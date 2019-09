Parte una nuova giornata per tutti e dodici i segni zodiacali. L'Oroscopo in questione vale per la data del 4 settembre 2019, momento che vedrà la Luna nel segno del Cancro e che porterà di conseguenza maggiori vantaggi ai nati sotto questo segno zodiacale. Per l'Acquario piccole tensioni in amore oggi. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo del 4 settembre 2019, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Oroscopo 4 settembre: le previsioni astrologiche per tutti i segni

Ariete: in amore sfruttate il prossimo fine settimana per fare proposte importanti. È arrivato il momento di farvi sentire. Nel lavoro trattative e nuovi contatti, tutto potrà risvegliarsi ed è anche molto importante non sottovalutare un nuovo incarico. Fisico in recupero.

Toro: per i sentimenti giornata valida, ma c'è un po' di tensione che dovete amministrare con cura.

Nel lavoro i progetti da qui a l'autunno potranno essere vantaggiosi. Lieve calo per il fisico.

Gemelli: a livello amoroso è possibile che qualcuno possa farvi arrabbiare. Il consiglio è di affrontare subito i problemi. Nel lavoro giornate che non permettono di fare molto, ma i limiti del periodo saranno presto superati.

Cancro: in amore oggi sarà meglio sfruttare questa buona posizione della Luna, portatrice di vantaggi.

A livello lavorativo è probabile che non riusciate a fare molto, ma non dovete scoraggiarvi. Nei prossimi giorni ci sarà qualcosa in più. Maggiore energia per il fisico.

Leone: per i sentimenti questa è una giornata molto stancante. Nelle relazioni difficili ci vuole prudenza. Nel lavoro sarà importante valutare quello che dovete fare. Ottimo settembre per chi potrà guadagnare a provvigione.

Vergine: a livello amoroso giornata utile per parlare d'amore, addirittura c'è chi si innamorerà dopo tanto tempo.

Nel lavoro è una buona situazione per chi ha contatti, ma soprattutto per chi vuole consolidare la propria posizione.

Bilancia: a livello sentimentale chi è in coppia potrebbe risolvere un problema. Chi è separato potrebbe rivedere alcune cose. A livello lavorativo chi ha un'attività in proprio andrà avanti a rilento, ma bisognerà accettare tutto quello che arriverà. Maggiore energia per il fisico.

Scorpione: non sottovalutate i nuovi accordi d'amore. I nuovi inizi sono favoriti. Nel lavoro ci sarà maggiore tensione, da un certo punto di vista bisognerà aspettare tempi migliori. Fate lo stretto necessario.

Sagittario: ci avviciniamo ad un fine settimana che vedrà la Luna nel segno, e già da domani arriveranno le prime novità. A livello lavorativo maggiori spese per la casa. Oggi potreste discutere per qualsiasi banalità.

Capricorno: per i sentimenti approfittate di questo periodo e soprattutto della prima parte di questo mese di settembre per fare proposte sentimentali. Nel lavoro l'attività procede bene, abbiamo un cielo utile anche per nuovi incontri e per le questioni legali e finanziarie.

Acquario: a livello amoroso sarà possibile vivere qualche piccola tensione in questa giornata. Nel lavoro, per quelli delusi da un'attività non è il caso di investire senza razionalità. Evitate di fare le ore piccole.

Pesci: per i sentimenti se c'è un contenzioso aperto, sarà bene parlare oggi e non domani. Nel lavoro le occasioni aumentano di giorno in giorno. Nel pomeriggio evitate di fare scelte azzardate.