Prende il via una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. La terza settimana del mese di settembre sta ormai entrando nel vivo soprattutto con l'Oroscopo del 18 settembre. Per i nativi in Gemelli ci sarà un po' di tensione in amore, mentre il Leone dovrà valutare alcune nuove proposte di lavoro.

Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: in amore potrete contare su una Luna favorevole che vi permetterà di mettervi in gioco con una certa tranquillità.

Sul lavoro non vi lascerete intimorire dagli imprevisti, anche se da un po' di tempo avvertite che tutti sono contro di voi.

Toro: per quanto riguarda i sentimenti, la Luna nel segno confermerà le emozioni dell'ultimo periodo. Avrete una grande voglia di stare con altre persone. In ambito lavorativo, se vorrete concludere un affare, dovrete comunque valutare con attenzione ogni aspetto.

Gemelli: potreste innervosirvi con una persona.

Vivrete qualche disagio sul lavoro, in attesa della seconda parte del mese che, comunque, dovrebbe presentare dei miglioramenti.

Cancro: se avete dei problemi di coppia, dovrete cercare di essere cauti nel corso della giornata, soprattutto perché nella seconda parte di settembre potrebbe emergere qualche dubbio. In merito alla sfera professionale, molto dipenderà da ciò che avete fatto in passato, ma non si esclude che a breve possa arrivare una risposta positiva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: giornata sottotono per quanto concerne la sfera amorosa. Cercate di evitare scontri nei prossimi due giorni. Ci saranno nuove proposte lavorative da valutare mentre, se dovrete affrontare un esame, gli astri consigliano di rimandare al giorno 24.

Vergine: dal 18 settembre vi attendono due giornate particolarmente interessanti per i rapporti di coppia grazie all'apporto di numerosi pianeti. Se avete un'occupazione da lavoratore dipendente, questa potrebbe essere la giornata giusta per chiedere un trasferimento. Cercate comunque di non commettere errori.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia: potrete usufruire di un po' di tranquillità in amore. Invece si prevede una giornata nervosa in ambito lavorativo, soprattutto perché dovrete fare i conti con delle questioni economiche da risolvere.

Scorpione: a partire dal 18 settembre vi converrà prendere con le pinze le questioni sentimentali. Per fortuna non emergeranno situazioni particolarmente complesse, ma soffrirete un po' la lontananza della persona amata.

Ultimamente ci sono state troppe uscite finanziare e vi converrà iniziare ad accumulare qualche risparmio.

Sagittario: non sottovalutate tutto ciò che potrebbe accadere nella vita amorosa, anche perché dopo il 24 potreste essere chiamati a fare una scelta importante. Sul lavoro dovrete portare avanti dei progetti, mettendo da parte l'agitazione degli ultimi tempi.

Capricorno: dal 18 settembre si prospettano tre giorni interessanti per la sfera sentimentale.

Se dovessero sorgere dei problemi, bisognerà chiarirsi per capire da cosa nascono le incomprensioni. Sul fronte economico vi renderete conto che ci sono state troppe uscite, ma per fortuna il vostro segno è sempre in grado di reagire al meglio quando si tratta di risparmiare.

Acquario: in amore, le coppie in crisi dovranno fare attenzione proprio a questa giornata. Invece potrebbero arrivare dei nuovi impegni lavorativi.

Pesci: la Luna favorevole sosterrà le relazioni sentimentali. Novità professionali importanti, ma al contempo dovrete fare attenzione a delle tensioni che potrebbero sorgere nel corso della giornata.