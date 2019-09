Martedì 1° ottobre 2019 troviamo la Luna nel segno dello Scorpione mentre Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Bilancia. Marte sarà in Vergine, nel frattempo il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno sarà sui gradi dei Pesci.

Gemelli passionale

Ariete: amici. Martedì dove i nativi avranno probabilmente necessità di staccare la spina dalla quotidianità e si dedicheranno alle spensierate compagnie amicali che li aiuteranno a ricaricare le batterie fisiche ed emotive.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico dei nati del segno sarà scarno rendendoli, di conseguenza, spossati durante lo svolgimento delle incombenze pratiche e lavorative.

Gemelli: passionali. Il duetto Venere-Sole nel loro Elemento non si farà scalfire dalla Luna facendo prevalere il lato passionale dei nati Gemelli nella loro relazione d'amore. Ottimi incontri per i single.

Cancro: umore 'top'. Luna e Nettuno in congiunzione garantiranno, c'è da scommetterci, una giornata con un eccezionale tono umorale che i nativi sfoggeranno con partner e amici.

Viaggi per Scorpione

Leone: attendisti. La Luna scorpionica potrebbe mettere sul cammino nativo un martedì meno espansionistico e più attendista dunque sarà bene che mantengano le posizioni ottenute tenendo a freno la lingua.

Vergine: distratti. La dissonanza mercuriale tenderà ad appannare idee ed intenti dei nativi che potrebbero essere inclini alle distrazioni, specialmente nell'ambiente professionale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Amore in stand-by.

Bilancia: mondani. Gli ultimi giorni di Mercurio nel loro segno vorrà garantire, con ogni probabilità, un martedì dedicato alla spensieratezza dove i nati Bilancia opteranno per la mondanità.

Scorpione: viaggi. Oggi i nati del segno vorranno organizzare una gita fuori porta o un breve viaggio assieme all'amato bene che gli serva per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Relax per Acquario

Sagittario: revisioni amorose.

Martedì dove le faccende di cuore potrebbero subire un forte scossone, dono sgradito delle copiose asperità planetarie in onda, ed alcuni nativi metteranno in discussione la propria relazione amorosa.

Capricorno: taciturni. La voglia di comunicare in questa giornata potrebbe rasentare lo zero ed i nati Capricorno decideranno di rimanere in silenzio anziché esternare il loro malcontento.

Acquario: relax.

Quest'oggi i nati del segno vorranno, con tutta probabilità, dedicare ampi spazi del loro tempo al relax più assoluto. Sarà bene che si prendano un giorno di ferie dal lavoro, quando possibile.

Pesci: routine. Giornata senza infamia né lode dove la maggior parte dei nati del segno potrebbe scegliere di crogiolarsi nell'accidia.