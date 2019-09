L'Oroscopo di domani giovedì 19 settembre 2019 è pronto a distribuire consigli e fare previsioni. In questo caso il periodo interessato è il quarto giorno della corrente settimana. Come da copione ormai consolidato, a farla da padrone sarà l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro analizzati in questo contesto in relazione ai primi sei simboli astrali. Ovviamente sia l'attenzione che l'eventuale curiosità saranno tutti puntati sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In questa fase ad avere ottime chance in amore, come anche nel lavoro, sarà senz'altro Gemelli, quest'oggi meritevole della posizione 'top del giorno', soprattutto favorito dall'arrivo della Luna nel segno. Insieme al fortunato simbolo di Aria, al vertice della classifica di oggi risultano anche Cancro e Vergine, tra i sei simboli analizzati gli unici a poter contare su una giornata a cinque stelle.

Pochi i dubbi, intanto, per ciò che interessa la parte negativa del periodo: a riguardo, le previsioni zodiacali del 19 settembre puntano decisamente l'indice in direzione degli amici nativi in Ariete. Il suddetto segno di Fuoco dovrà vedersela con formazioni astrali abbastanza negative, ma in fin dei conti non troppo difficili da arginare. Curiosi di scoprire qualcosa di più? A seguire gli approfondimenti segno per segno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 19 settembre

Questo giovedì di metà settimana è pronto a dare spazio alla felicità o all'amara delusione? In questo caso a decretare chi tra i sei segni potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline interessante il giorno 19 settembre 2019. In anteprima abbiamo già dato qualche notizia riguardante i più e i meno fortunati nel periodo, adesso non resta altro da fare se non passare direttamente al riepilogo completo.

A seguire, la scaletta parziale segno per segno:

Top del giorno : Gemelli - Luna nel segno;

: Gemelli - Luna nel segno; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Ariete.

Oroscopo giovedì 19 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Partirà e proseguirà deciso sulla falsariga del 'sottotono' questo vostro giovedì di mezza settimana. In generale potreste optare per una soluzione alternativa in merito ad alcuni impegni abbastanza importanti, anche se questo comporterà ulteriori sacrifici.

Secondo le previsioni di oggi, intanto, per quanto riguarda l'amore, il barometro della felicità secondo l'Astrologia del giorno non segnerà di certo qualcosa di strabiliante: la parte finale di questa settimana potrebbe riservare delle novità, forse 'a rovescio' per qualcuno. Nelle coppie stabili si respirerà un clima normale, sicuramente mite e piacevole, fatto soprattutto di affiatamento e complicità.

Single, voi, invece, constaterete che la fiducia in voi stessi sarà in aumento. Di certo vi aiuterà a superare gli ostacoli che eventualmente doveste incontrare lungo il cammino quotidiano. Consiglio: non fate promesse che non potranno essere mantenute ma vivete alla giornata senza troppe pretese. Nel lavoro, nessuno vi chiederà di compiere sforzi importanti per oggi. Non iniziate progetti o cose impegnative se non siete sicuri di poterli portare a termine. L'influenza di Marte speculare vi guiderà nelle scelte: cercate un po' di pace per liberare la mente, questo faciliterà i vostri compiti.

Toro - In arrivo un giovedì 19 settembre abbastanza positivo, valutato dall'Astrologia quotidiana nella media positività. In linea di massima le stelle consentiranno di ampliare la vostra visione su eventuali divergenze oppure di portare chiarezza e/o nuove soluzioni nelle situazioni attualmente un po’ in crisi. In amore potrete facilmente capire eventuali scontentezze e motivazioni del vostro partner. Questa nuova visione del rapporto vi farà finalmente rendere conto che avevate ragione ad insistere su certe prese di posizione. In coppia, potreste chiudere qualcuna tra le questioni che avete lasciato in sospeso e alla fine riuscire a trovare una soluzione in grado di soddisfare entrambi. Single, siete pronti a dimenticare il passato? Se sì, allora fatelo senza rimpianti! La vostra naturale predisposizione alla buona meditazione vi spingerà a ragionare, quindi a prendere tempo per scegliere se perseguire i vostri pensieri più profondi e fare delle scelte oppure mollare tutto con un sonoro 'arrivederci e grazie!'. Nel lavoro, si consiglia di prestare più attenzione alle esigenze di quelle persone che sono al vostro fianco. Ultimamente le avete un pochino trascurate, giusto? Occhio se operate sotto contratto: probabile ritardo o intoppo da gestire.

