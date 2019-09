L'Oroscopo di domani lunedì 30 settembre 2019 continua in questa sede relativamente ai primi sei segni zodiacali. In evidenza, oltre all'attesa classifica stelline d'inizio settimana, anche le predizioni astrali su amore e lavoro per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di conoscere come si presenterà l'ultimo giorno del mese di settembre? Ovviamente la risposta è da considerare assolutamente affermativa, come sempre del resto.

Bene, iniziamo pure con il presentare i segni migliori del giorno: a gongolare sia in amore che nel lavoro saranno senz'altro coloro nativi in Toro e Gemelli favoriti in modo efficace dalla procace Luna in Scorpione, in entrata nel segno d'Acqua questo lunedì alle ore 11:42 della tarda mattinata. Per quanto riguarda gli altri segni invece, le previsioni zodiacali del 30 settembre pronosticano molto diverso il periodo nei riguardi di un altro segno, in questo caso preventivato in giornata 'no': il Leone.

Diciamo subito che a dare filo da torcere agli amici nativi nel predetto simbolo astrale di Fuoco saranno Saturno e Giove, nel frangente entrambi speculari negativi al 85%. Maggiori dettagli nel prosieguo.

Classifica stelline 30 settembre 2019

In vista del primo giorno della nuova settimana, cerchiamo di stabilire quali sono i segni potenzialmente in grado di sfruttare il favore degli astri e chi invece dovrà accontentarsi, in attesa di tempi migliori.

Vogliosi di scoprire quante stelline sono state attribuite al segno presente nel vostro Tema Natale? In questo caso l'Astrologia applicata al periodo mette in evidenza, come già visto nelle anticipazioni di apertura, i segni Toro e Gemelli, meritatamente valutati a cinque stelle, quindi al vertice della nuova classifica stelline del giorno 30 settembre 2019.

A seguire, il risultato delle analisi astrali inerenti i primi sei dello zodiaco, espresso come sempre con le stelline pronte a fare la differenza:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

★★★: Leone.

Oroscopo lunedì 30 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Giornata limpida, abbastanza lineare e positiva in generale, ovviamente non da vivere in modo spensierato.

Infatti il periodo è stato valutato nelle previsioni con le quattro stelline della normalità, quindi regolatevi di conseguenza, ok? Per quanto riguarda l'amore, non sottovalutate eventuali nuove emozioni, anche se vi consigliamo di privilegiare quelle di sempre, più affidabili e rodate. Con un po' di perseveranza in più, senz'altro riavrete indietro quella felicità che da tempo desiderate. Ve lo meritate dopo un periodo instabile, ultimamente non troppo facile: in ripresa il rapporto con la vostra metà.

Single, giornata ricca di sorprese con l’amore e la voglia di approcciare in primo piano: una persona a voi molto cara saprà darvi un consiglio su un qualcosa che avete intenzione di fare. Diciamo che non potreste desiderare di meglio. Nel lavoro, la situazione da un punto di vista delle attuali attività non è destinata a sbloccarsi nel breve periodo. Consiglio: non sottovalutate nuovi contatti, anche se provenienti da altre città: come si dice, 'da cosa nasce cosa...'.

Toro - In arrivo una giornata certamente positiva, perfetta quanto basta per rendere questa parte della settimana positiva nelle attività quotidiane. Diciamo che tutto procederà senza intoppi, tuttavia per stare più tranquilli cercate di chiudere al più presto eventuali situazioni in sospeso. In amore, il cielo ha deciso di premiarvi: finalmente riuscirete a passare un periodo sereno con chi amate. In coppia in campo si sta per sbloccare una situazione che vi sta particolarmente a cuore: se sarete fortunati le ansie vissute nei giorni scorsi saranno finalmente solo un pessimo ricordo. A coloro in stato singolo invece, diciamo di non demordere: la vostra straordinaria ricchezza interiore favorirà i prossimi rapporti d'amicizia, trampolino di lancio senz'altro per nuovi promettenti amori. Nel lavoro, potreste avere la fortuna ben disposta a premiarvi: datevi da fare e fatevi valere. Intanto tenetevi pronti a svolgere eventuali mansioni di maggiore prestigio e non tiratevi indietro di fronte alle responsabilità. In alcuni casi, anche se a fatica sarà possibile sbloccare alcuni intoppi burocratici.

