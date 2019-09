La giornata di giovedì 26 settembre sarà fatto di svaghi, di divertimenti, magari con amici e parenti. Sarà il caso, in particolare, dei nativi dei segni del Toro, dei Gemelli e dell'Acquario mentre i sentimenti amorosi saranno il punto cardine del giovedì dei nativi dei segni della Bilancia e dello Scorpione. Irritabili e decisamente sottotono i nativi del segno della Vergine e dei Pesci.

A seguire, le previsioni di giovedì per tutti i segni.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: vi state lasciando andare ad alcune distrazioni che però potrebbero anche farvi bene. State subendo un periodo di forte stress mentale, quindi non ci sarà niente di meglio di un amico disposto a farvi divertire.

Toro: sarete in vena di organizzare qualcosa all'interno della cerchia degli amici, magari una sorta di picnic autunnale. Fate in modo da non farvi mancare giochi sfiziosi nei quali ci sarà grande partecipazione.

Gemelli: sentimenti al top. Che sia nei confronti di un caro amico o del partner, avrete a che fare con una complicità enorme ed una voglia di stare insieme che non avevate mai provato prima. Fate in modo di divertirvi.

Cancro: vi rassegnerete di fronte ad una delusione recente, però avrete ancora molto lavoro da recuperare in questa giornata e, quindi, non avrete modo di pensarci più di tanto. Fate qualcosa per tirarvi su di morale.

Leone: qualche incertezza passeggera. Vi sentirete molto perplessi e dubbiosi sulla buona riuscita di un affare dal gusto dubbio, ma cercherete comunque di fare qualcosa per non rendere perso il tempo che ci avete dedicato.

Vergine: sarete inclini ad evitare il partner perché al momento vi sentirete molto infastiditi da determinati atteggiamenti troppo “appiccicosi” e che potrebbero mettervi fortemente in imbarazzo e procurarvi altro stress.

Da Bilancia ai Pesci

Bilancia: il partner potrebbe farvi una proposta insolita, ma che si rivelerà piuttosto divertente ed interessante. Questa situazione potrebbe anche favorire il vostro affiatamento, ma suscitare anche qualche gelosia di troppo.

Scorpione: avrete in serbo delle idee per essere più vicini al partner e per godere il più possibile della sua compagnia, ma molti impegni offuscano il vostro sogno di una serata da passare in due.

Organizzatevi.

Sagittario: molti dei problemi di natura quotidiana saranno risolti, così avrete anche modo di fare qualcosa che vi piace e che vi dia un momento di respiro fra un'ora lavorativa e l'altra. Sarà una occasione per ristabilire anche la vostra serenità.

Capricorno: sfrutterete le vostre doti intellettive per dare modo di essere al centro dell'attenzione, ma anche di dare una mano sul posto di lavoro ai vostri colleghi.

Sarà l'incipit per favorire nuove amicizie più strette.

Acquario: gli hobby saranno i soli ad allietare questa giornata di lavoro intenso e di sfide continue con il partner. Aggiungere degli amici ai vostri divertimenti in solitaria potrebbe aumentare il vostro buonumore.

Pesci: momenti di tensione in famiglia, forse per qualche divergenza di idee o di intenzioni. Sarà bene ricorrere a qualche chiarimento per evitare in futuro di avere a che fare ancora con queste scomode situazioni.