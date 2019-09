L'Oroscopo settimanale da lunedì 9 a domenica 15 settembre mette in evidenza un periodo di relax per Acquario, mentre per lo Scorpione non mancheranno giornate di fatica. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: grande energia e vitalità in questo periodo. Riuscirete a sentirvi maggiormente sereni e appagati. La seconda parte della settimana sarà maggiormente travagliata: avrete alcuni impegni da organizzare.

Toro: il ritorno delle vacanze non sarà facile: dovrete rimettere tutto in ordine, sia in ufficio che in casa. Per riuscire a fare tutto vi occorrerà del tempo, motivo per cui dovrete fare tutto con calma e organizzarvi bene.

Gemelli: Luna opposta al vostro segno in questa settimana dal 9 al 15 settembre potrebbe portarvi a fare delle scelte sbagliate. Non dovrete avere paura di mettervi in discussione: se qualcosa non vi rende felice, agite di conseguenza per cambiarla.

Cancro: Marte e Mercurio vi regaleranno maggiore determinazione. Tra mercoledì e giovedì sarete chiamati a delle scelte importanti: attenzione a non prendere decisioni troppo azzardate. In ambito lavorativo questo non sarà un periodo ottimale per portare avanti nuovi progetti.

Leone: grande passione con il partner nel weekend. Grazie alla vostra energia potrete godere di un fine settimana diverso dal solito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Dovrete però fare i conti con alcune verità scomode in ambito familiare. Mantenete la calma.

Vergine: in questa settimana dal 9 al 15 settembre dovrete mettervi in gioco e cercare di risolvere alcuni problemi che negli ultimi tempi vi stanno impedendo di essere tranquilli. Qualcuno potrebbe aver bisogno di staccare la spina e programmare le proprie vacanze.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: periodo di tranquillità e serenità per voi: evitate di stressarvi troppo con faccende inutili.

Avete bisogno di staccare la spina e svuotare la mente dai pensieri. Godetevi un periodo di relax, magari insieme al partner o a i vostri affetti più cari.

Scorpione: grande energia prevista per i nati sotto il vostro segno, anche se non mancheranno gli impegni. Dovrete sfruttare al meglio la vostra voglia di fare per risolvere alcune questioni rimaste irrisolte. Cercate di ragionare molto su alcune questioni importanti e agita di conseguenza.

Sagittario: la vostra concentrazione sarà tutta rivolta verso i vostri impegni nella settimana dal 9 al 15 settembre. Ci sono alcune situazioni che non siete più disposti a tollerare: parlatene con i diretti interessati e provate a trovare un giusto compromesso.

Capricorno: in queste giornate riuscirete a dare il meglio di voi, potrete concludere ottimi affari anche sul lavoro. Marte e Mercurio vi appoggeranno in ogni circostanza, ma dovrete saper sfruttare ogni opportunità.

Acquario: periodo di relax in arrivo, da trascorrere con le persone che amate. Favorite tutte le nuove relazioni. Alcune spese impreviste potrebbero scombussolare i vostri piani. Dovrete evitare le spese superflue e risparmiare dove vi sarà possibile.

Pesci: nella settimana dal 9 al 15 settembre ci saranno delle situazioni abbastanza complicate da gestire. Avrete la possibilità di decidere in assoluta autonomia alcune questioni che riguardano il vostro lavoro.