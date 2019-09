Per voi nativi del segno dei Pesci, questo ottobre sarà ottimo sotto molti punti di vista: il lavoro vi darà soddisfazioni che presto saranno ricompensate anche con delle buone somme pecuniarie, mentre l'amore sarà molto sentimentale e fantasioso, con molti progetti di cui discutere con il partner.

La salute sarà quella più “presa di mira” dagli astri, ma con alcuni accorgimenti le cose si sistemeranno in fretta.

Amore e affetti

All'interno della coppia la vostra già forte intesa sarà ancora più salda, e per festeggiare questa positività in amore da parte di Venere sarete inclini ad organizzare una cenetta da sogno con il vostro partner, o un viaggio altrettanto fiabesco che potrebbe trasportarvi lontano anche con la fantasia. Sarà anche un periodo in cui saranno favoriti i “passi avanti” da fare in due, come l'arrivo di un figlio oppure l'inizio di una convivenza.

Sicuramente avrete molto da conquistare, o semplicemente qualcuno da cui vorreste farvi notare: voi single dalla seconda settimana di ottobre avrete tutte le carte in regola per apparire seducenti ed affascinanti, con quell'alone di mistero che tanto caratterizza il vostro segno. Se vorrete vivere delle esperienze amorose brevi, le cose diventeranno ancora più semplici.

Lavoro e studio

Il lavoro sarà soddisfacente, soprattutto grazie alla conclusione di affari di grossa portata che Mercurio in trigono sarà in grado di farvi concludere.

Per quanto riguarda i guadagni saranno visibili soltanto più avanti, ma per il momento sarà molto soddisfacente vedere alcuni dei vostri traguardi finalmente raggiunti e conquistati. Sarà necessario impiegare il denaro che avete disponibile al momento per ampliare la vostra capacità lavorativa, quindi avrete bisogno di ulteriori strumenti per rendere il vostro lavoro più facile e agevole.

Per voi ancora alla ricerca di lavoro, arriveranno alcune opportunità che non sempre saranno all'altezza delle vostre aspettative, ma non vi resterà che accettare senza lamentarvi.

Lo studio sarà molto difficile per quanto riguarda la concentrazione, ma a volte dovrete essere di più con i piedi per terra per permettere alla realtà di portarvi qualcosa di buono.

Fortuna e salute

Marte in opposizione vi arrecherà non pochi problemi a livello fisico. Avrete qualche malessere, cali di energie molto più frequenti dei precedenti. Questa situazione vi farà innervosire, e del relax potrebbe essere un buon espediente per mitigare questa tensione.

Dedicatevi alla lettura, a hobby rilassanti in generale, perché saranno determinanti per favorire anche il vostro sonno.

La fortuna sarà un po' altalenante per quanto riguarda l'aspetto burocratico del vostro lavoro, quindi vi converrà essere più prudenti.