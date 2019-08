Parte una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali, la prima del mese di settembre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo dal 2 all'8 settembre. In questo momento vedremo come per il Toro ci saranno buone opportunità in amore, addirittura la settimana sarà dalla vostra parte per ottenere qualcosa in più. Per la Vergine non mancheranno le soddisfazioni, in particolare nel lavoro.

Ariete: in amore si è mosso qualcosa ultimamente, ma non ci sono ancora le certezze che stavate cercando ha tempo.

Una storia potrebbe non funzionare in questa settimana, potreste addirittura pensare di interromperla. Nel lavoro saranno tanti gli impegni da portare avanti, ma riuscirete comunque a far fronte a tutto. Affrontate le cose con maggiore tranquillità, ma attenzione anche alle spese.

Toro: la settimana sarà decisamente serena, addirittura colma di pianeti favorevoli dalla vostra parte. Se vivete un rapporto di coppia stabile dovete evitare solo discussioni per questioni economiche.

Nel lavoro alcuni hanno voglia di cambiare, mentre altri sono più diffidenti. Nel complesso però quest'ultima parte dell'anno può portare gratifiche positive. Le giornate migliori saranno quelle dal giovedì in poi.

Gemelli: in questo momento siete alla ricerca di certezze, anche perché ci sono stati problemi di lavoro che si sono riversati nella coppia. Alcuni rapporti vanno ridefiniti. Nel lavoro non pensate sempre al passato, anche se ci sono stati problemi di recente.

Da questa settimana andrà meglio, ma non cercate sicurezze che sono irraggiungibili. Evitate mosse azzardate.

Cancro: i rapporti che nascono in questa settimana saranno più forti. Se vivete già una storia d'amore da tempo bisogna evitare trasgressioni inutili. Nel lavoro tutto quello che vi è stato affidato di recente è stato mosso da critiche. Per adesso state a guardare, anche se non sarà facile.

Luna favorevole martedì che aiuterà in tutto.

Leone: questa settimana sarà interessante. In amore bisognerà solo evitare alcune persone che saranno contro di voi. La giornata migliore sarà quella di venerdì. A livello lavorativo c'è ancora qualche tensione provocata dal vostro modo di vedere le cose, per questo rischierete di fare arrabbiare qualcuno. Nella seconda parte della settimana ci saranno dei pianeti favorevoli che aiuteranno.

Vergine: questo è un oroscopo positivo sia per l'amore che per la risoluzione di alcuni problemi. Situazione astrologica interessante ed intrigante, in particolare domenica. Nel lavoro ottime soddisfazioni, chi ha lavorato bene difficilmente non avrà una gratifica. Calo giovedì e venerdì per il fisico.

Bilancia: per i sentimenti le persone che hanno vissuto una crisi ora sono più tranquille o quanto meno più ragionevoli.

Attenzione però a non mettere in disparte alcune persone inutilmente. Nel lavoro di recente c'è stata una piccola crisi, bisogna guardare all'autunno come una stagione di recupero, ma soprattutto di ricostruzione. Settimana importante anche per recuperare a livello fisico.

Scorpione: a livello sentimentale occorre capire quali sono le persone che vogliono stare dalla vostra parte. Con la Luna nel segno martedì ci sarà maggiore emozione e maggiore fortuna. I nuovi incontri saranno fortunati. Nel lavoro potrete portare avanti nuovi accordi, sarà bene fare le vostre richieste. La settimana non è affatto sfortunata.

Sagittario: a livello amoroso le relazioni sono sottoposte a stress, perfino quelle consolidate da tempo. Se c'è stata una crisi attenzione, perché queste sono giornate che portano polemiche. Nel lavoro c'è maggiore nervosismo. Situazione momentanea, il recupero è dietro l'angolo.

Capricorno: per i sentimenti Venere favorevole riuscirà ad aiutarvi a sbloccare una situazione. Per chi è single le nuove conoscenze possono portare una nuova luce questa settimana. Nel lavoro una bella notizia potrà arrivare e domenica, con la Luna nel segno, giornata utile per tutto. Non mancheranno le buone occasioni.

Acquario: questa sarà la settimana giusta per dimenticare il passato, non dovete vivere di rimorsi sentimentali o insoddisfazioni. Le nuove storie nascono bene. Nel lavoro considerate che bisogna ricucire uno strappo e che i soldi non sono tanti. Potreste anche aver perso qualcosa. Buone le intuizioni.

Pesci: in amore non date spazio alle insoddisfazioni. È possibile arrabbiarsi con chi insiste nel voler riproporre qualcosa che non desiderate più. Le giornate di calo saranno quelle del weekend. A livello lavorativo mantenete la calma, anche se è difficile. Venere in aspetto positivo potrà aiutare a risolvere scontri.