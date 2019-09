Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici segni zodiacali. Arriva l'Oroscopo del 3 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Sagittario affrontare questo momento con più energia in amore, anche se il periodo non è esaltante. Per il Capricorno attenzione alle discussioni che affronterete nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo della giornata con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Ariete: gli amori nati ad agosto non devono essere buttati via anche se siete già stanchi. Questo aspetto non è da sottovalutare. Nel lavoro le associazioni e le società di affari che nascono in questo momento portano qualche problema in più, ma bisogna affrontare tutto con coraggio.

Toro: per i sentimenti giornata faticosa, ma questo comunque non limita il vostro successo. Nel lavoro siete in attesa di novità ma è difficile che non arrivi qualche proposta.

Gemelli: a livello amoroso, se ci sono situazioni che non vi convincono proprio ora dovreste essere proprio voi a dire basta. Nel lavoro è un momento propizio, ma evitate di alimentare situazioni di nervosismo che non fanno bene al fisico.

Cancro: a livello amoroso questa giornata registra un miglioramento importante rispetto alle prime due del mese. A livello lavorativo, se qualcuno vi deve dei soldi o dovete portare avanti una compravendita, momento migliore per fare richieste.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: per i sentimenti la situazione oggi è sottotono, nulla di grave ma ecco due giornate di ritardi. Nel lavoro, se avete iniziato un nuovo progetto entro novembre dovrete completarlo.

Vergine: in amore giornata che sembra davvero interessante, sono favoriti i viaggi e gli spostamenti. A livello lavorativo in questo momento bisogna evitare conflitti. Ci sarà qualcosa in più nel vostro oroscopo a breve.

Previsioni e oroscopo 3 settembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello sentimentale giornata migliore, La situazione astrologica è sempre più positiva via via che ci avviciniamo alla seconda metà del mese. Del lavoro c'è chi si propone di portare avanti un progetto.

Scorpione: a livello amoroso ci sarà da sfruttare la Luna nel segno per fare una richiesta. Chi è corrisposto vivrà un mese di grande importanza.

Nel lavoro, con influssi così intensi e così frenetici questa sarà la classica giornata in cui si potranno ottenere buone risposte.

Sagittario: per i sentimenti affrontate questa giornata con energia, anche se questo non è periodo eccezionale per voi. A livello lavorativo, se la vostra attività comporta miglioramenti o cambiamenti, ecco che potranno arrivare buone occasioni.

Capricorno: in amore Luna favorevole così come anche Venere. Persino i più restii all'amore sentono l'esigenza di cadere in una passione importante.

Nel lavoro volete emergere, non tornate però su vecchi discorsi che ormai sono superati.

Acquario: a livello amoroso questa giornata non è molto facile da gestire e per le prossime 48 ore bisogna evitare conflitti. Nel lavoro si va avanti ed i soldi che entrano compensano le spese del passato.

Pesci: in amore dovete evitare tensioni che possono rilevarsi difficili. Nel lavoro si va verso un periodo migliore, non abbiate paura di fare le vostre richieste perché in questo momento c'è uno splendido aspetto di Saturno che aiuta. Nervosismo che non fa bene al fisico.