Nettuno e il quartetto Venere-Mercurio-Sole-Marte (in Vergine), nel contesto speculari negativi al 75%. A seguire il riepilogo generale:

Top del giorno : Sagittario - congiunzione Luna-Giove;

: Sagittario - congiunzione Luna-Giove; ★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Scorpione.

Oroscopo giovedì 5 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo giovedì 5 settembre, almeno secondo quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane, il periodo si incamminerà sulla solita scontata routine.

Potrete impostare la giornata in modo pratico, magari condurre in porto situazioni in sospeso con discrete probabilità di successo. Chi ha il pallino per gli affari potrebbe decidere di vendere o acquistare un bene durevole, a patto di non fermarsi alla prima occasione ma sappia valutare altre offerte/opportunità. In amore, anche oggi potrete contare sul discreto supporto di Venere: il pianeta dei sentimenti a più di qualcuno di voi Bilancia potrebbe regalare buone emozioni. A fine giornata contate pure sulla complicità intensa del vostro partner. Vi aspettano momenti positivi, forse potrebbe essere il momento per tornare a sorridere insieme a chi amate, che dite? Single, migliorerà l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi, questo è poco ma (quasi) sicuro. Avrete tutte le credenziali per godere un bel giovedì, quindi datevi da fare nell'organizzate qualcosa di invitante per attirare a voi la persona che vi sta a cuore: il vento dell'avventura spirerà nella vostra direzione. Intanto, per quanto concerne il lato quotidiano legato alle attività di lavoro, le previsioni del giorno invitano a non mollare. Quando le cose si fanno dure voi giocate d'anticipo, magari anche esponendovi in prima persona per ottenere ciò che desiderate realmente. Non rimandate un impegno che sembrava di poco conto, con il tempo potrebbe far guadagnare.

Scorpione - Partirà e si chiuderà con 'i battenti' mediamente sottotono questo vostro giovedì di metà settimana. La specularità negativa dei cinque pianeti svelati nella classifica stelline di cui sopra, quasi certamente tenderà a stravolgere gran parte del periodo: con parenti, amici, figli (se ne avete), l’intolleranza crescerà e scatenerà battibecchi e incomprensioni. Se l’armonia vacilla, giocate pure la carta della seduzione, in primis con il partner: un sorriso ammiccante varrà più di mille parole, sappiatelo! In amore intanto, litigi e ripicche non mancheranno fra le coppie affiatate e non, ma con amore e sensibilità tutto potrà essere risolto, anche se se non subito. In serata, dopo una giornata pesante sarete sicuramente più propensi a lasciarvi andare alle emozioni: vivete intensamente ogni attimo che si dovesse presentare, senza problemi. Single, se non siete ben allenati ad essere pazienti, allora iniziate fin da adesso. Diciamo che in questa giornata avrete a che fare con persone alquanto complicate dal punto di vista caratteriale e sarà possibile che non riusciate a gestire bene la situazione. Fatevi aiutare da qualcuno più tollerante, magari già ferrato in materia, invitandolo a a risolvere le questioni che più vi affliggono. Nel lavoro infine, potreste sentirvi meno coraggiosi e intraprendenti rispetto ai giorni passati. Forza, non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi eventuali iniziative importanti avviate nelle scorse settimane.

Sagittario ’top del giorno’ - In arrivo un giovedì 5 settembre senz'altro positivo in ogni campo. La giornata di metà settimana darà ottime soddisfazioni soprattutto nei riguardi di affetti e sentimenti, con l'amicizia al primo posto tra le vostre priorità quotidiane. In amore, con una splendida Luna nel segno che vi ritroverete già dal mattino, nulla vi sarà precluso. Di certo ci saranno tutte le prospettive per realizzare alcuni sogni che sembravano impossibili, ovviamente da mettere in pratica insieme al vostro partner. Raggiungerete così molti obiettivi importanti, a patto di saper individuare con una certa destrezza le azioni da mettere in campo. Sappiate comunque che gran parte delle stelle saranno a favore. Single, avrete una marcia in più in qualunque situazione, in special modo grazie a una opportuna profondità di pensiero, non senza quella pregevolissima dote dell'intuizione che molti di voi Sagittario naturalmente già avete. La Luna promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti, non deludetela, ok? Nel lavoro, tutto procederà (quasi) a gonfie vele e non avrete di che lamentarvi. Pure i guadagni, in questo momento non proprio al top, saranno superiori alla media. Attenti alle prossime opportunità, positive per il futuro.

