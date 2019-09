La terza settimana del mese di settembre 2019, secondo le previsioni astrali sarà molto favorevole e fortunata per i segni di fuoco, che vivranno un periodo particolarmente roseo soprattutto per le relazioni sentimentali. La settimana dal 16 al 22 settembre non sarà positiva per Toro e Pesci, che dovranno fare i conti con difficoltà relazionali e stress lavorativo.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone: sarà una settimana particolarmente passionale nel rapporto di coppia con il partner.

Vivrete momenti di straordinaria intimità che rafforzeranno ancora di più la vostra relazione.

Ariete: i single saranno favoriti nel fare nuovi incontri e conoscenze e potrebbero trovare la loro anima gemella. Le coppie vivranno momenti davvero esaltanti.

Sagittario: il partner sarà particolarmente premuroso e attento nei vostri confronti. Godetevi questo memento perfetto della vostra relazione amorosa.

I segni d'aria

Gemelli: dopo la pressione lavorativa della scorsa settimana, vi servirebbero un paio di giorni di assoluto relax. Giornate migliori arriveranno solo nel fine settimana.

Bilancia: con Pesci e Capricorno potrebbe nascere un'intesa particolare. Date spazio alla parte emotiva del vostro carattere e non siate troppo razionali.

Acquario: siate decisi e determinati nelle decisioni da prendere nel rapporto di coppia e non mostrate dubbi o insicurezze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci: in questa settimana il vostro stato di salute potrebbe giocarvi qualche brutto scherzetto. Attenti agli sforzi fisici eccessivi e allo stress lavorativo.

Scorpione: l'aspetto sentimentale non sarà positivo, sulla scia delle prime due settimane di settembre. Anche le coppie più forti e durature vivranno qualche difficoltà.

Cancro: cercate maggior dialogo e confronto con il/la vostro/a compagno/a. Dovrete recuperare qualche errore dei giorni passati e tentare di farvi perdonare dal vostro partner.

I segni di terra

Capricorno: la relazione con il partner ormai già da tempo è ricca di troppe incomprensioni. Le tensioni della vita di coppia ormai appaiono ingestibili e sarà probabile che proprio voi decidiate di dire basta.

Vergine: avete passato un periodo in cui vi siete fatti scivolare le cose addosso. Adesso basta, è arrivato il momento di riprendervi quello che vi spetta.

Toro: probabile che in questi sette giorni ci sia qualche scontro da affrontare.