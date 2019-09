Durante la settimana che va dal 23 al 29 settembre, ci saranno tante novità in ambito lavorativo per i segni d'aria, in particolare Gemelli, che potrebbe ricevere delle importanti mansioni da portare a termine. Ariete potrebbe avere qualche sorpresa in amore, mentre Sagittario avrà modo di provare tante emozioni all'interno della propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 23 al 29 settembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 23 al 29 settembre 2019, segno per segno

Ariete: l'inizio della settimana potrebbe riservarvi qualche sorpresa in amore.

Avete chiarito alcuni problemi con il partner recentemente, e adesso non farete altro che divertirvi e passare delle serate ricche di passione. I single potrebbero fare un incontro molto importante che presto diventerà qualcosa di più. Per quanto riguarda il lavoro si sbloccheranno alcuni progetti rimasti indietro che vi permetteranno di avere qualche guadagno extra entro la fine del mese. Voto - 8,5

Toro: potrebbe nascere qualche piccolo problema all'interno della vostra relazione di coppia durante la settimana, quindi fate attenzione.

In ogni caso, vi basterà essere comprensivi nei confronti del partner. i single preferiranno concentrarsi momentaneamente sulla loro vita privata. Lavoro stabile; continuerete ad ottenere degli ottimi guadagni, prendendovi tante soddisfazioni utili per la vostra carriera professionale. Voto - 8

Gemelli: in ambito sentimentale potreste essere nervosi, rischiando spesso di causare dei litigi a dir poco inutili.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Agitarsi non vi aiuterà, piuttosto calmatevi e riflettete un momento. Se recentemente avete fatto delle nuove conoscenze, questo è il momento per approfondirle. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno delle novità importanti, con nuove mansioni da svolgere che sarete felicissimi di portare a termine. Voto - 7,5

Cancro: sarete particolarmente fortunati per tutta la settimana, soprattutto in ambito sentimentale, anche se ci sarà ancora un po’ di tensione di coppia, ma nulla di drammatico.

Marte vi darà più energia, e vi aiuterà a gestire meglio anche l'ambito lavorativo, dove vi darete da fare per terminare la maggior parte dei progetti lavorativi che siete in grado di svolgere. Voto - 8,5

Leone: molti dei vostri progetti lavorativi inizieranno a concretizzarsi durante la settimana. Arriveranno tante novità sul posto di lavoro, per cui fareste meglio a non fermarvi proprio adesso. In ambito sentimentale, le coppie di lunga data riusciranno a consolidare il loro rapporto, mentre i single dovranno ancora pazientare un po’.

Voto - 8

Vergine: avrete qualche difficoltà a tenere sotto controllo la vostra situazione familiare, a causa di continui litigi che non fanno altro che peggiorare le cose. Prendetevi un momento per riflettere prima di saltare a decisioni affrettate. Ciò creerà problemi anche sul posto di lavoro in quanto vi sentirete piuttosto stanchi, proprio in un periodo dove ci saranno più impegni del solito. Voto - 5

Bilancia: faticherete a trovare l'appoggio da parte del partner oppure dei vostri amici per riuscire a portare avanti un progetto lavorativo troppo costoso e rischioso. Fortunatamente, ciò non creerà gravi problemi all'interno della vostra cerchia familiare. I single potranno dare sfogo alla loro sensualità, soprattutto durante il weekend. Voto - 6

Scorpione: questa settimana ci saranno delle sorprese in arrivo per i nativi del segno. Ciò nonostante dovrete anche dare del vostro per non deludere le aspettative di chi vi ama. Arriverete a fare delle lunghe riflessioni, ma alla fine sarà il cuore a indicarvi la via. Non abbiate paura dei cambiamenti sul posto di lavoro: anche se ci saranno delle difficoltà all'inizio, riuscirete a farcela. Voto - 8

Sagittario: sarà una settimana da dedicare interamente alle emozioni, sia in compagnia del partner che con gli amici, regalandovi dei momenti unici. Stesso discorso anche per i single, grazie alla loro bellezza interiore ma soprattutto al loro modo di fare. Arriveranno anche delle conferme sul posto di lavoro, rimanendo talvolta sbalorditi dei risultati ottenuti, anche se dovrete faticare qualche ora in più poco importa. Voto - 9

Capricorno: le cose con il partner potrebbero non procedere esattamente come avevate previsto. Ultimamente sembra non riusciate più ad andare d'accordo con il partner, prendetevi un momento per cercare di risolvere la situazione. In ambito lavorativo sarete particolarmente fortunati, soprattutto verso il weekend, dove otterrete i migliori profitti. Voto - 7

Acquario: la vostra relazione di coppia farà dei passi da gigante durante la settimana. Avrete tanto tempo per discutere e approfondire meglio la vostra storia d'amore, aumentando l'intesa di coppia. Non darete nulla per scontato, sarete praticamente perfetti. Sul lavoro qualche novità potrebbe turbarvi, ma nulla di così complicato. Voto - 8,5

Pesci: state attraversando un periodo difficile per quanto riguarda la vostra relazione di coppia. Non riuscite più a comunicare con il partner e ci saranno ben poche possibilità per poter chiarire. Alcuni single potrebbero avere un ritorno di fiamma, ma potrebbe spengersi presto. Evitate le tensioni in ambito lavorativo in quanto siete nervosi, e anche solo una piccola sbavatura potrebbe farvi infuriare. Voto - 5