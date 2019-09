La terza settimana del mese di settembre è giunta al suo giro di boa. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 19 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli vivere momenti di ripresa nel lavoro. Per il Leone polemiche in amore. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo dei segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: in amore il prossimo fine settimana sarà interessante, questa comunque non sarà una giornata contro di voi, solo che avrete troppe cose da fare.

Nel lavoro molti dovranno fare un discorso chiaro, altri noteranno un recupero.

Toro: per i sentimenti altra giornata importante ma soprattutto liberatoria. Nel lavoro momento favorevole, c'è la possibilità di andare a fare qualcosa di nuovo.

Gemelli: per i sentimenti con Acquario e Ariete potreste vivere sensazioni speciali. Nel lavoro con l'attuale situazione sarà più facile andare avanti ma ci sono problemi legali o finanziari.

Cancro: a livello amoroso è possibile che una storia nata da poco e che sembrava molto importante, all'inizio di settembre ora appaia meno valida. A livello lavorativo tutti i progetti sono a rallentatore, potreste risentire di qualche fastidio.

Leone: per i sentimenti una storia può tornare ad essere un po' polemica, rimandate a domani conversazione poco piacevoli. Nel lavoro dovete cercare di evitare contrasti con una persona dell'Ariete.

Vergine: a livello amoroso periodo di forza, c'è maggiore voglia di amare. Nel lavoro non rimandate nulla e cercate di vivere tutte le cose con più tranquillità.

Oroscopo da Bilancia e Pesci

Bilancia: in amore giornata interessante, che anticipa un fine settimana molto valido. A livello lavorativo potreste essere chiamati a sostituire una persona, oppure starete cercando qualcosa di nuovo.

Scorpione: in amore giornata sottotono ma ci sarà un bel recupero da domani.

Nella vostra attenzione a non sentirvi troppo sottovalutati oppure non proprio favoriti. Tensione per il fisico.

Sagittario: per i sentimenti momento di recupero in questa giornata, ma non rimandate discussioni a domani. Nel lavoro con queste stelle si può ottenere un vantaggio, e probabilmente qualcuno in questi giorni avrà una bella risposta.

Capricorno: a livello sentimentale giornata positiva, la Luna è favorevole ma attenzione da alcune incomprensioni che potrebbero non mancare.

A livello lavorativo c'è qualcosa da discutere, forse anche riguardo al vostro futuro.

Acquario: in amore le storie che nascono adesso sono importanti, chi è rimasto solo da tempo ora può darsi da fare. Nel lavoro interessante periodo per chi ha un'attività indipendente. Se avete fatto troppi errori occorre però riparare.

Pesci: a livello amoroso oggi sarà possibile vivere una sensazione speciale, fatevi avanti.

A livello lavorativo i compromessi sono più facili da gestire. Fisico che chiede maggior equilibrio.