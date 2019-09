Con Marte in posizione favorevole il mese di ottobre si rivelerà molto interessante per i Gemelli, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti e i nuovi incontri. Anche in ambito lavorativo arriveranno presto buone notizie, non mancheranno infatti le opportunità e chi ha a lungo lavorato per lanciare un progetto potrà finalmente riscuotere i frutti del proprio lavoro. Anche dal punto di vista fisico sarà un mese alquanto positivo, che inizia con un significativo recupero di energie, anche se a partire dal 15 del mese qualcuno potrebbe accusare dei lievi malesseri psicosomatici. Ecco di seguito l’Oroscopo completo di ottobre 2019 per i nati sotto il segno dei Gemelli, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Gemelli, ottobre 2019: amore, lavoro e salute

Amore: sarà un mese positivo per quanto riguarda i sentimenti, grazie anche al favore di Marte. I Gemelli si sentiranno romantici e passionali ad ottobre, questo gioverà ai rapporti di coppia e riporterà la serenità, a coloro i quali a causa di un Giove dissonante hanno dovuto affrontare diverse problematiche durante il mese precedente.

Sarà dunque un momento positivo per fare progetti di coppia, come organizzare un viaggio o parlare di passi più importanti da compiere insieme. Anche chi è rimasto deluso in passato e desidera ricominciare, potrà fare affidamento sulla protezione degli astri, gli incontri sono favoriti e qualcuno potrebbe incontrare la propria anima gemella. Le giornate più favorevoli per fare conoscenze sono quelle comprese tra il 18 e il 20 del mese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Tuttavia durante le giornate conclusive di ottobre sarà bene agire con cautela, soprattutto laddove si presentano contenziosi o problematiche legati a questioni economiche o alla vendita di un esercizio o bene immobiliare.

Lavoro: ottobre 2019 sarà un mese di ripartenza per il segno, che finalmente si prepara a vivere un momento vantaggioso per quanto riguarda gli affari e l’ambito lavorativo. Le stelle lasciano presagire un mese ricco di novità, dove non mancheranno le opportunità e dove si potrà finalmente riscuotere il frutto del duro lavoro dei mesi precedenti.

Dunque sarà il momento ideale per mettersi in gioco, per far valere le proprie capacità e anche per lanciarsi in una nuova sfida. Alcuni contratti potrebbero essere messi in discussione, ma solo per favorire la nascita di qualcosa di più concreto e proficuo. È un momento ideale per concludere una trattativa o una vendita redditizia, ma anche per fare un acquisto importante. Tra i favoriti degli astri saranno i giovani e gli studenti, che si sentiranno volenterosi e determinati a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Salute: il nuovo mese inizia in maniera estremamente positiva anche dal punto di vista fisico, le energie non mancano così come anche la voglia di fare. Al contrario a partire dalla seconda metà di ottobre i Gemelli potrebbero risentire di un calo fisico, le energie inizieranno a scaricarsi e qualcuno potrebbe risentire di fastidi di natura psicosomatica. Il consiglio delle stelle è quello di concedersi qualche momento di riposo e dedicarsi alla cura di mente e corpo.