Astrologia del giorno 5 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata sensibilmente superiore alla media, giudicata ottima dall'Astrologia quotidiana. Arriveranno 'schiarite', specie se in famiglia ci sono stati disaccordi o difficoltà nel dialogo: Saturno e Plutone in trigono a Sole-Mercurio-Venere spegneranno polemiche e aiuteranno a mettere pace nelle varie contese in ambito affettivo. Venere, dal canto suo, accenderà la passione regalando creatività, tanta voglia di fare: è il momento di mostrare a chi conta chi siete veramente. Le predizioni di giovedì in questo pregevole contesto astrologico non hanno dubbi: questo giovedì potreste finalmente portare a casa un risultato inatteso quanto 'spettacolare'. In amore, mai come in questo momento avete voglia di vivere la vita di coppia senza pensieri, senza pensare al domani, senza pensare al passato ma vivere solamente il presente. Portate pure la fantasia e il romanticismo dentro il rapporto e abbandonatevi alle dolci sensazioni che il tempo e la fortuna non mancheranno di presentarvi. Single, la giornata vi troverà molto interessati nei rapporti interpersonali. Sarete dotati di un modo di fare intrigante, anche se spontaneo. Se desiderate qualche novità nei sentimenti, cercate di mettervi in comunicazione con qualcuno/a che sappia apprezzare il dialogo, ma anche tutto il resto... Nel lavoro, sarete molto generosi con le persone che vi circondano e avrete la possibilità di acquisire la stima di tutti operando in un ambiente positivo.

Acquario - Una giornata sicuramente buona sotto alcuni aspetti, per altri magari un po' meno, tuttavia assolutamente da non disprezzare più di tanto. Ogni tanto guardare il bicchiere come 'mezzo pieno' non può far altro che incoraggiare a fare meglio, non vi pare? Quotidianamente gli impegni da portare a fine di certo sono tanti, la fatica non demorde e vi sentite stressati e nervosi, pertanto state calmi e respirate a fondo... Oltretutto, l'assenza di pianeti presenti nel settore alimenta senz'altro l’agitazione: un giovedì da dimenticare? Assolutamente no: basterà voler reagire a determinati momenti raduni con gli amici evitando magari situazioni critiche pronte a trasformarsi in problemi. In campo sentimentale potrebbero nascere ingiusti o inesistenti motivi di gelosia: quale buona occasione allora per fare pace e, alla fine, mettere in pratica una serata da brividi? Sotto il cielo stellato, stretti stretti alla persona amata sarà per voi la cosa più dolce del mondo. Quindi, cercate di trascorrere momenti sereni, ok? Single, qualche breve turbamento iniziale potrà essere dovuto ad un imprevisto o qualcosa che ingombrerà il cuore: forse la nostalgia? Di certo, dopo qualche tensione iniziale l'equilibrio diventerà buono e potrebbero esserci segnali positivi durante il resto della giornata. Nel lavoro invece, esporsi potrà essere pericoloso, ma non farlo certe volte risulta essere anche peggio. Avete la tendenza a non farlo poiché avete paura del giudizio altrui senza dare peso ai risultati che potreste ottenere. Pensate bene, ma agite.

Pesci - Questa parte della settimana per la maggioranza di voi Pesci è prevista al massimo della positività. Contate spesso sull’appoggio degli altri e siete molto fiduciosi, ma a volte il sostegno sperato non arriva e allora per coi son dolori, non è così? Tranquilli, oggi e domani tutto andrà come previsto: i vostri progetti e/o le iniziative che giorni addietro hanno incontrano difficoltà nel decollare, questo giovedì finalmente daranno le soddisfazioni che aspettate. Secondo l'oroscopo del giorno 5 settembre, riguardo l'amore, se state vivendo una relazione sentimentale da poco allora forse sarà il caso di mettere più pepe nel rapporto. Magari una cenetta in intimità potrebbe avere l'effetto sperato, ma solo se ingegnata ad una certa maniera: lune di candela, suono del mare in sottofondo e, a far da cornice, un meraviglioso cielo stellato. Questo è quello a cui dovete puntare se volete veramente regalarvi un sogno d'amore; ne avete tanto bisogno... Se single invece, giovedì sarà molto importante per quanto riguarda alcuni affetti da classificare. Diciamo che il periodo potrebbe regalare emozioni e qualche piccola novità, ma solo se avrete il coraggio di assecondare la voce del vostro cuore, altrimenti picche! Nel lavoro, per chiudere, la giornata si annuncia molto importante e ricca di buone nuove. Forse avrete l'opportunità di occuparvi di mansioni stimolanti, il che accrescerà le vostre prospettive future.