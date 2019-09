Domenica 8 settembre 2019 Saturno, la Luna e Plutone stazioneranno nel segno del Capricorno mentre il Sole, Marte, Mercurio e Venere si troveranno nell'orbita della Vergine. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano proseguirà nel segno del Toro. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro e Nettuno sarà sui gradi dei Pesci.

Sul podio

1° posto Vergine: nuove conoscenze. Lo Stellium di Terra favorirà, con ogni probabilità, nuovi stuzzicanti incontri per i nati del segno.

Far sbocciare nuove relazioni o flirt dipenderà dalla loro mole di impegno.

2° posto Capricorno: appassionati. Il focus domenicale dei nati Capricorno sarà probabilmente improntato sulle arti amatorie, con grande soddisfazione dell'amato che avrà le attenzioni che merita.

3° posto Toro: caparbi. Il duetto dei due Luminari nel loro Elmento fornirà un bottino energetico di tutto rispetto ai nati del segno che, c'è da scommetterci, indirizzeranno verso l''avanzamento dei progetti in essere.

I mezzani

4° posto Gemelli: rasserenati. Il comportamento dell'amato o di un amico potrebbe destare una certa perplessità nei nativi che, fortunatamente, svanirà già dal pomeriggio per lasciar spazio alla serenità mentale.

5° posto Leone: strategici. Domenica dove i nati del segno dovranno, a ragion veduta, ponderare con strategia le prossime mosse da fare anzichè agire impulsivamente, come solitamente fanno.

6° posto Acquario: poco concentrati. La dissonanza mercuriale tenderà probabilmente ad appannare idee ed intenti dei nati Acquario. Giornata di 'mantenimento' e meno di 'espansione'.

7° posto Pesci: nullafacenti. La loro voglia di mettersi in gioco, c'è da scommetterci, sarà pari allo zero e le uniche 'fatiche' che vorranno fare saranno spostarsi dal letto al divano. Invano il partner reclamerà attenzione.

8° posto Sagittario: lavoro 'flop'. Un referente o un capo potrebbero d'improvviso cambiare destando sorpresa e destabilizzazione nei nati Sagittario. Qualche giorno ancora e riusciranno a metabolizzare l'evento.

9° posto Scorpione: gelosie. Un ex dell'amato potrebbe palesarsi inaspettatamente scatenando la gelosia dei nati del segno. Dovranno mantenere la calma perché in giornata è probabile che non si risolva ancora la faccenda.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: abbottonati. Scucire una parola di bocca ai nativi durante l'ultimo giorno della settimana sarà un'ardua impresa per le persone con cui avranno a che fare. Amore in secondo piano.

11° posto Ariete: aggressivi. Il loro Pianeta dominante, Marte, in spigolosa dissonanza potrebbe acuire la loro indole aggressiva. Sarà bene che contino sino a dieci prima di dire qualsiasi cosa, specialmente nelle faccende di cuore.

12° posto Cancro: gelidi. Il focolare domestico, a causa delle copiose asperità astrali, sarà probabilmente poco sereno quasi anaffettivo. La gelidità in coppia frenerà qualsiasi forma di dialogo.