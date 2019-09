Siamo da poco entrati nella stagione autunnale ed ottobre si appresta ad arrivare. L'Oroscopo di questo mese prevede grandi cambiamenti per alcuni segni dello zodiaco, come lo Scorpione e i Pesci, ma allo stesso tempo parecchi giorni di calma e tranquillità per il Cancro e il Toro. Senza dubbio sarà un mese molto interessante dal punto di vista astrologico, scopriamo, dunque, cosa prevede l'oroscopo di ottobre per tutti i 12 segni.

Oroscopo di ottobre: da Ariete a Vergine

Ariete: periodo pieno di impegni e novità per i nati sotto questo segno, le stelle riservano delle situazioni piacevoli che dovrete cogliere al volo.

Toro: ottobre si prospetta pieno di serenità per i Toro, che avranno la possibilità di ritrovare il proprio equilibrio interiore dopo aver attraversato un periodo di grande trambusto, ci sarà tempo anche per un po' di relax.

Gemelli: nel corso del mese che sta per arrivare i nati sotto al segno dei Gemelli avranno la possibilità di riflettere molto, prendendo coscienza delle molte cose che non vanno come dovrebbero.

Cancro: dopo aver combattuto contro le continue ansie che turbavano le vostre nottate, adesso è il momento perfetto per ritrovare la serenità che avevate da tempo perduto e dedicare più tempo al relax.

Leone: in questo periodo i Leone dovranno fare molta attenzione alle molteplici spese a cui si sottoporranno, non sperperate le vostre finanze in futili acquisti.

Vergine: una decisione importante vi porterà ad allontanarvi ulteriormente dai vostri amici più cari, avrete bisogno di alcuni momenti di completa solitudine per comprendere la decisione più opportuna da prendere.

Astrologia del mese: da Bilancia a Pesci

Bilancia: state attraversando un periodo in cui volete essere più sinceri e schietti possibile, soprattutto con le persone che vi hanno fatto qualche torto.

Fate, però, attenzione a non esagerare con le parole.

Scorpione: ottobre avrà in serbo per gli Scorpione grandi cambiamenti in positivo. Sarete al massimo della vostra creatività e riuscirete a portare grandi risultati dal punto di vista lavorativo.

Sagittario: le vostre priorità non cambieranno per questo mese, ma grazie a qualche entrata finanziaria in più riuscirete a togliervi qualche sfizio in più.

Capricorno: nel mese di ottobre avrete tantissimo da dimostrare sul punto di vista lavorativo, i colleghi contano su di voi per portare a termine un progetto importantissimo, attenti a non farvi venire inutile ansie.

Acquario: la vostra famiglia ha bisogno di voi, dunque bisognerà allontanarsi dalle cose che in questo periodo vi hanno distratti e cominciare a dedicarsi di più alle persone care.

Pesci: alcune situazioni impreviste vi porteranno a prendere la decisione di apportare parecchi cambiamenti al vostro modo di vivere.

Attenzione a non esagerare, perché qualcuno a voi caro non apprezza tutta questa radicalità.