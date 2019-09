Il mese di Settembre è arrivato. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano l'amore, il lavoro e la salute per tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Di seguito i consigli per affrontare nel migliore dei modi il periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2019.

Quello di agosto, per il mese per il segno della Bilancia è stato un mese particolarmente efficace soprattutto per i sentimenti.

È stato possibile superare problemi e guardare oltre. In campo lavorativo, è stato possibile anche fare un po' di ordine e comprendere realmente le cose importanti. A livello salutare c'è stato qualche fastidio soprattutto nella parte centrale del periodo.

Nel mese in arrivo, quello di settembre, con Venere che entra a partire dalla seconda settimana nel segno, vi sentirete particolarmente forti in campo sentimentale.

Non mancheranno bei momenti di coppia. Nel lavoro, ci saranno alcune problematiche da affrontare. Per quel che riguarda la vostra salute psicofisica, evitate di agitarvi troppo e affrontate le diverse situazioni con calma. Con Saturno dissonante, potrebbero nascere delle complicazioni, ma un recupero ci sarà a partire dalla terza settimana del mese quando il sole entrerà nel segno. Leggiamo le previsioni nel dettaglio che riguardano l'amore e il lavoro dei nati Bilancia per il periodo di settembre 2019.

Oroscopo settembre: lavoro e amore per la Bilancia

Come anticipato, a livello sentimentale, le stelle sono a vostro favore. Con Venere e mercurio che entreranno nel segno favorevolmente a partire dal 14 settembre, riuscirete anche a superare le difficoltà di coppia che da tempo vi creano difficoltà. Anche le indecisioni potranno essere sistemate, potrete prendere finalmente la vostra scelta. È possibile comunque che viviate dei momenti sottotono con il partner, delle crisi da affrontare di coppia soprattutto per chi è sposato, ma non temete: riuscirete ad affrontarle con tranquillità.

Nel mese di ottobre, le situazioni rimaste in sospeso potranno poi essere definitivamente chiarite e potrete vivere la vostra storia con molta serenità.

Per quello che riguarda il settore lavorativo, non è un buon momento per fare dei grandi azzardi, cercate di mantenere gli equilibri e di portare avanti solo i progetti iniziati. È possibile anche che ci siano delle discussioni particolari con i collaboratori, o con la famiglia se condividete il rapporto lavorativo.

Bisognerà impegnarsi al meglio per poter portare avanti i progetti ed avere soddisfazione nei mesi successivi. Ad ottobre, infatti Marte a partire dalla prima settimana del mese sarà dalla vostra parte e quindi potrete risolvere alcune problematiche.