Le previsioni degli astri della settimana da lunedì 16 a domenica 22 settembre rivelano che i Gemelli avranno a che fare con qualche piccolo contrattempo, mentre per la Bilancia saranno giornate molto belle dal punto di vista sentimentale. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: grazie al favore di Venere si concretizzerà un grande recupero in ambito sentimentale.

I single che vogliono mettersi in gioco saranno favoriti e appoggiati dagli astri. In ambito professionale potrebbe esserci qualche piccolo malinteso con i colleghi, che andrà risolto al più presto.

Toro: dal punto di vista affettivo ci sono alcune situazioni ancora da chiarire. Chi ha avuto problemi in famiglia o con il partner potrebbe sentirsi maggiormente scoraggiato. Sul lavoro sarà più facile recuperare e conseguire dei risultati soddisfacenti.

Sfruttate il fine settimana per organizzare qualcosa di romantico con il partner.

Gemelli: piccoli ritardi e contrattempi in questa settimana da lunedì 16 a domenica 22 settembre. In opposizione porrà davanti ai vostri percorsi alcuni ostacoli. Cercate di affrontare il tutto con estrema calma. Se avete dei disguidi in corso con i familiari o i parenti, dovrete chiarire il tutto entro i prossimi mesi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: evitate le situazioni che possono crearvi agitazione. Avete bisogno di stare sereni in questo periodo e circondarvi di persone polemiche non vi farà bene. Sul lavoro potrebbe esserci qualche difficoltà, che dovrete cercare di gestire in maniera pacifica. Per le relazioni che durano da tempo ci sarà una maggiore intesa.

Leone: Venere non vi aiuterà. In questo periodo non sarà per nulla semplice mantenere la calma.

Le questioni rimaste in sospeso non possono essere più rimandate e dovrete per forza di cose affrontarle. Venerdì e sabato le giornate in cui riuscirete ad avere un momento di riposo.

Vergine: Luna in opposizione in questa settimana da lunedì 16 a domenica 22 settembre vi porterà delle giornate molto tese. In famiglia potreste essere abbastanza di cattivo umore e prendervela con chi non riesce a capirvi. Nel weekend ci sarà un piccolo miglioramento.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: grazie a Mercurio potrete contare su una condizione astrologica di grande forza in amore. Sul lavoro farete i conti con parecchia competizione e difficoltà che si verranno a creare lungo il vostro cammino. La vostra determinazione sarà fondamentale per la realizzazione di tutti i vostri progetti. Non trascurate il partner e le relazioni affettive.

Scorpione: ci saranno delle decisioni importanti da prendere e questo sarà il momento adatto per far valere le proprie idee.

Dovrete però mettere in conto il verificarsi di alcune tensioni, per via dei diversi punti di vista tra voi e i vostri interlocutori. Periodo positivo sul lavoro, avranno una buona chance di successo i nuovi progetti.

Sagittario: la settimana da lunedì 16 a domenica 22 settembre sarà vissuta da voi in maniera decisamente agitata. In questa fase sarà facile commettere errori e far sfociare un semplice scambio di idee in una discussione accesa. Nell'ultimo periodo diversi aspetti della vostra vita sono cambiati e ancora non vi siete adeguati a dovere.

Capricorno: la prima parte dell'anno avete dovuto affrontare diversi problemi, alcuni dei quali non sono stati risolti del tutto. Alcune scelte fatte in passato potrebbero essere riviste. Alcuni di voi potrebbero addirittura decidere di mandare tutto a monte e cambiare aria. Avrete bisogno di conferme, soprattutto in ambito professionale, dove sarete in bilico sul da farsi.

Acquario: giovedì e venerdì saranno sicuramente le giornate migliori. Luna in ottimo aspetto vi farà vedere ogni cosa sotto una luce positiva. In questa fase della vostra vita state portando avanti dei cambiamenti, lenti ma molto importanti. Da evitare assolutamente le decisioni troppo frettolose.

Pesci: avere al vostro fianco persone che vi sostengono sarà importante nella settimana da lunedì 16 a domenica 22 settembre. Per voi ci sarà un buon recupero, potrete vincere delle sfide e realizzare i vostri obbiettivi. Non abbiate paura di osare e di farvi avanti.