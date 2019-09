Le previsioni astrali di martedì 10 settembre vedranno favoriti, grazie anche alla fortunata congiunzione astrale del pianeta Venere con la Luna, i nati sotto i segni zodiacali di Toro e Pesci: i primi avranno grandi soddisfazioni lavorative, i secondi vivranno forti emozioni in amore. Cambiamenti inattesi attenderanno, invece, Leone e Ariete.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): pensate di meno e rilassatevi di più.

Nella vita ci sono alcune cose che non si possono prevedere e prima capirete questo concetto meglio sarà per voi e per chi vi sta accanto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): in amore vi sarà grandissima complicità con il partner. Gli affari proseguono per il meglio, grazie anche alle vostre spiccate doti intuitive.

Leone (23 luglio – 23 agosto): credete maggiormente nei vostri sogni perché, se non lo fate dapprima voi stessi, sarà ancora più difficile che possano farlo gli altri.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): il destino vi metterà qualche bastone tra le ruote nel percorso di realizzazione di un importante incarico lavorativo, ma la vostra determinazione dovrà essere più forte di tutto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sarete un po' annoiati dalla monotonia della vostra vita. Valutate bene cosa è meglio fare per voi, per dare una svolta significativa alla vostra esistenza.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): non dovete scoraggiarvi, sebbene tutti gli sforzi e la fatica che avete impiegato in un progetto impegnativo - almeno per il momento - non hanno portato i frutti previsti.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): ecco una giornata veramente eccellente per chi ha un ideale e vuole portare avanti valori e messaggi da divulgare al prossimo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): raggiungerete un buon successo lavorativo ma a un caro prezzo: dovrete stare per lunghi periodi di tempo lontani dalla vostra famiglia.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): attendete una telefonata di scuse da una persona a cui tenete molto, ma la chiamata tarderà ad arrivare e questo vi metterà addosso non poca angoscia.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): per quanto riguarda le finanze è possibile qualche spesa imprevista, ma obbligata durante la giornata odierna.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): prosegue la fase di indecisione o magari solo di forte e continuo stress: ogni nuovo e innovativo progetto che affrontererte vi metterà ansia e preoccupazione, in un mix di agitazione ed emozioni originali.

Toro (21 aprile – 20 maggio): riprenderete il vostro posto nel cuore di una persona. Tutti i vostri desideri, con un po' di pazienza e di attesa, si avvereranno.