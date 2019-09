Durante la giornata di martedì 17 settembre, i nativi Ariete non avranno voglia di ascoltare i consigli degli altri, mentre Gemelli farebbe meglio a stare attento sul posto di lavoro. Vergine riuscirà a trovare il giusto equilibrio in ambito sentimentale, mentre per Scorpione è giusto il momento di aprirsi a nuove possibilità. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì settembre 2019.

Previsioni oroscopo martedì 17 settembre 2019, segno per segno

Ariete: non avrete voglia di ascoltare i consigli di chi vuole solo limitarvi.

Sarete infatti testardi, cercando a tutti i costi di seguire i vostri sogni, senza che nessuno vi dica cosa fare. In ambito lavorativo potreste fare dei nuovi incontri che potrebbero garantirvi dei guadagni in più. Voto - 7,5

Toro: potrebbe nascere qualche imprevisto in ambito sentimentale che potrebbe portarvi ad una discussione con il partner. Se però riuscirete a spiegare la situazione, le cose si risolveranno facilmente.

Dal punto di vista professionale ci saranno delle novità e fareste meglio a sfruttarle immediatamente. Voto - 7

Gemelli: qualcosa potrebbe non andare come previsto durante la giornata di martedì. Ciò potrebbe turbarvi, ma alla fine risolverete tutto. Pensate inoltre a dedicarvi ai vostri cari. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione a non scontrarvi con i vostri colleghi. Voto - 7

Cancro: dovrete affrontare la vostra situazione amorosa con calma per riuscire a tornare con il partner.

La tensione è in calo, per cui questo potrebbe essere il momento adatto. Novità in ambito professionale, ci saranno dei riscontri immediati su alcune decisioni prese. Voto - 7,5

Leone: se il vostro rapporto di coppia sta attraversando una fase di stallo, potreste provare a proporre qualcosa di nuovo al partner, come una breve gita. In ambito lavorativo state attraversando un periodo stimolante, che vi sta portando tante idee e tanti guadagni.

Voto - 7,5

Vergine: troverete il giusto equilibrio tra amore e famiglia. Il partner sarà fiero di voi, e ciò vi darà una ragione per continuare così. Sul posto di lavoro evitate di assumervi responsabilità che non potete permettervi. Voto - 8

Bilancia: avete intenzione di costruire il vostro futuro con il partner il più in fretta possibile. Ciò scatenerà una serie di emozioni che non faranno altro che aumentare l'affiatamento di coppia.

Sul posto di lavoro state facendo di tutto per guadagnare qualcosa in più, ma vi servirà ancora un po’ d'impegno. Voto - 8

Scorpione: è giunto il momento di dare uno slancio alla vostra relazione di coppia. State cercando di costruire un rapporto solido, ma vi manca un po’ di determinazione. Periodo favorevole per quanto riguarda il lavoro. Alcuni nuovi progetti potrebbero aiutarvi a farvi emergere.

Voto - 8

Sagittario: la vostra situazione affettiva potrebbe cambiare, ciò nonostante dipenderà tutto da voi. I single potrebbero aprirsi ad un nuovo amore, ma è anche possibile che una persona esca dalla vostra vita. Sul posto di lavoro è il momento di prendere delle decisioni. Voto - 7,5

Capricorno: vi piacerà giocare con i sentimenti durante la giornata di martedì, ciò nonostante non è detto che riuscirete a trovare qualcuno che vi assecondi. In ambito professionale potrebbero essere necessarie delle scelte, ma vi porteranno maggiore serenità. Voto - 6,5

Acquario: in amore potreste essere piuttosto ansiosi, rischiando di commettere un errore. Non è la giornata giusta per cercare risposte o per farvi avanti, meglio aspettare. Sul posto di lavoro non vi sentite sicuri di quello che fate. Potreste chiedere un consiglio ad un collega. Voto - 6

Pesci: una nuova storia d'amore spiccherà il volo, ma questo vi metterà davanti a delle nuove responsabilità. Il lavoro è in fase di crescita, ma dovrete ancora impegnarvi per scalare il successo. Voto - 8,5