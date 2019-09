L'Oroscopo della settimana compresa tra lunedì 16 e domenica 22 settembre è pronto. Secondo le stelle sarà una settimana interessante in campo sentimentale per i nativi dell'Ariete. I nati sotto il segno dei Gemelli, invece, potrebbero ricevere qualche sorpresa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo della settimana fino al 22 settembre: da Ariete a Vergine

Ariete – In questi giorni ci potrebbe essere qualcosa di interessante in campo sentimentale, ma prestate attenzione a tutti i segnali.

Chi ha un'attività in proprio potrebbe avere un problema economico. Dovete essere prudenti nelle spese. Il weekend potrebbe essere un po' teso, meglio tenere a bada le situazioni a rischio.

Toro – Durante questa settimana siete un po' nervosi. In amore prevalgono le emozioni positive, ma fate attenzione a non fare scelte un po' troppo brusche. Entro questo weekend dovete fare delle scelte lavorative, qualcuno ha già avuto delle conferme.

È importante anche rischiare un po', senza avere paura del futuro.

Gemelli – Questa settimana potrebbe riservare qualche importante sorpresa, soprattutto per i single. Coloro che hanno chiuso un rapporto ad agosto potrebbero avere dei ripensamenti. In campo lavorativo sono sconsigliati i cambiamenti. Chi non è soddisfatto della propria attività deve accontentarsi. Chi, invece, riesce a essere diplomatico riceverà delle proposte interessanti.

Cancro – In questi giorni l'amore è un po' fermo, perciò dovete puntare tutto sul weekend che sarà il migliore in assoluto. Coloro che vogliono vivere un rapporto d'amore devono guardarsi attorno. Se volete ricevere incarichi professionali, questa è una settimana interessante per le opportunità lavorative. Dovete superare ansia e tensione che nei giorni scorsi avete accumulato, restando in stand-by.

Leone – Il vostro è un segno che non ama la solitudine. I single, in questi giorni, potrebbero avere qualche opportunità in più. Fate attenzione alle sorprese che potrebbero arrivare in questa settimana. Anche in campo lavorativo siete pronti a dare il meglio di voi. Continuate sempre così.

Vergine – In questa settimana potreste riscoprire la passione e la voglia di stare con la persona amata. Ottimo recupero per coloro che hanno avuto problemi, si prospetta un fine settimana importante.

Dal punto di vista lavorativo, potreste decidere di fare una pausa. Ciò non significa che ci siano difficoltà ma forse volete prendervi un po' di tempo per fare qualche cambiamento per la stagione autunnale.

Previsioni dal 16 al 22 settembre: da Bilancia a Pesci

Bilancia – Nonostante un po' di nervosismo di questi giorni, l'amore c'è. L'importante è evitare discussioni e problemi che potrebbero rovinare la vita di coppia.

Chi vive una storia parallela dovrebbe riflettere sui propri sentimenti. È un periodo positivo per quanto riguarda il lavoro. Dovete impegnarvi di più e puntare tutto sul funzionamento, soprattutto coloro che hanno un’attività professionale.

Scorpione – Da mercoledì e per tutto il resto della settimana sarà un periodo positivo e fortunato. Se negli ultimi tempi ci sono stati contrasti, adesso potete recuperare e lasciarvi andare senza timore. Periodo positivo anche nel lavoro. Favorite le occupazioni e i nuovi incontri professionali. In questi giorni potrebbe arrivare una piacevole notizia.

Sagittario – Periodo dinamico e attivo per nuovi incontri. L'amore è passionale ma bisogna fare attenzione alle storie ex coniugali, perché potrebbero portare seri pericoli al rapporto ufficiale. Ottime opportunità lavorative e per le compravendite. Finalmente siete usciti da una fase di nervosismo che sarà a beneficio per nuovi incontri lavorativi.

Capricorno – Dovreste fare attenzione ai ritorni di fiamma. Una storia chiusa potrebbe tornare, dovete riflettere su cosa volete fare davvero. Probabili discussioni nel weekend. Questa settimana è più produttiva delle settimane scorse, specialmente per le nuove prospettive di lavoro. Attenzione al denaro, dovete riflettere sulle opportunità economiche e su come gestirle.

Acquario – Momenti decisivi per coloro che vogliono sposarsi o convivere. È una decisione importante da prendere con calma e senza paura di affrontare la vita di coppia. Ottime le prospettive di lavoro. Non dovete aver timore di mettervi in gioco. Se fino a oggi c'è stato qualche intoppo, in questo momento potete gestire meglio la situazione. Anche un lavoro part-time potrebbe essere importante per il futuro.

Pesci – Coloro che sono nati sotto questo segno hanno un periodo positivo per l'amore. Lo stress dei mesi scorsi sarà superato, occorre solo tempo e pazienza. Anche coloro che hanno subito separazioni o divorzi, staranno sicuramente meglio. Le attività lavorative sono migliori rispetto al passato. Proprio in questi giorni ci saranno ottime occasioni, e comunque dovete osare sempre, senza lasciarvi sopraffare dalle paure.