Gemelli 'top del giorno' - Il prossimo giovedì sarà probabilmente 'spettacolare' per molti di voi nativi nel simbolo astrale dei Gemelli. Infatti, dopo la splendida presenza vissuta con la Luna nel campo del Toro, adesso andrete a gonfie vele con l'ingresso nel comparto della stessa Luna, messa in preventivo dalle ore 22:57. Senz'altro saranno favoriti i rapporti interpersonali con in primis quelli a stampo affettivo. In amore, perciò, il rapporto resta in primo piano: se siete alle prese con qualche noiosa faccenda, il partner non si tirerà di certo indietro prestandosi generosamente nel dare una mano. In questa giornata altresì potrete contare senz'altro sulla vostra buona determinazione su qualsiasi questione da affrontare. Il vostro successo in amore (forse) sarà deciso proprio oggi. Single, le stelle consigliano di non chiudervi troppo in voi stessi, soprattutto in caso di dissensi a livello sentimentale: un sereno scambio d’idee potrebbe risultare un ottimo toccasana per il cuore. Di certo il periodo favorirà una buona intraprendenza che, unita ad uno spirito d’iniziativa, vi porterà qualcosa di buono. Nel lavoro, infine, giorno positivo per i 'super attivi', quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Molti tra voi Gemelli riusciranno ad affermarsi e/o ottenere risultati gratificanti e di risalto.

Le predizioni del giorno 19 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - All'orizzonte si staglia un giorno certamente positivo, perfetto quanto basta per dare ottime chance da sfruttare in molti settori. Diciamo che la giornata, in questa parte della settimana, sarà soprattutto positiva in campo sentimentale ma anche nelle attività quotidiane. In generale tutto procederà senza troppe difficoltà, tuttavia per stare più tranquilli cercate di chiudere al più presto alcune situazioni attualmente in sospeso. Le previsioni di giovedì annunciano in amore un periodo decisamente positivo. Viste le ottime premesse diciamo pure che non avrete nulla da temere. In coppia rivedrete in positivo un vostro pensiero sulla persona amata: finalmente vivrete con maggiore consapevolezza e trasporto la sua bella presenza. Single, il buon umore vi renderà popolari con chi vi circonda: sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. In generale, se nel frattempo le vostre speranze stessero precipitando, forse finalmente potrebbe essere arrivato il momento in cui quest'ultime tenderanno a risollevarsi. Nel lavoro, mantenendo un atteggiamento discreto e riservato, riuscirete a non farvi coinvolgere in un contrasto e ve la caverete egregiamente. Certe iniziative professionali potrebbero presto tradursi in ottime fonti di guadagno.

Leone - Una giornata improntata alla normalità e in gran parte immersa in cose e situazioni già vissute in precedenza. Insomma, la solita 'minestra riscaldata'? Anche se fosse, ben venga: meglio questo che non una giornataccia negativa, non trovate? In amore, pertanto, sarete travolti da piccole ma invitanti emozioni, il che creerà senz'altro della buona armonia nell'ambito del vostro rapporto affettivo. Intanto, sembra che il peggio sia ormai lontano, quindi godetevi questa breve tregua pensando a un futuro quanto più roseo possibile, ovviamente da vivere insieme alla persona che portate stretta nel cuore. Single, potreste incontrare qualcuno che corrisponderà al vostro ideale e, magari, potrebbe essere finalmente la persona giusta per voi, chissà... Intanto cercate di essere attivi e intraprendenti in modo da avere qualche occasione in più per far valere le vostre intenzioni. Nel lavoro nuove responsabilità saranno vissute come un peso: il senso del dovere sarà sollecitato a mille e voi comincerete a 'dare i numeri!'. Matureranno idee che avevate in attesa da tempo. Si consiglia di prestare più attenzione alle esigenze di quelle persone che sono al vostro fianco: ultimamente le avete un pochino trascurate, giusto?

Vergine - Questo nuovo giovedì, segnato in calendario con il giorno 19, porterà tanta positività nelle cose previste dalla solita routine. Non escludete comunque pizzichi di buona fortuna sparpagliati nel corso del periodo. Per quelli con problematiche aperte, buone possibilità di concluderle in modo convincente un'annosa questione. L'oroscopo di domani 19 settembre consiglia in questo caso, palando d'amore, più fiducia e determinazione: sarà di certo il periodo ideale da poter sfruttare in molti campi, sappiatelo. Tante le conferme positive che poterebbero maturare, molte di queste affiancate anche da buone nuove. Non abbiate remore nel rivelare i vostri desideri o qualche buon progetto da fare insieme, ovviamente alla persona amata. Single, l'ondata di passione proveniente da astri particolarmente positivi verso il vostro segno vivacizzerà la vostra vita affettiva presente e futura. Traetene vantaggio dimenticando ogni preoccupazione, anche perché a breve un colpo di fulmine potrebbe scombussolare positivamente la vostra solitudine... Nel lavoro, per chiudere, non dovete ingigantire eventuali problematiche anche se vi sembrerà di non riuscire a trovare degli sbocchi che vi possano fare uscire da una situazione difficile. Per adesso rassegnatevi e fate solamente il vostro dovere.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.