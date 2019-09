Parte una nuova giornata per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 13 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro vivere momenti esaltanti in amore. Per il Leone giornata utile anche per i sentimenti. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo del 13 settembre 2019, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Oroscopo da da Ariete a Vergine

Ariete: in amore giornata da affrontare con grande positività anche in vista del fine settimana. Incontri interessanti. Nel lavoro conviene evitare qualsiasi tipo di scontro nel corso di queste ore.

Toro: per i sentimenti questa giornata porterà qualcosa di nuovo. Bene i rapporti con i nati sotto il segno dei Pesci. Nel lavoro, se avete un'attività che comporta contatti con il pubblico il successo è doppio.

Gemelli: a livello amoroso giornata non al top, potreste scontrarvi con qualcuno. Nel lavoro è possibile lanciare un progetto o ricevere una conferma di tipo legale.

Cancro: in amore in questa giornata dovete cercare di evitare conflitti con l'esterno. Torna un po' di tranquillità interiore. A livello lavorativo per chi ha contatti con diverse persone, questo è il momento giusto per sollecitare un incontro e per fare scelte che valgono.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: in amore tra oggi e domani giornate utili per i sentimenti, si anticipa una domenica importante. Nel lavoro rapporti professionali da rivedere, dovete evitare le spese troppo esose. Agitazione a livello fisico.

Vergine: a livello sentimentale cercate in questa giornata di evitare complicazioni, in particolare nei rapporti con Gemelli e Pesci. Nel lavoro non si esclude un problema improvviso che possa creare piccoli fastidi.

Previsioni del 13 settembre 2019 da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i sentimenti queste sono giornate interessanti che possono rappresentare l'occasione giusto per chi desidera cercare nuove relazioni. A livello lavorativo responsabilità che non mancano.

Scorpione: a livello amoroso Luna favorevole, con una persona del Cancro o dei Pesci potreste vivere emozioni speciali. Nel lavoro il peggio è passato, se avete iniziato un nuovo progetto rispetto all'anno scorso le cose vanno meglio.

Sagittario: a livello sentimentale giornate in cui la pazienza dovrà essere doppia. Nel lavoro, se in questi giorni incontrate una persona che non sopportate dovete stare attenti e non esagerare con le parole.

Capricorno: in amore, se c'è stata una separazione agli inizi della primavera attenzione a non tornare a vecchie tensioni. A livello lavorativo, se c'è una disputa meglio risolverla oggi, non rimandate nulla alla prossima settimana.

Acquario: per i sentimenti situazione astrologica di vantaggio, preludio ad una domenica importante. Nel lavoro, se in questi ultimi tempi avete vissuto una crisi di lavoro ora dovete cercare di recuperare.

Pesci: per i sentimenti i nuovi progetti sono favoriti, oggi non manca una buona intenzione. Nel lavoro alcuni hanno dovuto affrontare un trasferimento, oppure stanno lavorando a un progetto costoso.