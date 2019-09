L'Oroscopo di mercoledì spinge i sentimenti alle stelle e approfondendo le configurazioni astrali fortunate, individua alcune possibilità di emergere in campo professionale. Gli astri presenti in Vergine creano intrecci romantici per la sfera sentimentale e Marte carico di energia, garantisce una nuova sferzata di energia anche per Cancro, Capricorno, Leone, Bilancia e Toro. Le previsioni astrologiche diventano così complici anche per esternare in modo più chiaro e sensibile le proprie sensazioni giornaliere.

Incroci romantici nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: Giove con il suo influsso fortunato garantisce una ritrovata forma fisica ma potreste accarezzare l'idea di allenarvi in palestra, scaricando le tensioni lavorative e stabilendo una connessione mente-corpo benefica anche per l'amore.

Toro: cercate nuove idee geniali per emergere in campo lavorativo e attuate i progetti con maggiore diplomazia, contenendo un atteggiamento ribelle e intrecciando fruttuosi rapporti collaborativi con i colleghi.

In amore Luna interroga le emozioni e propone di moderare un atteggiamento altalenante che non giova alle novità amorose.

Gemelli: Sole dal domicilio della Vergine approfondisce un po' troppo le energie vitali e rende le sensazioni nervose e insoddisfacenti. Una smania non fa vivere l'amore come vorreste e il lavoro richiede maggiore impegno per concretizzare i progetti in modo positivo.

Cancro: i desideri saranno realizzati portando alla concretizzazione alcuni progetti da tempo tenuti in cantiere.

Adesso che siete più concentrati e intuitivi, potrete lasciare trapelare anche alcune sensazioni amorose tenute imbrigliate da un'eccessiva riservatezza.

Leone: la maggior parte dei pianeti sono favorevoli a spingere al massimo un'espansività benefica per la sfera sentimentale. Solo Urano rompe un po' le "uova nel paniere", creando qualche attrito sul lavoro che provoca nervosismo.

Vergine: Mercurio nel segno insieme agli altri pianeti fortunati, beneficia la sfera lavorativa e la buona sorte cammina di pari passo con le vostre spiccate capacità. Anche i rapporti sentimentali diventano più stabili e amorevoli grazie a Venere nel segno.

Previsioni astrologiche promettenti dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: come tra l'incudine e il martello, Luna e il sovraffollamento planetario presente in Vergine spingono al massimo le emozioni e l'amore diventa sensibile, dinamico e molto romantico. Nuove proposte lavorative renderanno il futuro professionale più ambizioso e promettente.

Scorpione: buona un'intuizione fortunata favorita da Luna e Mercurio in sestile che facilita alcune transazioni finanziarie e porta la sfera lavorativa al successo.

Una marcata affettività mista a passione farà volare l'amore alle stelle.

Sagittario: Giove diventa protagonista di un cielo astrale favorevole per i Sagittario e la vicinanza lunare diventa complice dei propri sentimenti, ricercando una nuova chiarezza che approfondisce le emozioni con spontaneità. È un momento fortunato per le finanze e in amore assimilerete le sensazioni circostanti, ricavandone le giuste deduzioni.

Capricorno: prudenti e molto previdenti, potrete sfruttare al massimo una configurazione astrale di Saturno e Sole in trigono benefico per il lavoro. Occuperete così posti elevati, grazie a un rigore che incute timore. Buono l'amore, che diventa più sensibile e stabile.

Acquario: gli astri sono benevoli rispetto alla casa astrologica dell'amicizia e promettono ore di divertimento in compagnia. Chissà che una storia nata in modo amichevole non possa diventare qualcosa di più. In campo lavorativo, programmate il tutto con pazienza e meticolosità, i risultati arriveranno a breve.

Pesci: un po' giù di tono a causa di un'opposizione solare con Nettuno, potreste essere insofferenti in amore e sul lavoro subire una prepotenza in modo passivo. Mancate di obiettività e questo stato confusionale non è dei migliori per progredire in modo fortunato.