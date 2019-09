Ultimo weekend del mese di settembre in arrivo. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali? Di seguito, scopriamo le stelle con amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre 2019.

Ariete: in campo lavorativo non ci saranno molte questioni da affrontare, è possibile che vi sentiate sottotono in questo campo. In amore, potrebbero nascere delle polemiche nella giornata di domenica.

Toro: è un buon momento per il segno, in questo fine settimana è possibile che incontriate qualcuno di speciale. Nel lavoro vi sentite particolarmente stimolati e pronti a fare, qualcuno potrebbe vedersi proporre una buona offerta lavorativa.

Gemelli: la luna è favorevole per il segno, vivrete dei buoni momenti a livello emozionale. In questo weekend è possibile fare anche importanti incontri a livello lavorativo.

Cancro: è possibile che nascano delle tensioni in queste giornate di fine settembre, nel lavoro cercate di evitare le polemiche con i collaboratori. In amore fate attenzione a ciò che potreste dire.

Leone: vi sentite particolarmente forti nelle giornate di sabato e domenica. Nel lavoro grazie alla vostra concentrazione potrete ottenere un buon successo. In amore, cercate di comprendere bene la direzione in cui desiderate andare.

Vergine: cercate di salvaguardare la salute psicofisica, in questa giornata è possibile che avvertiate un po' di stanchezza. In amore Il cielo è importante, belle stelle riguardano anche le opportunità lavorative.

Previsioni astrologiche ultimo weekend di settembre

Bilancia: è il momento giusto per fare chiarezza nei sentimenti, soprattutto per relazioni che riguardano il passato. Nel lavoro non vi sentite particolarmente tranquilli.

Scorpione: giornate interessanti quelle del weekend, presto Venere sarà nel segno e potrete recuperare in amore. Nel lavoro ci sono dei problemi da risolvere, ricercate delle soluzioni.

Sagittario: è possibile che nascano delle tensioni nella giornata di sabato. Domenica con la luna favorevole otterrete invece un buon riscontro amoroso. Nel lavoro è possibile che ci siano dei cambiamenti.

Capricorno: a livello salutare vi sentite sotto pressione.

Cercate di non esagerare con le polemiche in amore. In campo professionale siete in attesa di risposte.

Acquario: è un buon momento per il segno, con la luna dalla vostra parte possono nascere delle belle emozioni. Domenica, cercate di prestare maggiore attenzione nel campo lavorativo.

Pesci: cercate di vivere i momenti con più calma. Se ci sono delle questioni che desiderate affrontare, fatelo senza aspettare i prossimi giorni.

In amore la luna è favorevole e potrete vivere buone emozioni.