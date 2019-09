Ultima domenica del mese di settembre per tutti i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'oroscopo con amore, lavoro e salute per la giornata di domenica 29 settembre 2019. Per i nati sotto il segno del Toro c'è necessità in amore di recuperare un po' di serenità. Per i Pesci giornata che invita alla calma.

Ariete: in amore ogni discussione ed ogni azione dovrà essere soppesata. Nel lavoro situazione piuttosto stancante, è probabile che ci siano tanti dilemmi.

Toro: cercate di recuperare serenità interiore, importante per amare. Nel lavoro periodo stimolante ma anche molto importante per la vostra vita. Le scelte fatte agli inizi di settembre sono importanti.

Gemelli: a livello amoroso, domenica che porta qualche emozione in più con la Luna favorevole. Nel lavoro, se ci sono state difficoltà recenti, si può voltare pagina.

Cancro: per i sentimenti fine settimana di revisione.

Se la coppia funziona ci saranno solo piccole discussioni, ma se c'è qualcosa di più profondo attenzione, perché potrebbe nascere un disguido importante. A livello lavorativo ci sono tante cose da mettere a punto.

Leone: in amore, ecco una domenica interessante per i sentimenti. Incontri favoriti e nuove emozioni. Nel lavoro state attenti alle proposte che arrivano.

Vergine: Oroscopo che favorisce di netto le relazioni sociali. Con una persona della Bilancia si potrà vivere un'emozione in più. Nel lavoro torna la voglia di investire ma anche di lanciarsi in nuovi progetti.

Previsioni e oroscopo 29 settembre: amore a gonfie vele per la Bilancia

Bilancia: a livello amoroso Luna importante, se una storia è finita bisogna dirlo con chiarezza. Non mancheranno dispute. Al livello lavorativo andate avanti anche se ci sono difficoltà. In questi giorni siete più tranquilli per agire.

Scorpione: per i sentimenti arrivano due giornate interessanti. Venere da settimana prossima sarà nel segno e inizia a portare qualche emozione in più.

Nel lavoro cercate di risolvere un piccolo problema personale. Giornata utile per fare il punto della situazione.

Sagittario: a livello amoroso massima attenzione perché la Luna permette di avere un maggiore riscontro con la persona amata. Nel lavoro alcuni vogliono cambiare o fare qualcosa di nuovo. Rinnovarsi per voi in questo momento è importante.

Capricorno: per i sentimenti domenica sottotono, se già ci sono stati problemi a metà mese adesso cercate di mantenere la calma.

Nel lavoro possono esserci nuove occasioni: dopo la prima settimana di ottobre le cose cambieranno e arriveranno risposte.

Acquario: in amore domenica che potrà portare buone idee e qualche progetto da realizzare nelle coppie. A livello lavorativo attenzione a non fare troppo, meglio concentrarsi solo sulle cose importanti da fare.

Pesci: giornata che invita alla calma nei sentimenti, nel complesso però le storie che nascono adesso promettono bene.

Nel lavoro momento interessante, potreste avere un buon successo in tutte le situazioni che nascono da qui a dicembre.