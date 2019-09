Le previsioni astrali di venerdì 20 settembre 2019 prevedono una situazione molto favorevole per Leone e Toro. I due segni zodiacali, infatti, vivranno una brillante giornata, rispettivamente in ambito amoroso-sentimentale e lavorativo-professionale. Piccoli problemi fisici e acciacchi di salute coinvolgeranno i nati sotto il segno della Bilancia e dell'Acquario.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): in amore sarà una giornata davvero bollente.

La sintonia e l'intimità con il vostro partner raggiungeranno il top della condizione. Per i single, favoriti gli incontri soprattutto in serata.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): avete in animo di fare una scenata a qualcuno, di chiarire un punto di vista con una persona. Mantenete la calma e il sangue freddo per non passare dalla parte del torto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): avreste bisogno di maggiore relax e tranquillità. Ma è inutile pregarvi di stare sereni. In questa giornata non riuscirete a stare fermi un attimo.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): piccole scaramucce e polemiche da superare in ambito familiare. Tra genitori e figli bisognerebbe evitare inutili complicazioni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): oggi non esagerate con gli impegni lavorativi. Lo stress professionale, accumulato anche nei giorni scorsi, inizia a farsi percepire e influenzerà anche la vostra condizione di salute fisica e mentale.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): dovrete superare un leggero problema fisico, dovuto ad uno sforzo eccessivo. Niente paura: in pochi giorni tutto tornerà come prima.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): se qualcuno ha cercato di sostituirti in un lavoro o in amore, ora potrete prendervi una bella soddisfazione e tra qualche giorno ne avrete la prova.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): non tutto quello che avete in mente di fare si potrà ottenere in tempi brevi.

Non fate i polemici, pazientate e riuscirete a raggiungere ogni traguardo: ciò è quello che conta davvero.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): dovete essere più positivi e fiduciosi nei confronti dell'amore, nonostante le batoste e delusioni ricevute nelle storie d'amore precedenti.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la Luna di passaggio nel vostro segno zodiacale vi porterà molta saggezza, ma fate attenzione al vostro carattere impulsivo e sanguigno.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): se avete fatto qualche spesa di troppo nelle ultime settimane, oggi ne sentirete le conseguenze. Per il futuro sarà meglio gestire in maniera migliore le risorse economiche.

Toro (21 aprile – 21 maggio): un'altra giornata che vi sorride, permettendovi di dimenticare qualche problemino del recente passato. Il nuovo lavoro procede a gonfie vole. Ottimo il rapporto anche con il capo e i colleghi d'ufficio.