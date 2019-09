L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì sottolinea dettagli significativi per raggiungere la felicità e una stabilità tanto desiderate. Venere è carico di energia in Bilancia e insieme a Mercurio dà il via a un modo di amare che diventa più comunicativo e coinvolgente. Sensibilità e intuito camminano insieme nelle previsioni astrologiche segno per segno, indicando una scia che esorta a seguire i propri tempi per amare, senza fretta.

Combinazioni zodiacali coinvolgenti nell'oroscopo dell'amore

Ariete: l'astro d'argento molto vicino alla casa astrologica prima sprigiona un'irruenza passionale difficile da tenere a bada. Attenzione a mitigare questo istinto, seguendo i tempi prestabiliti di alcuni incroci planetari che consigliano di rallentare i ritmi, approfondendo di più il sentimento.

Toro: una Luna molto carica di energia positiva tiene a bada la fretta di Urano nel segno, che cerca di dominare gli affetti in modo imprevedibile e alquanto insofferente.

Seguite questa scia luminosa e applicatela nell'amore di coppia, non ve ne pentirete.

Gemelli: l'astro dell'amore emana i suoi influssi favorevoli, rendendovi socievoli e vivaci. Mercurio propone nuovi scambi comunicativi, in modo tale da approfondire l'amore a 360°.

Cancro: il prepotente Marte dal cielo astrologico della Vergine lancia un input combattivo. Sole veglia sui sentimenti e lo fa illuminando il vostro io con consapevolezza.

Leone: una smania ambiziosa lambisce l'amore di coppia e la voglia di far crescere le sensazioni in maniera frettolosa è forte, ma forse dovrete investire maggiore pazienza nel rapporto amoroso, seguendo il consiglio di Mercurio e Venere dalla Bilancia.

Vergine: Sole e Marte in congiunzione rendono il carattere molto determinato e forte. Una nuova spinta combattiva lambisce i sentimenti di coppia e con risolutezza troverete la strada giusta per sgominare gli ostacoli.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sprazzi di dolcezza sono garantiti da una Venere in domicilio che rende l'amore di coppia molto romantico. Dovrete adottare molta prudenza per progredire in amore. Il coraggio nell'affrontare alcune difficoltà non mancherà con Marte molto vicino a voi.

Scorpione: anche se è presente molta insicurezza nel modo di amare e di lasciarvi andare ai sentimenti, saprete coprire bene questa sensazione creando una barriera aggressiva che spiazza il partner.

Un modo di fare battagliero farà affermare una volontà che risulta confermare il vostro valore.

Sagittario: attenzione a non sbagliare in amore, accantonando le sensazioni di coppia per dare spazio ad alcune sfere sociali che non lo meritano. La Luna sarà alleata nel sottolineare lo spazio giusto da dedicare all'amore, arginando paure e incertezze.

Capricorno: consci di poter affrontare qualsiasi complicazione, sarete molto sicuri delle vostre capacità, aprendovi anche all'ascolto delle esigenze della persona amata.

Luna in trigono a Saturno fa conservare alcune esperienze passate che saranno utili per migliorare il presente e il futuro.

Acquario: alcune idee bizzarre prendono forma nella mente e influenzano in maniera originale l'amore di coppia. Ascoltate una vocina che consiglia di tener conto di una nuova consapevolezza interiore che sta crescendo.

Pesci: state migliorando il modo di interagire in coppia e Nettuno insieme a Mercurio incrociano le loro energie in maniera molto stimolante, quasi sfidandovi a intavolare un dialogo riparatore e costruttivo per l'amore. Prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno e fate con calma.