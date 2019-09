Per i nati nel segno della Bilancia, il mese si prospetta ottimo in ambito lavorativo ed economico, con molti guadagni in arrivo senza troppi sforzi, sul fronte della fortuna, ma non molto in ambito amoroso e della salute, con alcuni malanni autunnali sfortunatamente dietro l'angolo.

Amore

La prima settimana del mese di ottobre si presenta molto favorevole all'amore, all'eros e all'intesa all'interno della coppia.

Tuttavia, potreste facilmente avvertire un calo da parte di tutte queste sfaccettature del vostro rapporto. Giove non permetterà di sfociare in vere e proprie litigate, ma sarà comunque necessario metterci molto del vostro per cercare di mantenere alto l'umore del vostro amore. In famiglia sarà necessario sostenere molte spese. Per le vostre conquiste le cose non andranno meglio, infatti dovrete attendere che la fine di ottobre si avvicini per potervi permettere di corteggiare qualcuno a cui tenete particolarmente. Fatevi coraggio.

Lavoro e studio

Venere e Mercurio insieme favoriranno i successi lavorativi, ma soprattutto quelli di stampo economico. Infatti, le idee fantasiose non vi mancheranno e arriveranno senza il minimo sforzo. I guadagni saranno praticamente assicurati, non dovrete faticare così tanto per raggiungere gli obiettivi che vi sarete prefissati dalla seconda settimana di ottobre in poi. Le collaborazioni fra colleghi saranno favoriti dai buoni influssi di Venere, che regalerà una intesa che spesso e volentieri risulterà vincente per i progetti in essere.

Voi ancora alla ricerca di un lavoro avrete delle ottime chance per poterlo trovare. Forse non il lavoro dei vostri sogni, ma qualcosa che si avvicinerà molto a questa definizione. Anche lo studio andrà nel migliore dei modi, ma sarà necessario essere più spigliati per far comprendere la vostra preparazione ad insegnanti e colleghi.

Fortuna e salute

La fortuna sarà molto generosa con voi, ma lo stesso non si potrà dire della salute.

I primi malanni stagionali potrebbero debilitarvi e farvi abbassare le energie, compromettendo qualche oretta lavorativa che non sarà determinante per i vostri affari, ma che potrebbe comunque crearvi qualche piccolo “contrattempo”. L'importante è che non vi lasciate fermare da queste piccole incombenze del corpo. Saranno favoriti dei viaggi brevi, soprattutto quelli che prevedono destinazioni all'aria aperta.