Lunedì 30 settembre 2019 troveremo la Luna nel segno dello Scorpione mentre Marte, Mercurio, Venere ed il Sole saranno nell'orbita della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Giove nel segno del Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Ariete indisponente

Ariete: indisponenti. L'atteggiamento dei nativi in questa prima giornata settimanale potrebbe risultare indisponente verso le persone con cui avranno a che fare.

Il loro modo di fare farà storcere il naso a qualche collega.

Toro: distratti. Sole e Mercurio dissonanti tenderanno ad appannare intenti ed idee dei nati Toro rendendoli, come conseguenza, inclini alle distrazioni nell'ambiente professionale.

Gemelli: amore 'top'. Gli influssi nel loro Elemento favoriranno, con ogni probabilità, le vicende amorose dei nati del segno. Coccole ed affettuosità regneranno sovrani in questo lunedì settembrino.

Cancro: gelosi. Il comportamento ambiguo dell'amato bene renderà, c'è da scommetterci, irritabili e gelosi i nati Cancro. Sulle prime resteranno ad osservare per poi chiedere aggressivamente numi.

Leone, gratificazioni lavorative

Leone: soddisfazioni professionali. L'ultimo giorno di settembre evidenzierà probabilmente il lavoro svolto dai nativi precedentemente che potranno godere di qualche gratificante soddisfazione lavorativa.

Vergine: fiacchi. Scarno il bottino energetico offerto dai Pianeti d'Aria ai nati del segno che, di conseguenza, potrebbero faticare più del solito durante lo svolgimento delle mansioni pratiche.

Bilancia: sereni. Ancora qualche giorno di serenità per i nati Bilancia che godranno di ottimi influssi sia sul fronte lavorativo che amoroso. Giornata ottima per candidature professionali.

Scorpione: burberi.

Oltre al probabile tono umorale sotto i tacchi, i nativi in questo lunedì dovranno fare i conti anche con qualche ostacolo di troppo che li farà divenire burberi nel focolare domestico.

Acquario focoso

Sagittario: perplessi. Qualcosa nelle faccende di cuore potrebbe non girare per il verso giusto ed i nati del segno potrebbero avvertire un senso di oppressione che li renderà perplessi sul da farsi.

Capricorno: routine.

Giornata senza troppi scossoni o novità di sorta quella che, c'è da scommetterci, vivranno i nativi. Sarà bene che si dedichino ad un nuovo hobby che gli permetta di 'evadere' dalle problematiche quotidiane.

Acquario: focosi. Beh le stelle bilancine vorranno premiare i nati Acquario con un lunedì tutto fuoco e passione. Dall'ora di pranzo la loro focosità sarà prorompente ed il partner ne sarà entusiasta.

Pesci: rallentamenti. I nativi che svolgono un lavoro autonomo potrebbero accorgersi o di aver imboccato una 'strada' poco produttiva o di aver scelto inutili collaborazioni. In ogni caso i progetti potrebbero subire una battuta d'arresto.