Un'analisi attenta e puntuale di tutti i segni zodiacali, uno per uno, per scoprire che cosa ci attende, secondo le previsioni zodiacali, in questo secondo mercoledì del mese di settembre. Note positive per gli amici del Capricorno; per i nati sotto il segno del Leone, invece, il consiglio è quello di essere dolci in amore. Di vitale importanza in questa giornata l'ingresso della Luna in Toro: a giovarne potrebbero essere emozioni e sentimenti.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): affrontate a viso aperto i vostri avversari. Talvolta occorre un atto di coraggio per avere la meglio nelle vicissitudini che la vita ci presenta.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): siate ottimisti e guardate sempre il bicchiere mezzo pieno: non tutti i mali vengono per nuocere e una situazione inizialmente negativa potrebbe avere risvolti estremamente interessanti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): affiancate il partner in una scelta di vita davvero importante. È fondamentale la vostra vicinanza in un momento non molto sereno per il/la vostro/a compagno/a.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): fate il vostro percorso di vita, senza guardare troppo alla condizione altrui. Invidia o gelosia potrebbero essere sentimenti devastanti per il vostro umore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sul posto di lavoro cercate di fare buon viso a cattivo gioco con i vostri colleghi. Se qualcuno vorrà provocarvi, dovrà fare i conti con il vostro innato autocontrollo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): non cercate a ogni costo di trovare un senso a tutte le cose. Un briciolo di follia e qualche pazzia da fare ogni tanto non possono far altro che bene alla vostra salute.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): rispettate i tempi del partner in una decisione importante per il futuro della vita di coppia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): fidatevi maggiormente dei vostri amici e ascoltate i loro consigli: talvolta la vostra testardaggine potrebbe annebbiarvi la vista in merito ad alcune opinioni.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): la vostra personalità, estremamente sensibile e suscettibile, vi causerà qualche dolore morale: una vecchia ferita amorosa non si è ancora cicatrizzata e ancora brucia.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): una buona collaborazione di lavoro potrebbe nascere con l'Acquario o il Capricorno, due segni zodiacali molto vicini a voi in questo settembre.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): quando meno ve lo aspettate e in un periodo piuttosto buio della vostra vita, una vecchia conoscenza potrebbe irrompere e riportarvi nel cuore la luce del sole.

Toro (21 aprile – 20 maggio): i nuovi progetti saranno favoriti dalla Luna in passaggio nel vostro segno zodiacale. Con il Sagittario e lo Scorpione potrebbe esserci un'intesa speciale.