Mercoledì 4 settembre 2019 troviamo la Luna nel segno dello Scorpione, mentre il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno nel frattempo Marte, Mercurio, Venere ed il Sole transiteranno nell'orbita della Vergine. Giove rimarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci.

Cancro galante

Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie odierne potrebbero rendere nervosi i nati del segno, specialmente nelle faccende di cuore dove la discussione sarà dietro l'angolo, anche per questioni di poco conto.

Toro: famiglia d'origine. Il focus del mercoledì nativo sarà orientato, con ogni probabilità, verso la famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione. Il supporto richiesto potrebbe essere di natura economica.

Gemelli: routine. Mercoledì senza troppe novità o scossoni di sorta per i nati del segno che, c'è da scommetterci, opteranno per dedicarsi alle faccende pratiche procrastinate nei giorni scorsi.

Cancro: galanti. La Luna scorpionica fa il paio con Nettuno nel loro Elemento donando grande galanteria ai nativi che potranno 'riversare' sull'entusiasta partner. Lavoro in secondo piano.

Lavoro 'flop' per Vergine

Leone: perplessi. Il comportamento di un amico o dell'amato bene potrebbe risultare ambiguo agli occhi dei nati Leone. In tarda serata, mentre la Luna si avvicinerà nel più congeniale Sagittario, si accorgeranno di aver preso lucciole per lanterne.

Vergine: lavoro 'flop'. L'ambiente lavorativo di oggi potrebbe essere compromesso da qualche ostacolo di troppo. Una ramanzina da parte di un capo potrebbe 'colpirli' inaspettatamente, seppur motivata.

Bilancia: umore basso. Le numerose asperità astrali di quest'oggi renderanno, con tutta probabilità, il tono umorale dei nativi tendente allo zero. Risulteranno taciturni e poco concilianti in queste 24 ore.

Scorpione: burberi. Sebbene la Luna nel segno la configurazione planetaria non sorriderà ai nati Scorpione che avranno probabilmente un atteggiamento burbero, specialmente nell'ambiente lavorativo.

Pesci focoso

Sagittario: amore 'flop'. Le vicende sentimentali dei nati Sagittario potrebbero risentire di una giornata dove sarà in voga la gelosia. Un atteggiamento ambiguo potrebbe essere il pretesto per un litigio che era nell'aria.

Capricorno: shopping. Mercoledì in cui i nati del segno vorranno e potranno, grazie allo Stellium di Terra, permettersi un acquisto lussuoso che li appagherà oltremodo. Amore in stand-by.

Acquario: fiacchi. Il bottino energetico dei nativi risulterà, con ogni probabilità, scarno rendendoli di conseguenza inclini alla svogliatezza ed alla fiacchezza durante lo svolgimento delle faccende pratiche.

Pesci: focosi. Il duetto Luna-Nettuno renderà la giornata dei Pesci orientata verso le arti amatorie con l'amato bene. La focosità che dimostreranno al partner sarà a livelli da record.