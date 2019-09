Nuova giornata per i dodici segni, giornata che ci avvicina ad un nuovo fine settimana: ecco dunque le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 6 settembre, che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro vivere momenti molto attivi nel lavoro, mentre per il Capricorno maggiore serenità in amore. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo dei segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Ariete: in amore Luna favorevole che porta novità. Chi ha in bilico due storie a fine settembre potrà fare una grande scelta. Nel lavoro periodo interessante e questo fine settimana promette bene. Recupero anche dal punto di vista fisico.

Toro: per i sentimenti sarà fine settimana che potrà permettere incontri speciali. Nel lavoro c'è tanto da fare e da sviluppare. Positività che aleggia nell'aria.

Gemelli: a livello amoroso nel corso di questa giornata sarà possibile mettere a confronto le vostre emozioni, anche se non tutto sarà favorito. Nel lavoro giornata che porta qualche piccolo conflitto, tensioni che vanno debellate.

Cancro: in amore tutta questa prima parte del mese è da sfruttare e dovete cercare il partner giusto. A livello lavorativo sentite di avere dato molto ma attenzione a questioni di carattere pratico.

Leone: per i sentimenti giornata che nasce con qualche problema in meno. Rispetto all'inizio del mese c'è maggiore voglia di mettersi in gioco. Nel lavoro Giove favorevole aiuta a portare avanti alcuni progetti.

Vergine: in amore giornata un po' stancante, forse c'è qualche ritardo o una distanza da colmare. Nel lavoro è probabile che abbiate bisogno di conferme. Giornata di recupero per il fisico.

Previsioni e oroscopo 6 settembre: amore, lavoro e salute dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti giornata che ora favorisce i rapporti con una persona del Sagittario. A livello lavorativo, se ci sono idee per tornare protagonisti è importante ricordare che c'è da recuperare una situazione economica non esaltante. Forza per il fisico.

Scorpione: per i sentimenti fine settimana che aiuta, in amore conviene recuperare tempo e soprattutto non mollare dopo il calo di ieri.

Nel lavoro l'ambiente professionale è ricco di novità.

Sagittario: a livello amoroso le responsabilità pesano, soprattutto nelle coppie appena nate. Nel lavoro l'attività va a rilento, possibilità di nuove occasioni per farvi valere nei prossimi giorni. Lieve stanchezza per il fisico.

Capricorno: giornata che riporta un po' di serenità e oltretutto ci avviciniamo ad un fine settimana importante.

A livello lavorativo nuove occasioni nei prossimi giorni. Svolte positive.

Acquario: a livello sentimentale con una persona dei Pesci potreste fare buoni progetti. Nel lavoro chi ha un'attività dipendente più che pensare a cambiamenti deve affrontare una chiusura che c'è stata di recente.

Pesci: in amore giornata stancante e nervosa, potrà nascere qualche discussione. Nel lavoro situazione sottotono, se oggi vedete che qualcuno cerca di andare contro di voi non dategli retta.