Per voi nativi del segno dell'Ariete, il mese di ottobre non si presenterà molto bene sotto diversi aspetti. Gran parte del buon esito di alcune situazioni dipenderà esclusivamente da voi. Sul fronte amoroso dovrete agire con molta cautela, mentre sul lavoro avrete bisogno di quella determinazione e grinta che, purtroppo, la posizione planetaria non sarà in grado di offrirvi.

Stringete i denti e attendete dei periodi migliori: ottobre potrebbe portare con sé diverse insidie, difficoltà e delusioni anche in ambito lavorativo, ma l'importante è che manteniate intatta la vostra proverbiale positività.

Amore e affetti

La prima parte del mese non sarà idilliaca sul fronte dei sentimenti, soprattutto di stampo amoroso. Per fortuna l'opposizione di Venere vi darà del filo da torcere soltanto per pochi giorni, poiché dalla seconda metà di ottobre potrete cominciare a vedere uno spiraglio di luce far capolino da un periodo alquanto buio.

Ovviamente dovrete metterci molto del vostro, perché se all'interno della coppia ci saranno ancora delle incomprensioni non basterà soltanto il movimento favorevole dei pianeti a migliorare la situazione.

Anche per voi single si prevede una condizione simile, giacché alcune conquiste non potrebbero rivelarsi alla vostra portata. Se dovesse nascere un'intesa, fareste bene a prestare la massima attenzione a ciò che direte o farete, non trascurando al contempo riflessioni ed esigenze dell'altra persona.

Lavoro e studio

Giove in trigono vi regalerà dei successi lavorativi non indifferenti che daranno ampie opportunità anche a voi che siete ancora alla ricerca di un'occupazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Tuttavia le retribuzioni non saranno molto soddisfacenti a causa di Mercurio, dunque farete bene ad accontentarvi e ad essere oculati nelle spese. Infatti i risparmi accumulati potranno tornarvi utili qualora dovessero verificarsi delle situazioni particolarmente fastidiose sotto il profilo economico. Evitate di lanciarvi in investimenti importanti e aspettate un momento decisamente più propizio.

Lo studio sarà efficace soltanto se vi impegnerete a fondo: esami troppo blandi o imperfetti potrebbero non bastare.

Fortuna e salute

Giove riuscirà a darvi qualcosa in termini di fortuna, ma la sua "solitudine" in quest'ambito rischierà di compromettere degli influssi positivi che in altre circostanze sarebbero stati decisamente migliori. Inoltre non tutti potrete avvalervi dell'energia di Marte, quindi il vostro destino sarà unicamente nelle vostre mani.

Evitate di esagerare troppo con lo sport e non state troppo all'aria aperta, perché non sarete brillanti nemmeno sotto l'aspetto fisico.

Ad ottobre, infatti, risulteranno particolarmente "fragili" ossa e muscoli, e potreste soffrire di un senso di stanchezza che potrebbe anche durare a lungo.