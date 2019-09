L'Oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre annuncia un periodo di stanchezza per il Sagittario, mentre il Capricorno avrà qualche disguido in ambito sentimentale. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: giornate stupende, con grandi emozioni in arrivo. Chi è ancora single potrebbe fare un incontro molto importate in grado di cambiargli l'esistenza.

Lunedì e martedì Luna sarà dalla vostra parte e potrete approfittarne per fare dei passi avanti in campo professionale.

Toro: chi ha un problema che da tempo non riesce a risolvere, vedrà finalmente una luce alla fine del tunnel. Nella vita di coppia potrebbe nascere qualche piccola incomprensione. Grazie alla vostra capacità di saper ascoltare riuscirete ad affrontare molto problemi con serenità.

Gemelli: settimana molto fortunata quella dal 23 al 29 settembre. Inizialmente ci sarà un po' di tensione dovuta a Luna in opposizione, ma poi la situazione migliorerà. Marte riuscirà a regalarvi una marcia in più e maggiore energia. Molti progetti non vi sembreranno più così difficili da portare avanti.

Cancro: Venere in opposizione in questo periodo vi porterà a dover fare i conti con diversi ostacoli.

Non è il caso di provare a risolvere alcuni problemi, ma è meglio rimandare. Dovrete portare pazienza perchè presto arriveranno delle giornate abbastanza pesanti da affrontare.

Leone: una fase molto fortunata è in arrivo, specialmente sul lavoro. Molti dei vostri progetti finalmente si concretizzeranno. Chi ha una relazione da lungo tempo, riuscirà a rafforzala maggiormente. Per chi è single sono previsti nuovi incontri.

Nel weekend potreste dover fare i conti con qualche piccolo ostacolo.

Vergine: siete delle persone che amano tenere tutto sotto controllo. Purtroppo nella settimana da lunedì 23 a domenica 29 settembre avvertirete un po' di stanchezza. Luna sfavorevole non vi renderà molto energici, specialmente tra martedì e mercoledì, quando una maggiore tensione potrebbe farsi sentire.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: dovrete far i conti con l'opposizione di Venere e Mercurio.

Per voi non sarà molto semplice riuscire a trovare persone che la pensino come voi e che vi appoggino nelle vostre scelte. Con il partner non riuscirete a comunicare, potrebbero nascere delle piccole incomprensioni.

Scorpione: qualche bella sorpresa è in arrivo per voi, anche se dovrete usare questo periodo per rafforzare la vostra persona e capire quello che veramente volete dalla vostra vita. Non abbiate paura di affrontare un cambiamento: inizialmente potrebbe essere difficile, ma poi sarete molto sollevati.

Sagittario: nella settimana dal 23 al 29 settembre arriveranno diverse conferme lavorative. Venere vi permetterà inoltre di provare maggiori emozioni nella relazione di coppia. Marte opposto potrebbe portarvi un po' di stanchezza, ma sarete comunque molto soddisfatti dei successi che starete portando a compimento.

Capricorno: in amore le cose non sembrano procedere come sperato. Con il partner sembra che non riusciate a trovare un punto d'incontro. Chi ha un impegno importante, potrà puntare sulle giornate di venerdì e sabato che saranno le più fortunate.

Acquario: in amore vi sentirete soddisfatti: il partner continuerà a sorprendervi in modi che non pensavate. Non amate le cose scontate, ma vi piace essere costantemente corteggiati. Sul lavoro qualche novità potrebbe rendervi felici.

Pesci: dovrete cercate di non essere troppo puntigliosi nelle relazioni di coppia. Evitate di cercare sempre il cavillo che non va. Usate maggiore comprensione, specialmente nella settimana dal 23 al 29 settembre. Martedì e mercoledì le giornate più pesanti.