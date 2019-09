L'Oroscopo del 4 settembre è pronto a svelarvi le novità che saranno presenti nella giornata di mercoledì. Gli astri informano che i nativi del Toro sono molto preoccupati per l'aspetto economico, mentre i Gemelli devono concentrarsi di più nel campo dell'amore. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Questo è un periodo di chiarimenti.

Negli ultimi giorni avete dovuto usare toni alti per rivedere alcune situazioni lavorative che vi erano sfuggite di mano. Si consiglia di fare affidamento su una persona che vi stima profondamente.

Toro – Siete molto preoccupati per l'aspetto economico. Il mese di agosto vi ha portato via qualche soldo in più e vi ha reso molto ansiosi. Questa agitazione l'avete anche in questa giornata, ma presto tornerà il sereno sul vostro conto in banca.

In amore è tutto piatto.

Gemelli – Spesso avete dubbi e ripensamenti: vi state chiedendo se state percorrendo una giusta strada oppure no. Non lasciatevi condizionare da persone voltagabbana. L'amore vi chiede di non trascurarlo e di dare ampio spazio ai nuovi incontri.

Cancro – State vivendo un periodo pieno di ansia e di agitazione. È probabile che molti di voi hanno cambiato impiego o hanno chiuso un progetto per aprirne un altro.

Altri, invece, devono sempre affannarsi per dimostrare le proprie capacità lavorative. Vi sentite sotto osservazione da parte di tutti e ciò vi stressa. La salute inizia a far suonare il campanello d'allarme. Fate attenzione.

Leone – Questo è un periodo strano. Avete sempre voglia di provocare e di dimostrare quanto siete bravi in qualsiasi settore della vita. Non avete paura di sfidare nessuno e dei giudizi degli altri.

È bene sentirsi sicuri ma spesso si cade nell'esagerazione. Si consiglia di evitare rischi e di non trascurare l'amore.

Vergine – In questa giornata potrebbe nascere qualcosa di positivo, dopo un lungo periodo di tensioni e incomprensioni. Alcuni di voi devono ancora definire un contratto, mente gli altri devono recuperare un po' di soldi. In amore frenate la tendenza ad essere polemici o conflittuali. Esercitatevi sulla pazienza oppure mordete la lingua, se serve per non guastare il rapporto con gli altri.

Previsioni di mercoledì 4 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia – Questo potrebbe essere un mercoledì molto agitato. Molti di voi nel mese di agosto hanno sostenuto spese folli, adesso devono mettere a posto alcune questioni economiche. Se non riuscite a risolvere tutti i problemi, fatevi aiutare da una persona fidata. Di amore se ne parla nel weekend.

Scorpione – Periodo sottotono. Non sapete neanche voi che cosa fare per riprendere un po' di energia.

Molti di voi, in campo economico, devono stringere un po'. Si raccomanda di rivedere alcuni progetti autunnali. Giornata monotona per i sentimenti.

Sagittario – Questa è una giornata attiva per coloro che vogliono vivere una grande storia d'amore. Da questo mercoledì avrete le risposte che da qualche tempo aspettavate. Non si esclude la possibilità di ottenere dei piccoli successi.

Capricorno – State cercando di riorganizzare la vostra vita e di fare un taglio netto a ciò che vi crea malessere. Siete persone molto lucide e determinate, e se avete deciso di estirpare le erbacce, non state sbagliando. Anzi, la salute ve ne sarà eternamente grata.

Acquario – Il vostro è un segno che non teme i cambiamenti. Anzi, siete curiosi di sapere che cosa vi offre il destino. Per il momento, dovete chiarire alcune cose in campo lavorativo. Tutto sembra bloccato e il problema soldi si fa sempre più evidente. Potreste essere frustati dalle persone che perdono tempo con problemi che sembrano insignificanti.

Pesci – In questo periodo dovete prendervi cura dei progetti in corso. Al momento dovete capire fin dove potete spingervi. I vostri pensieri potrebbero essere confusi, soprattutto per quanto riguarda le responsabilità che sono importanti per voi. Dovete essere concentrati, le chiacchiere frivole potrebbero friggere il vostro cervello. Questo tipo di confusione mentale vi limita in molte situazioni, rendendo complicato esprimere ciò che sentite. Chiedete alla persona di fiducia di aiutarvi a dare un senso a questi pensieri.