L'Oroscopo del 3 settembre è pieno di novità davvero interessanti, sia sul fronte amore e sia su quello lavorativo. Giornata positiva per i nativi del Cancro, mentre le persone dei Pesci sono alle prese con una nostalgia canaglia di cose passate. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 segni dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Anche se il tempo è incerto, questo martedì parte alla grande.

Avete un'alta energia in campo sentimentale. Nel lavoro potreste avere qualche problema, ma niente di preoccupante. Nuove passioni per i cuori solitari.

Toro – Questa giornata promette bene. Se dovete fare dei chiarimenti sul lavoro è bene farlo subito. Molti di voi, invece, sono ancora in fase di adattamento, magari c'è stato un cambiamento che ha ribaltato la vostra situazione lavorativa e non.

In amore resistono le storie già ben avviate.

Gemelli – Questo è un martedì un po' confuso per via delle questioni burocratiche ed economiche. Diventate molto nervosi se non riuscite a risolvere tutto subito. Periodo interessante per l'amore, ma dovete fare attenzione a non mischiare i problemi di lavoro con i sentimenti.

Cancro – Questo martedì 3 settembre porta solo cose positive, anche se state vivendo un periodo molto faticoso per via di alcune situazioni che vi mettono ansia.

Alla fine contano i risultati. Quando si tratta di amore e romanticismo dovete precisare alcune cose, poiché molti non capiscono le domande che state cercando di porre. La chiarezza e la trasparenza salvano i rapporti.

Leone – Anche se è una giornata favorevole, non è detto che potete fare tutto ciò che vi passa per la testa. Si consiglia di non fare progetti azzardati e di cercare di tenere i piedi per terra.

Buona energia in amore. Molti ricordi affettuosi potrebbero ritornare a galla. Avete l'opportunità di ritornare nel passato e di contattare una persona che ancora adesso vi suscita un ricordo sentimentale. Non ignoratelo, poiché potrebbe rivelarsi utile.

Vergine – Questo è un martedì che cammina più lento di una lumaca. In amore avete delle questioni in sospeso che devono essere chiarite il più presto possibile.

Magari siete in contrasto con il partner: chi vuole fare una cosa e chi la pensa diversamente. Continuando così la vostra relazione potrebbe frantumarsi in mille pezzi. Anche il lavoro va a rilento per via delle troppe scartoffie da smaltire.

Previsioni di martedì 3 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata conflittuale. Siete divisi tra la carriera e l'amore. La vostra immagine pubblica e sociale potrebbe causare un problema con la persona del cuore.

Questo può essere risolto parlando e prendendo il tempo per ascoltarsi a vicenda. Coloro che lavorano alle dipendenze sono delusi e arrabbiati per via di un progetto che non vuole spiccare il volo. Tutta questa tensione si può riversare in famiglia e con il partner. Si consiglia di stemperare la tensione, facendo qualche attività fisica oppure una bella passeggiata in mezzo alla natura.

Scorpione – Questo martedì 3 settembre è una giornata davvero importante. Non si esclude che potrebbe esserci qualche malumore in famiglia o sul lavoro. Potreste soffrire di qualche fastidio fisico dovuto ai cambiamenti climatici oppure al rientro dalle vacanze estive. Per gli innamorati sta arrivando un piacevole cambiamento.

Sagittario – In questa giornata vi sentirete molto stanchi. Dovete cercare di dimenticare qualche discussione avuta nei giorni scorsi. Non amate rinunciare alla vostra libertà e nemmeno i compromessi. Detestate le persone che vi stanno addosso e che sono gelose. Si consiglia di mantenere i nervi ben saldi, soprattutto alle coppie che appartengono allo stesso segno e hanno lo stesso carattere.

Capricorno – Almeno per le prossime 48 ore avrete mille dubbi da risolvere, soprattutto su questioni lavorative. Il successo arriverà in autunno, ora dovete lavorare per gettare le basi. Avete tutto il tempo a disposizione per riparare a qualche danno fatto. I cuori solitari potrebbero pensare a un nuovo amore, insomma, fino a ottobre potrebbero mettersi in gioco.

Acquario – Questa giornata di martedì 3 settembre riesce a darvi più forza e coraggio, anche se i momenti di tensione non mancheranno. State portando avanti un lavoro in maniera eccellente, ma le aspettative non sono molto soddisfacenti. Vi sembra di andare avanti ma vi trovate sempre al punto di partenza. Per fortuna, l'amore naviga alla grande.

Pesci – Il vostro è un segno nostalgico. Se avete chiuso una storia da poco, il vostro cuore rimpiange quell'amore. Ci vuole sempre un po' di tempo per dimenticare. Alcune coppie, dopo le tensioni vissute negli ultimi tempi, devono tentare di recuperare la fiducia reciproca. Spesso agosto è un mese che lascia stanchezza e insoddisfazioni, magari troppa movida vi ha fatto male. Per fortuna, settembre rinfrescherà non solo l'aria ma anche gli animi.