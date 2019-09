L'Oroscopo di domani martedì 1 ottobre 2019 è disponibile per essere consultato. L'Astrologia in questa sede è applicata all'amore e al lavoro per i soli segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di martedì? Certo che si, pertanto inizieremo di buon grado ad anticipare qualcosa in merito alla sestina analizzata in questo contesto.

Spulciando in anteprima all'interno della scaletta con le stelline quotidiane (la andremo a svelare tra pochissimo), tra i segni in esame solo quattro potranno contare su una giornata positiva. In primo piano, come da titolo, gli amici Gemelli, nel frangente valutati al 'top del giorno', pertanto quest'ultimi hanno in preventivo una giornata altamente fortunata. Questo martedì altresì non farà mancare nulla in quanto a positività nemmeno agli amici della Vergine sottoscritti nel periodo da cinque stelle della buona sorte.

Non male questo nuovo martedì nemmeno per coloro del Toro e del Cancro, anch'essi abbastanza favoriti in ambito sentimentale ma in questo frangente classificati a quattro stelle. Poco da fare invece, secondo le previsioni zodiacali del 1 ottobre, per coloro nativi dell'Ariete e del Leone, al momento preventivati con il 'sottotono' ed il 'ko'. A seguire i dettagli.

Classifica stelline 1° ottobre 2019

Come ogni inizio inizio mese che si rispetti, anche questo in arrivo porta in dono l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia quotidiana ai singoli segni.

Sotto analisi, lo ricordiamo, saranno messi in esclusiva i primi sei segni dello zodiaco: curiosi di dare un nome e un volto a coloro valutati più e meno fortunati del momento? Ebbene, la nuova classifica stelline interessante il primo giorno di ottobre, da poco svelata, mostra in primo piano il già citato segno dei Gemelli. Riguardo i restanti segni, visto che abbiamo in gran parte già evidenziato nell'anteprima iniziale quali saranno i migliori e peggiori del momento, non rimane altro da fare se non lasciare spazio all'intera scaletta con le stelle.

Il responso parziale a seguire:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Vergine;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Ariete;

★★: Leone.

Oroscopo martedì 1 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In arrivo un martedì valutato con la poca rassicurante spunta legata ai momenti giudicati 'sottotono'. Quasi tutta la giornata del primo ottobre sarà pesantemente sottomessa al volere di astri poco affabili verso il segno. Consiglio del giorno: invece di brontolare e/o sbuffare converrà dare un po' di fiducia in più a qualcuno di vostra conoscenza, magari lasciandosi guidare dai suoi opportuni suggerimenti.

Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, sforzatevi di osservare bene prima di giudicare. Se riuscirete ad accettare alcuni ostacoli, ne trarrete senz'altro grossi benefici a lungo termine. Non precipitate nulla, avanzate per tappe in modo da evitare conflitti o inutili diatribe con persone amate, amici o familiari: siate aperti ai compromessi per poi rilassarvi insieme ai vostri 'nemici'.

Single, per trascorrere in pace questo giorno dovreste ammorbidire un po' di più il vostro approccio nei confronti delle persone, in primis verso quelle che hanno opinioni differenti dalle vostre. Le ostilità non faranno bene a nessuno, né a voi né a coloro che vi circondano. Nel lavoro, esporsi potrebbe essere pericoloso ma non farlo però, certe volte potrebbe essere ancor peggio. Al bando la paura del giudizio altrui: prima di tutto voi e i risultati che vorreste ottenere. Non negatevi eventuali opportunità.

Toro - Una giornata decisamente informale, abbastanza bella da vivere ma a tratti un pochino impegnativa. In alcune situazioni di carattere sociale, ma anche nei rapporti di lavoro, potrebbe essere messa alla prova la vostra lealtà. Cercate di concentravi sulla realtà dei fatti e sulla sincerità, punti essenziali per avere ottimi rapporti interpersonali: non soffermatevi su cose futili, ok? Vedrete che sarà tutto più alla portata. In amore, le stelle movimenteranno abbastanza il settore legato ai buoni sentimenti. Per tutte le coppie, ma un pelino di più per quelle già rodate, si preannunciano assestamenti affettivi e maggiore vivacità. Vi farete coinvolgere completamente dall'intensità di una situazione, il che renderà la vostra giornata ricca di batticuori e trepidazioni. Single, il vostro modo di pensare contribuirà a facilitare le cose in campo emotivo. Sarete più obiettivi e non vi offenderete per cose che solo ieri costituivano una minaccia per voi. Pertanto l'Astrologia del momento invita ad essere tranquilli e pensare positivo. Nel lavoro, per chiudere, sistemando con meticolosità ciò che non vi convince e mettendo a frutto l’esperienza accumulata finora, chi riuscirà a starvi dietro? Ben pochi!

