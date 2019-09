L'Oroscopo di domani mercoledì 18 settembre 2019 annuncia una giornata spettacolare per alcuni segni, in primis per quelli facenti parte della ristretta cerchia dei cosiddetti 'prescelti'. Intanto, a far ben sperare, specialmente sul lato sentimentale, la presenza di una meravigliosa Luna attualmente in sosta nel comparto del Toro ma pronta prossimamente a sbarcare nel campo dei Gemelli. Allora, curiosi di conoscere in anteprima come sarà mercoledì 18 settembre? Prima di svelare i migliori e peggiori segni nel periodo è nostro dovere ricordare che ad essere analizzati in questo frangente saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In questo caso ad avere campo libero da parte dell'Astrologia del giorno, in primis in amore e sul lavoro, saranno di certo coloro nativi del Toro come anche quelli del Leone, classificati con le cinque stelle della buona fortuna. A non avere troppe negatività con le quali scontrarsi sicuramente gli amici appartenenti a Gemelli, Cancro e Vergine, terzetto valutato in giornata a quattro stelle. Invece, al contrario, chi sarà a dover proteggersi da una giornata valutata avversa?

Bene, in base alle analisi rilevate e messe in chiaro nelle previsioni zodiacali del 18 settembre, a soffrirte più di altri saranno i nativi nel simbolo astrale dell'Ariete, purtroppo preventivati in periodo da 'ko'.

Classifica stelline 18 settembre 2019

Come ogni giornata che si rispetti, anche questa di prossimo arrivo porta in dono l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia quotidiana ai singoli segni.

A fare la differenza tra simboli astrali positivi, neutri e negativi è compito come sempre della nostra classifica stelline quotidiana, nel contesto impostata sulla giornata di mercoledì 18 settembre 2019. Andiamo subito al sodo, senza tergiversare oltre mettendo a nudo il pensiero degli astri in merito al periodo in esame:

★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Gemelli, Cancro, Vergine;

★★: Ariete.

Oroscopo mercoledì 18 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - La giornata di mercoledì vi vedrà polemici ed anche abbastanza recriminatori verso quelle persone che avranno la sventura di sfiorare la vostra presenza.

Se potete, trascorrete pure una tranquilla giornata in sana solitudine, in modo da prepararvi al meglio per l'ultima parte della settimana che rimane: ricevuto il messaggio? Secondo le previsioni invece, per quanto riguarda l'amore, meglio non tirare troppo la corda: molte situazioni se forzate potrebbero avere una conclusione spiacevole. Non peccate d'ingenuità nelle faccende personali, se saprete essere dolci e comprensivi con il partner, la vostra vita di coppia sarà molto più gratificante.

Single, il periodo vi invita a riflettere su certi aspetti del vostro carattere che, spesso, sono causa di contrasto o disagio nel rapporto con persone appena conosciute. Incontri deludenti per qualcuno nativo di prima decade. Nel lavoro, sistemando con meticolosità ciò che non vi convince e mettendo a frutto l’esperienza accumulata finora, chi riuscirà a starvi dietro? Ben pochi!

Toro - La giornata del 18 settembre si presenta molto bene a dare sfogo ad eventuali vostre aspettative.

Un consiglio spassionato per i Toro più stacanovisti: non sacrificate al 'Dio denaro' tutto il tempo che avete a disposizione perché la vita non è solo lavoro, soldi e carriera ma c'è senz'altro dell'altro... In amore, il momento che state vivendo si incamminerà sulla strada calma e pacata dell'assoluta tranquillità. Il vostro mare, quello in cui cullate emozioni e desideri, per intenderci, sarà appena increspato e non sempre disposto a regalare attimi intensi o complicità da vivere con il partner. Single, l'Astro della Terra (leggasi pure 'la Luna') creerà le condizioni favorevoli alla riuscita delle vostre iniziative sentimentali. In questo modo eventi speciali, un viaggio oppure una dichiarazione d'amore renderanno la giornata alquanto stuzzicante e vivace! Nel lavoro, la vostra attività potrà diventare più remunerativa e portare nel tempo le soddisfazioni che cercavate. Dovete però guardarvi dalla troppa aggressività e smania di protagonismo che avete.

