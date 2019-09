Per voi nativi del segno dello Scorpione questo ottobre sarà ricco di amore, di passione, ma anche di incontri che potrebbero cambiarvi radicalmente la vita trasformandola in maniera molto positiva e proficua. Anche il lavoro sarà colmo di opportunità, anche per voi che dovrete fare fronte alla ricerca di un lavoro che vi soddisfi in tutti i sensi. Energici e potenti, sarete uno dei protagonisti in modo positivo del panorama astrologico di questo mese.

Amore e affetti

Ottobre sarà uno dei mesi che per l'amore di voi scorpioni darà il massimo. A partire dalla seconda settimana, infatti, Venere vi regalerà passionalità, intesa, complicità, tanta tenerezza e soprattutto una maggiore predisposizione al dialogo. Quest'ultimo sarà favorevole non solo all'interno della coppia, ma anche alle relazioni di amicizia, specialmente con quelle di vecchia data.

Ottime le prospettive di fare conquiste, con le vostri doti seduttive vi farete notare da molte persone, anche da chi vorrete avvicinare da molto tempo. Giove inoltre vi farà intavolare un sacco di progetti, dal momento che potrebbe portare molto denaro al vostro conto. Potreste anche mettere in conto l'arrivo di un figlio o di un cucciolo che potrebbe allietare la vostra casa.

Lavoro e studio

Il lavoro sarà favorito da Giove, le energie per lavorare fino a tardi anche, ma ancora di più saranno favoriti i guadagni che ne trarrete specialmente se si tratta di un lavoro artistico.

State attenti a come spendete questi soldi, perché ad ogni modo ci saranno spese impreviste che non sempre saranno 'leggere' economicamente.

Per voi che state ancora cercando un impiego, ci potrebbero essere delle eccellenti prospettive che daranno un giro di vite alla vostra vita. Marte vi darà lo slancio necessario per rendervi energici, pronti e scattanti: un atteggiamento ideale che convincerebbe anche l'eventuale datore di lavoro più ostico e cinico.

Anche gli investimenti saranno ottimi, che siano piccoli oppure decisamente più importanti come una casa oppure un'auto. Voi studenti non avrete problematiche troppo dure da affrontare, anche perché molte delle sfide che dovrete affrontare saranno sicuramente alla vostra portata.

Fortuna e salute

Marte rende la vostra mente ed il vostro corpo delle ottime macchine da guerra per affrontare anche la giornata di ottobre più pesante e difficile.

L'attività sportiva per voi che praticate dello sport regolarmente sarà più proficua per la vostra forma fisica. La fortuna avrà una bella spinta dalla vostra rinnovata intraprendenza, coraggio e lucidità. Perciò dipenderà anche da voi un eventuale esito positivo sui nuovi progetti in essere.