Gemelli 'top del giorno' - Martedì perfetto per fare tutto o quasi. In generale molti di voi Gemelli avrete tanta voglia di svagarvi, di rendere la vostra vita più interessante e varia. Nel corso del periodo sforzatevi di seguire, magari con un certo impegno, il buon istinto e qualche consiglio opportuno: grazie all'autostima e al senso dell'umorismo riuscirete a sdrammatizzare anche situazioni pesanti. Diciamo che è in arrivo un giorno fantastico, a tutto tondo con questa parte della settimana appena iniziata. In amore, sarà un giorno perfetto per amare! L'ideale sarebbe partire per una bella vacanza oppure raggiungere un luogo isolato, ma magico. In particolare sarete pervasi da una grinta e carica emotiva davvero considerevoli, il che potrebbe rendere questa giornata favolosa da vivere insieme alla persona amata. Single, gli astri invitano a passare all'azione. In questo caso iniziate pure a guardare lontano: preparatevi a un globale rinnovamento sia nell’animo che nel fisico. Gli astri incitano a darsi una mossa per il semplice fatto che è tempo per voi di agire: se non adesso, quando? Pianeti favorevoli vi daranno senza meno una grande vitalità da investire nelle situazioni che più vi stanno a cuore. Nel lavoro, dato che alcuni pianeti saranno seppur parzialmente vostri alleati la giornata non sarà affatto male. Quest'ultimi vi doneranno la giusta prontezza di spirito per operare al massimo: i risultati saranno evidenti!

Astrologia del giorno 1 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - La giornata sotto analisi per voi del Cancro è prevista nella media, dunque né troppo positiva ma nemmeno eccessivamente negativa. Qualche vivace scambio dialettico restituirà il mordente a chi l’avesse momentaneamente perduto, mentre colpi di vento e lampi minacciosi potranno attraversare il cielo di quanti di voi si trovano già in 'zona bufera'. Le previsioni di martedì in questo caso non sono tanto convinte sul buon andamento dei rapporti d'amore: è giunto il momento per eventuali chiarimenti. Avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi e (forse) avrete anche una migliore intuizione in merito ai vostri obiettivi da raggiungere con la persona del cuore. Single, forte intuito e capacità nel saper leggere il cuore delle persone che interessano, due qualità che vi permetteranno di conquistare la fiducia di chi sapete e anche di ottenere il sostegno di qualcuno, necessario per la realizzazione di progetti interessanti. Nel lavoro, il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa per quanto vi riguarda, a patto di riuscire a calare per tempo le vostre buone carte. Matureranno idee che avevate in attesa da tempo.

Leone - Questa parte iniziale della settimana, coincidente con la giornata di martedì 1 ottobre, per tanti di voi Leone si prevede possa essere un pochino negativa. In massima parte l'Astrologia del momento vede come decisamente preoccupante il periodo soprattutto nella parte centrale e finale, per il resto normale amministrazione. In amore, quindi, poche chance su cui contare? Diciamo di sì, infatti la Luna porterà qualche ombra nella sfera sentimentale di molti di voi. Tuttavia, si tratterà per lo più di problemi assolutamente immaginari, partoriti dalle vostre innate paure. In campo sentimentale, parlando in generale, il vostro umore nero metterà in cattiva luce la vostra relazione anche senza motivi validi: non ditemi che siete già pronti a litigare con lui/lei? Single, avete bisogno di sentirvi liberi di scegliere, senza dover dare spiegazioni a nessuno. Evitate discussioni che potrebbero causare conflitti. La giornata sarà un po' agitata, quindi attenzione perché troppa sensibilità potrebbe esporre al rischio d’instabilità emotiva. Nel lavoro invece, non ci saranno le occasioni per attuare quel progetto desiderato: talvolta ci si deve saper accontentare. Sfruttate la giornata odierna per riflettere sulle situazioni in sospeso, dando la priorità a quelle realmente attuabili.

Vergine - Molto positive le previsioni per questo martedì. In generale si presume possa essere una giornata calma, sicuramente molto reattiva riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la mattinata e solo a fine periodo potrebbe riprendere un po' più vigore. L'oroscopo di domani 1 ottobre nel frangente consiglia in amore di stare sereni e pensare positivo: stupirete il partner con qualcosa di diverso, scrivendo magari una lettera d'amore o dedicandogli una romantica poesia, proprio come si usava fare non troppo tempo fa, prima che arrivasse tutta questa 'tecnologia'. Scommettiamo che la persona amata resterà senza parole e vi ringrazierà tantissimo? Single, le congiunzioni astrali del periodo favoriranno certamente nuovi movimenti in campo amoroso, in particolare per coloro con già qualcosa di concreto sottomano. Un incontro travolgente in arrivo per qualcun'altro senz'altro da mettere in agenda prossimamente. Nel lavoro, presto le cose si sbloccheranno e, bandita ogni incertezza ritornerete ad essere attivi e vincenti come non mai. Allora datevi da fare con idee, proposte o progetti: questo è il tempo più adatto per farlo.

