Nella giornata di martedì 8 ottobre ci potrebbero essere delle problematiche di stampo amoroso per alcuni segni in particolare. Sarà questo il caso dei Gemelli e dell'Ariete, ma non mancheranno di certo intoppi per il segno del Cancro e del Sagittario. Il segno favorito della giornata sarà quello della Bilancia.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: giù di corda. Qualche perplessità nella vostra vita privata vi farà sentire tristi e scoraggiati, ma un amico di vecchia data vi darà un motivo per una eventuale distrazione.

Toro: ancora incomprensioni all'interno della famiglia, dovreste cercare di cambiare approccio o perlomeno di far calmare le acque per un po'. Al momento, potrete sfogarvi soltanto con il vostro partner.

Gemelli: vi sentirete messi da parte dal partner, e questa sensazione potrebbe durare a lungo. Sarà meglio che vi concentriate sul lavoro e sugli affari, forzare troppo la situazione potrebbe peggiorare le cose.

Cancro: tanto amore, ma anche qualche piccolo dissidio con il partner che potrebbe facilmente essere evitato proprio da voi.

Leone: la salute potrebbe costringervi a staccare dal lavoro prima del solito a delegare qualcuno a fare qualcosa al vostro posto. Si tratterà un po' di stress, fortunatamente passeggero.

Vergine: qualche problema nella comunicazione potrebbe creare un fraintendimento abbastanza pesante da sciogliere con un familiare, con un collega o con il partner.

Astrologia dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: tranquilli. Una delle giornate migliori della settimana che sarà incentrata sui vostri hobby, sul relax, sul dolce far niente. Saranno ore adatte a ricaricare le energie e a riprendervi come si deve.

Scorpione: un incontro sarà determinante per la situazione amorosa attuale, che si tratti della venuta di un terzo incomodo oppure di una potenziale anima gemella.

Sarete magnetici e decisamente affascinanti.

Sagittario: amore in primo piano. Troverete più empatia nei confronti del partner che non nelle amicizie e negli affetti in generale.

Capricorno: soddisfazioni lavorative e ottime remunerazioni. Avrete di che vantarvi: grazie alla vostra intelligenza e perspicacia avrete la giornata lavorativa in pugno e molti potrebbero chiedervi un aiuto.

Acquario: ripresa per quanto riguarda l'umore e il benessere psicofisico, vi ritroverete con persone sincere che vi faranno divertire, soprattutto nel pomeriggio e nella serata.

Successi sul lavoro.

Pesci: potreste facilmente scivolare in un litigio con il partner per qualcosa a cui tenete particolarmente. Tutto sommato, riuscirete a ristabilire il quieto vivere.