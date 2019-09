L'Oroscopo del 2 settembre annuncia una nuova giornata davvero interessante per i 12 segni zodiacali. Periodo imbarazzante per i lavoratori dell'Ariete, mentre l'Acquario deve fare attenzione alla salute.

Di seguito, le previsioni degli astri su amore e lavoro per questa giornata di lunedì.

Oroscopo quotidiano da Ariete a Vergine

Ariete – Cercate di non vivere due storie contemporaneamente solo per soddisfare alcuni vostri istinti.

Sia nei rapporti d'amore che in quelli d'amicizia ci sono delle incomprensioni. Nel campo lavorativo vi sentite in imbarazzo perché vogliono imporvi un impiego che non desiderate fare.

Toro – Appartenete a un segno che ama vivere in modo sicuro. Avete paura di esporvi troppo e di non riuscire a ottenere nulla. La paura di creare cose nuove nel lavoro vi mette in imbarazzo. Molto presto il destino deciderà di giocare una carta per voi e magari di apportare qualche cambiamento nella vostra vita.

Gemelli – La cosa che detestate di più è la mancanza di comunicazione. Per voi è importante la vita sociale, anche se vivete da soli in casa. Sul lavoro, invece, tutto è bloccato per via di una crisi economica. Dovete solo avere tanta pazienza perché prima o poi arriveranno tempi migliori.

Cancro – Non è il momento di disinteressarsi di ciò che accade intorno. Molti di voi vogliono fare una scelta per il futuro, anche se negli ultimi tempi hanno avuto tanti problemi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Questa giornata di lunedì è ideale per i sentimenti. In serata potreste organizzare qualcosa di divertente con il vostro partner.

Leone – Questo lunedì 2 settembre molti di voi potrebbero viverlo con una forte agitazione. Se ci sono problemi di qualsiasi natura, si consiglia di risolverli prima di subito. I rapporti che nascono ora sembrano promettere amore eterno. Serata sottotono.

Vergine – Questo è un periodo molto agitato per l'amore.

Voi e il vostro partner avete due visioni diverse. Siete in disaccordo su un cambiamento che riguarda la casa oppure il lavoro. Tutto questo vi porta a scontrarvi ogni volta che ne parlate. Chi vive due relazioni parallele deve fare attenzione a non farsi scoprire. Si consiglia di prendere una decisione definitiva entro questa settimana.

Previsioni di lunedì 2 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia – In amore sono favoriti i progetti di vita comune.

Si consiglia, però, di fare attenzione alle relazioni che nascono per gioco. Sul lavoro ci sono intoppi e insicurezze. Nello scorso weekend, molti hanno vissuto una forte agitazione e ora hanno bisogno di rilassarsi.

Scorpione – In questa giornata di lunedì 2 settembre si raccomanda prudenza nei legami familiari. Molti sono consapevoli che a breve devono cambiare lavoro. Alle persone sopra gli 'anta' si consiglia di non giocare con la salute e di fare attenzione alla forma fisica.

Periodo da monitorare costantemente.

Sagittario – Questo inizio di settembre è da vivere con molta attenzione. Anche le coppie più longeve saranno messe a dura prova. Nel pomeriggio potrebbero venire a galla certi problemi, che vi renderanno ansiosi e molto agitati. Si consiglia di prendere le cose con più filosofia.

Capricorno – Per uno strano scherzo del destino, v'innamorate spesso delle persone dello Scorpione, dei Gemelli e Pesci. Tre segni zodiacali che vi fanno provare forti emozioni, sia a livello fisico che mentale. Il vostro è un segno che sforna idee come se non ci fosse un domani. Mettetele in pratica: potreste concludere l'anno con un grande successo.

Acquario – È un periodo di grandi cambiamenti. Alcuni hanno lasciato il vecchio lavoro per quello nuovo, altri dopo un lungo percorso hanno interrotto. Agosto è stato un mese sperimentale, mentre questo settembre vi sta dando qualche conferma in più. Le collaborazioni di lavoro vi stressano talmente tanto da riversare tutto in amore. Si raccomanda di non trascurare la salute.

Pesci – Anche questa giornata è da dedicare all'amore. Fate attenzione alle novità che potrebbero presentarsi davanti ai vostri occhi. Sul lavoro non ci saranno guadagni immediati, ma quanto prima arriverà qualcosa d'interessante. In amore, alcune coppie che si amano devono cercare di risolvere alcuni problemi derivati da piccoli equivoci. I single che vogliono trovare l'anima gemella devono pazientare ancora un po'.