Gemelli - In arrivo un lunedì 30 settembre sicuramente molto positivo. Infatti, le previsioni per questa giornata annunciano tanta calma e in larga misura senz'altro molto reattiva riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la primissima mattinata, per poi riprendersi con vigore subito dopo. In amore, gli astri quindi vedono molto favorevole il comparto legato alle affettività. La vita sentimentale pertanto scorrerà senza intoppi: con la persona amata riuscirete a stabilire finalmente un rapporto basato sulla serenità e sul rispetto reciproco; continuate così e tutto sarà speciale... Single, potreste avere qualche piacevole sorpresa e quella che sembrava una semplice amicizia con probabilità diverrà qualcosa di veramente speciale: starà solamente a voi cogliere il prezioso attimo. Gongolate: avrete molte occasioni per innamorarvi: sfruttando a dovere il favore delle stelle vi lascerete accarezzare in coinvolgenti avventure mozzafiato! Nel lavoro invece, quest'ultimo giorno di settembre potrebbe essere sfruttato con migliore attenzione. Di certo il momento è positivo per unire l'utile al dilettevole e magari imparare qualcosa di nuovo. Diciamo che in generale le cose gireranno bene: finalmente riceverete un po' di ossigeno anche in merito alle vostre finanze.

Astrologia del giorno 30 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Giornata di avvio della nuova settimana valutata in leggera risalita rispetto ad alcune questioni importanti relative ai giorni scorsi. In particolare, situazioni di un certo interesse a livello interpersonale si potrebbero presentare nel corso della seconda metà della giornata: valutate bene se sarà il caso di prenderle seriamente in considerazione. Le previsioni di lunedì intanto indicano stabile il comparto legato ad affetti e sentimenti. In amore, datevi da fare soprattutto se sentite che il momento potrebbe essere importante per agguantare un agognato desiderio: troverete finalmente un punto d’incontro con il partner, dopo settimane difficili. Intanto, mostrate pure alla persona amata il vostro carattere esuberante... Single, il vostro fascino in questo periodo sarà particolarmente intenso. Questo stato di grazia, oltre che fonte di piacere, senza meno potrebbe essere anche motivo di eventuali insidie, sappiatelo. Qualcuno/a cercherà di conquistarvi ritenendo facile farlo: il che potrebbe voler significare approfittare e poi, 'arrivederci e grazie!'; state attenti!. Nel lavoro, infine, avrete un forte intuito e abbastanza capacità di leggere nel cuore delle persone, due qualità che vi permetteranno di conquistare la fiducia degli altri e ottenere il sostegno di chi conta.

Leone - Si preannuncia una giornata all'insegna del problematico 'sottotono', con la parte centrale del periodo pronta a dare pensiero in alcuni campi. Suvvia un po' di entusiasmo! Non sempre si può avere ciò che piace: la vita non va a comando purtroppo. Saturno e Giove negativi, già di loro rispettivamente in quadratura a Venere e Nettuno, daranno filo da torcere anche in amore: se nutrirete dubbi o insoddisfazioni nell'attuale relazione amorosa, sfruttate il discreto transito lunare (questo lunedì dalla Bilancia allo Scorpione), senz'altro sufficiente per chiarire eventuali divergenze o differenti punti di vista. Vedrete che poi, se tutto dovesse andare come da voi sperato, vi sentirete molto meglio. Single, gli incontri non vi mancheranno ma in questa giornata avrete la testa da tutt'altra parte e non riuscirete a vedere con occhi diversi la persona che vi sta di fronte: siate parchi nell'agire. Diciamo che in generale state facendo un uso poco intelligente dei vostri progetti e, presto o tardi, potreste avere amare conseguenze: siate più razionali nelle scelte. Nel lavoro, non sorprendetevi se a tratti vi sentirete dubbiosi o confusi sulle scelte da fare: mettete in primo piano la tattica da seguire, poi il resto. In alcuni frangenti avvertirete un po' di fatica e (forse) vi sentirete anche destabilizzati: fate chiarezza!

Vergine - Il prossimo lunedì sarà abbastanza positivo con tratti anche ottimi per voi della Vergine. Avrete buone opportunità per rinnovare eventuali rapporti un po' logori. Dunque, momento adatto per 'osare', magari anche per guardare avanti con fiducia e/o fare progetti interessanti il futuro prossimo; ovviamente da programmare per tempo. L'oroscopo di domani 30 settembre in questo caso consiglia più fiducia, parlando ovviamente in merito all'amore. Momenti di recupero in arrivo per quelle coppie che risentono un po' del logorio del tempo. Single, a voi invece qualche breve turbamento iniziale potrà essere dovuto ad un imprevisto o qualcosa che ingombrerà il cuore: forse la nostalgia? Di certo, dopo qualche tensione iniziale l'equilibrio diventerà buono e potrebbero esserci segnali positivi durante il resto della giornata. Nel lavoro, potrebbero arrivare grandi soddisfazioni, magari i vostri sforzi saranno ampiamente ricompensati e riuscirete a dare il meglio di voi. Servirà prendere coraggio per cercare di raggiungere gli obiettivi, senza farsi demoralizzare: ci riuscirete, non temete!

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.