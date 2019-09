Nuove storie prendono il volo nell'Oroscopo dell'amore per i single settimanale di fine settembre e inizio ottobre. I transiti planetari suggeriscono di procedere in punta di piedi e con cautela nello sconfinato fiume di emozioni che Urano scompiglia nel Toro con la sua imprevedibilità e con Marte in Vergine che spinge le sensazioni alle stelle. L'amore non aspetta altro che essere concretizzato e le previsioni astrologiche segno per segno indicheranno un cammino sicuro e molto prudente.

Single o in dolce compagnia nell'oroscopo settimanale?

Ariete: attenzione a non lasciarsi prendere da nervosismi che minacciano la sfera amorosa. Potreste scattare per un nonnulla e oscillare in un atteggiamento altalenante che prima lascia campo libero alle emozioni e poi le nasconde sotto un velo di tensione.

Toro: in amore e a inizio settimana potreste giungere a conclusioni affrettate, forse sprigionate da una Luna in opposizione che con Urano spinge ad avere un atteggiamento troppo provocatorio.

Nel fine settimana occorrerà maggiore apertura al dialogo per concretizzare i sogni amorosi.

Gemelli: Luna e Venere in sinergia garantiranno intraprendenti avventure amorose nella giornata di lunedì. Attenzione solo alla seconda metà della settimana dove alcuni transiti planetari potrebbero provocare pigrizia.

Cancro: Urano conferirà un atteggiamento ambizioso che farà affrontare con coraggio alcune situazioni amorose imprevedibili.

Venere quadrato ai nodi lunari potrebbe creare qualche squilibrio affettivo e alcuni intralci familiari potrebbero ostacolare la felicità amorosa.

Leone: il dinamismo non mancherà di certo grazie a Marte in Vergine e al sovraffollamento planetario presente in Bilancia. Ma attenzione a non essere troppo aggressivi nei confronti delle opportunità amorose, potreste spaventare un probabile futuro partner.

Vergine: Marte nel segno fino a venerdì garantirà un dinamismo e una carica sensuale unici, tanto che i successi amorosi saranno copiosi e niente e nessuno vi fermerà. Venerdì in particolare saranno previste splendide novità in campo sentimentale.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: nuovi amori si affacceranno all'orizzonte sentimentale e Luna garantirà splendide sensazioni, tutte da approfondire contando sulla complicità di Venere.

Le novità amorose non mancheranno di certo, ma attenzione la magia durerà fino a venerdì.

Scorpione: Luna presente nella giornata di martedì regalerà una certa introspezione e un atteggiamento indagatore nei confronti dell'amore. Stringendo alcuni poteri molto sensuali con Marte, i successi sentimentali saranno assicurati.

Sagittario: una Luna dirompente, entrando nel segno di fuoco venerdì, acquisterà e sprigionerà energia concretizzando i sogni anche in modo imprevedibile.

Giove fortunato è dalla vostra, quindi non avrete nulla da temere.

Capricorno: la settimana inizierà in modo alquanto teso a causa di una quadratura Luna-Saturno che offuscherà un po' la realtà, provocando incomunicabilità. Cercate di scacciare via i pensieri negativi, già a metà settimana i transiti planetari spianeranno la strada all'amore.

Acquario: una mancanza o difficoltà nel comunicare potrebbe ostacolare l'avvio delle nuove storie e creare alcune interferenze emozionali. Riuscirete a superare il tutto attingendo a quella spontaneità e originalità che colpiscono dritto al cuore le persone che sono accanto a voi.

Pesci: dietro a un'apparente sicurezza potreste nascondere una certa incertezza e sfiducia nei confronti dell'amore che non passa di certo inosservata a Luna soprattutto nella giornata di venerdì. Ma non temete, potrete dare campo libero ai sentimenti proprio in questo weekend molto fortunato per l'amore.