Gemelli - Una giornata decisamente informale, abbastanza bella da vivere ma a tratti un pochino impegnativa per tanti di voi Gemelli. In campo sentimentale, specie nelle relazioni affettive, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra pazienza. In amore quindi, anche se il periodo promette abbastanza, massima concentrazione. Senz'altro è giunto il momento per eventuali chiarimenti. Avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi e (forse) avrete anche una migliore intuizione in merito ai vostri obiettivi da raggiungere con la persona del cuore. Single, gli astri consigliano di analizzare a fondo la vostra attuale vita sentimentale. Solo facendo una sincera autoanalisi introspettiva saprete cosa davvero volete dalla vita in termini di affetto, amicizia e via discorrendo. Cercate di capire se la strada da poco intrapresa è in linea con i vostri progetti oppure un timido palliativo in attesa di... Nel lavoro, farete un grosso salto di qualità ma non potrete sottrarvi al gravoso compito che vi aspetta. Diciamo che potrete finalmente approfittare della vostra capacità di persuasione per ribaltare una situazione per voi importante.

Astrologia del giorno 18 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Giornata discreta, a sprazzi anche molto buona ma non esente da rischi nascosti. Quindi si pronostica a voi Cancro un mercoledì di metà settimana valutato nelle predizioni quotidiane con le quattro stelline della normalità; diciamo pure che tale condizione non intaccherà molto il lato sentimentale. L'Astrologia del momento pertanto non prevede tantissime difficoltà a livello sentimentale: la vostra giornata comincerà bene per poi scendere un po' nella parte centrale e finale. Potreste ricevere qualche bella notizia oppure una sorpresa dal partner, il che vi regalerà piccoli ma appaganti momenti di gioia. Single, preparate pure un incontro con i vostri amici per questo prossimo fine settimana, ok? Stare in compagnia vi farà mettere in secondo piano qualche piccolo problema vissuto o che state vivendo in questi giorni: gli astri invitano a puntare tutto sulla ricerca della serenità. Nel lavoro, per concludere, quando le cose si fanno dure voi dovete imparare 'a giocare' d'anticipo, magari esponendovi in prima persona per ottenere ciò che desiderate realmente. Non rimandate un impegno che potrà sembrare di poco conto, ma che sicuramente vi potrebbe fare guadagnare campo.

Leone - Giornata della settimana appena arrivata al giro di boa e subito messa in preventivo con le cinque stelle della fortuna. Per voi Leone si preannuncia dunque una grande serenità interiore e un'ottima forma fisica: vi conforta tale previsione? Bene, allora preparatevi a novità molto appaganti in molti settori della vita. In amore intanto, cercate di privilegiare sogni e desideri, anche quelli più difficili da realizzare. Le stelle promettono novità e buone notizie sia che siate felicemente in coppia che se in cerca dell'anima gemella. Intanto, troverete finalmente un punto d’incontro col partner dopo settimane difficili. Single, sarete al riparo da qualsiasi tipo di rischio. Mente e corpo saranno distesi e questo vi consentirà di essere più amichevoli e molto più aperti al dialogo e agli approcci. Sono lontani i giorni in cui non riuscivate a inserirvi in un gruppo o in una conversazione: approfittatene. Nel lavoro, tenete conto che i pianeti non faranno altro che suggerire di andare oltre le vostre attuali conoscenze. Cercatevi quindi nuovi spazi professionali: tirando fuori la vostra originalità con grinta, arriverete lontano.

Vergine - La giornata in esame si presume possa essere non troppo convincente; anche se usando un po' di buon senso non mancherà di dare lievissime soddisfazioni. Diciamo che sarà richiesta una certa attenzione da parte vostra specie nelle relazioni socio/sentimentali: date maggior fiducia al dialogo facendo venire alla luce del sole il nocciolo delle questioni. In merito alle prospettive quotidiane, a voi della Vergine l'oroscopo di domani 18 settembre consiglia in amore di muoversi come al solito. Procedete spediti, gli obblighi non peseranno troppo. Il momento è opportuno per prendere decisioni rapide e azzeccate. In coppia sarete generosi ed espansivi con il partner donando senza risparmio coccole e 'maliziosi' messaggini a sfondo erotico (birichini!). Single, per voi le predizioni quotidiane sono leggermente più complicate: sarete in bilico tra voglia d'amore e paura del futuro. Siate coerenti con le vostre idee, piano piano deciderete cosa fare. Prossimamente dovrete prendervi delle responsabilità molto importanti che, in un futuro prossimo, potrebbero portare soddisfazioni come anche amare delusioni. Nel lavoro infine, parlando quindi di soldi, la vostra abilità nell’investire denaro sonante o, comunque, anche il solo maneggiarlo, garantirà risultati apprezzabili. Tuttavia, non rischiate inutilmente: un errore potrebbe essere fatale.

